Рост цен на пропан-бутан утихомирил пыл поклонников ГБО
Росстат опубликовал данные об индексе потребительских цен в марте 2021 года. Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, газовое моторное топливо подорожало на 6,5%. Средняя стоимость за литр пропан-бутана в России на сегодняшний день составляет 29,3 рубля. Именно такой резкий скачок цен побудил многих автовладельцев отказываться от идеи перехода на альтернативный вид топлива. Представители отрасли отмечают, что такая тенденция сохранится и в будущем, то есть цены на пропан-бутан продолжат расти.
«В соответствии с законодательством РФ цены на реализуемый в качестве моторного топлива СУГ не подлежат государственному регулированию, так как они не относятся к продукции естественных монополий. Ценообразование носит исключительно рыночные принципы и складывается на основании конъюнктуры рынка, соотношения спроса и предложения», — цитирует Минэнерго агентство «Прайм».
«При формировании цен на СУГ отсутствуют пошлина, акциз и демпфер, в связи с чем оптовая цена становится зависимой почти на 100% от амплитуды колебаний внешних котировок». Некоторые эксперты прогнозируют рост СУГ до 35 рублей за литр, при цене литра бензина АИ-92 44,76 рубля за литр.
- 1 250 000 РFord Explorer 2012 в Москве
- 9 000 000 РLand Rover Range Rover Sport 2020 в Москве
- 160 000 РВАЗ (Lada) Granta 2018 в Москве
- 1 670 000 РHonda Crosstour 2014 в Москве
- 1 199 999 РMercedes R-класс 2012 в Москве
- 450 000 РRenault Sandero Stepway 2020 в Москве
- 2 095 000 РHyundai Grand Starex 2017 в Москве
- 2 900 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 145 000 РVolkswagen Passat 1995 в Москве
- 2 450 000 РLand Rover Range Rover Evoque 2016 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий