Росстат утверждает, что в сентябре бензин в России подешевел (а вы заметили?)
Цены в России менялись не одинаково, пишет ТАСС. В 68 субъектах Федерации топливо подешевело. Самое ощутимое снижение наблюдалось в Уфе (-0,9%), Орле и Оренбурге (-0,8%). В 11 субъектах эксперты зафиксировали рост цен. Самое значительное подорожание произошло в Грозном (+1,2%) и Кызыле (+1%).
В Москве цены на бензин снизились на 0,4%. Бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,8 до 46,78 рубля, марки АИ -95 – от 49,59 до 54,09 рубля, марки АИ-98 – от 55,48 до 59,99 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин подешевел за неделю на 0,5%. Бензин марки АИ-92 стоил от 44,20 до 46,15 рубля, марки АИ-95 – от 48 до 50,45 рубля, марки АИ-98 – от 57,6 до 59,9 рубля за литр.
- 139 000 РChevrolet Lanos 2007 в Москве
- 1 799 000 РRenault Espace 2017 в Москве
- 880 000 РNissan X-Trail 2010 в Москве
- 1 100 000 РLand Rover Range Rover Sport 2008 в Москве
- 350 000 РMitsubishi Lancer 2007 в Москве
- 3 580 000 РLand Rover Range Rover 2013 в Москве
- 269 000 РToyota Caldina 1995 в Москве
- 2 888 000 РLexus IS 2018 в Москве
- 860 000 РKIA Optima 2017 в Москве
- 185 000 РВАЗ (Lada) 2107 2007 в Москве
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