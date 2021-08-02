Рост цен на моторные масла будет продолжаться до конца текущего года. И знаете, почему?
Фото: kmrv.auto-rashodnik.ru
При этом в начале текущего года розничная стоимость масла фиксировалась на отметке 250 – 300 руб. Стоимость смазочных материалов для обслуживания ТС будет расти вплоть до конца 2021-го, утверждают эксперты.
По их словам, связано это с образовавшимся дефицитом базовых масел, которыми пользуются все производители смазочных материалов. Причина - пандемия, локдауны, а также сбои логистических и производственных цепочек в мире, в результате чего выпуск сырья для моторных масел сократился. Ситуацию усугубляет подорожание услуг логистики, упаковки и другие производственные расходы.
Отечественный российский рынок моторных масел оценивается в около 900 млн литров в год, из них 377 млн литров потребляют легковые автомобили, 157 – легкие коммерческие авто, 330 млн л – грузовики, 26 млн л – автобусы. Таковы данные Russian Automotive Market Research (RAMR).
Названы и наиболее популярные в России бренды моторных масел. Среди них – Mobil, Elf, Shell, Castrol, Exxon Mobil, BP, Total, Liqui Moli, а также российские «Лукойл», Gazpromneft, ТНК, «Татнефть».
Много подделок моторных масел, констатируют эксперты - доля контрафакта, в зависимости от региона, может достигать 20%. Поддельное масло особенно опасно использовать в летнюю жару - в двигателе оно может закипеть при температуре 150 градусов.
Если заприметите дым из-под капота, следует незамедлительно заглушить двигатель и воспользоваться услугами эвакуатора для транспортировки автомобиля на СТО – таковые рекомендации специалистов.
- 3 200 000 РBMW X5 2017 в Москве
- 250 000 РВАЗ (Lada) 2104 2012 в Москве
- 7 798 000 РLand Rover Range Rover 2019 в Москве
- 2 700 000 РVolkswagen Touareg 2014 в Москве
- 275 000 РВАЗ (Lada) Priora 2012 в Москве
- 798 000 РSkoda Octavia 2011 в Москве
- 1 450 000 РMercedes C-класс 2014 в Москве
- 279 000 РMitsubishi Colt 2006 в Москве
- 4 290 000 РLand Rover Range Rover Velar 2017 в Москве
- 477 777 РKIA Sorento 2005 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий