9 ноября 2017, 17:40

Рост авторынка продолжается. Октябрь «выстрелил»

По итогам прошлого месяца российские автодилеры реализовали 148 597 новых автомобилей, что на 11,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 10 месяцев рынок вырос на 17,3% - до 1 277 938 шт.
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Рост авторынка продолжается. Октябрь «выстрелил»

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По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), это уже восьмой месяц положительной динамики подряд, что является самым продолжительным периодом непрерывного роста рынка пассажирских и легких коммерческих автомобилей с 2012 года. По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, при текущих темпах восстановления годовые продажи в 2017 году имеют хороший шанс достичь уровня, на котором был рынок в 2015-м.

Лидером по итогам месяца остается «АвтоВАЗ»: под брендом Lada в октябре было реализовано 28 638 машин, что на 23% превышает результат 2016-го. Далее идут южнокорейские марки Kia и Hyundai, показавшие результат 17 407 (+16%) и 15 712 (+11%) машин соответственно. В ТОП-5 входят Renault (13 036 машин; +18%) и Volkswagen (8 014 авто; +15%).

Что касается конкретных моделей, то чаще всего россияне делали выбор в пользу Kia Rio: бюджетник за отчетный период разошелся тиражом 8 779 проданных автомобилей. Второе место занимает Lada Granta (8208 шт.), а третья позиция досталась Lada Vesta (6629 машин).

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Отзывы по теме
Утепление дома
| Кому: MaxOnn у вас из чего вообще дом?
Control81
Радиаторы отопления
| Кому: jacko Лучше немного доплатить за секцию и поставить европейские, чем брать низкого качества китайские, которые не соответствует нашим стандартам, или ставить российские. Это как с машиной. Взять себе бмв или же нашу ладу или китайский чери. Есть же разница.
ozzik
Посторонний шум
По советуйте пожалуйста что это такое, на низких и на скорости  звук при нажатие газа воет бросаешь пропадает, такое впечатление что коробка, особенно звук слышен на первой и второй а на нейтральной или на парковке даже газуя не слышно?
НиколайНовосибирск
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Рост авторынка продолжается. Октябрь «выстрелил»
{{material_121675}}По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), это уже восьмой месяц положительной динамики подряд, что является самым продолжительным периодом непрерывного роста рынка пассажирских и легких коммерческих автомобилей с 2012 года. По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, при текущих темпах восстановления годовые продажи в 2017 году имеют хороший шанс достичь уровня, на котором был рынок в 2015-м.Лидером по итогам месяца остается «АвтоВАЗ»: под брендом Lada в октябре было реализовано 28 638 машин, что на 23% превышает результат 2016-го. Далее идут южнокорейские марки Kia и Hyundai, показавшие результат 17 407 (+16%) и 15 712 (+11%) машин соответственно. В ТОП-5 входят Renault (13 036 машин; +18%) и Volkswagen (8 014 авто; +15%).Что касается конкретных моделей, то чаще всего россияне делали выбор в пользу Kia Rio: бюджетник за отчетный период разошелся тиражом 8 779 проданных автомобилей. Второе место занимает Lada Granta (8208 шт.), а третья позиция досталась Lada Vesta (6629 машин).
2017-11-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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