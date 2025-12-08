Новые машины снова подорожают - эксперты назвали предел роста цен

8 декабря 2025, 15:53
Рост цен на автомобили в 2026 году не превысит уровень инфляции
Цены на машины снова вырастут. Но резких скачков ждать не стоит. Эксперты дали свой новый прогноз. Ситуация на рынке меняется. Покупателям стоит готовиться к изменениям. Чего ждать от авторынка в 2026?
Российский автомобильный рынок, похоже, входит в фазу предсказуемой стабильности. После нескольких лет ценовой лихорадки и неопределенности, будущие покупатели и нынешние автовладельцы с тревогой смотрят в будущее. Однако прогнозы на 2026 год звучат довольно сдержанно и даже оптимистично. Глава крупного автохолдинга «Рольф» Светлана Виноградова поделилась видением компании на предстоящий год в ходе итоговой пресс-конференции.
Основной тезис, озвученный топ-менеджером, заключается в том, что стоимость новых автомобилей продолжит расти, но этот процесс будет плавным и не выйдет за рамки общей инфляции в стране. Как сообщает «Российская газета», драматического подорожания, которое могло бы шокировать рынок, не предвидится. Это означает, что потенциальные покупатели смогут более точно планировать свои бюджеты, не опасаясь внезапных ценовых скачков, которые были характерны для прошлых периодов. Подобная предсказуемость является хорошим сигналом для всего рынка.
Кроме того, был представлен прогноз по объему продаж. Ожидается, что в 2026 году россияне приобретут примерно 1,35-1,4 миллиона новых легковых автомобилей. Эти цифры свидетельствуют о продолжающемся восстановлении спроса, хотя и без взрывного роста. Рынок постепенно нащупывает новое равновесие после ухода многих привычных брендов и масштабного прихода азиатских производителей.
Отдельно была затронута проблема, с которой дилеры столкнулись в уходящем 2025 году, - затоваривание складов. Тогда избыток предложения привел к серьезной конкуренции и многочисленным скидкам. По словам Светланы Виноградовой, повторения такой ситуации в 2026 году ждать не стоит. Дилерские центры и импортеры скорректировали свои стратегии, научились лучше прогнозировать спрос и теперь подходят к формированию складов более взвешенно. Это также повлияет на стабильность цен, поскольку дилерам не придется устраивать массовые распродажи для освобождения площадок.
Таким образом, 2026 год для российского авторынка может стать годом умеренного и прогнозируемого роста. Для потребителей это означает, что машины продолжат дорожать, но этот процесс будет синхронизирован с общими экономическими показателями. Период хаотичных изменений, похоже, сменяется более спокойным и планомерным развитием.
