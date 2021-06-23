Рост цен в России на автомобили за первое полугодие приблизился к 10%
На первое полугодие 2021 года пришлась основная коррекция цен из-за девальвации и удорожания комплектующих из-за их дефицита, пишет издание Коммерсант. Некоторые аналитики и участники рынка говорят о том, что во втором полугодии рост цен на транспортные средства замедлится, так как основная волна уже прошла.
Скачок цен на автомобили был замечен абсолютно у всех производителей, прибавка к цене составила от 5 до 20%. По данным «Авилона», за полгода, к примеру, Volkswagen подорожали в среднем на 5–9%, Mitsubishi — на 1–5%, Hyundai — на 10%, Kia и Volvo — на 5–10%. Цены на Cadillac, Chevrolet повысились на 5–7%, Mini — на 5%, BMW — на 7–9%, Mercedes-Benz — на 2%.
Другие участники рынка не столь оптимистичны, так как резкий скачок курсов валют в 2020 году все еще полностью не учтен в ценах. Например, в «Рольфе» с 1 июля ожидают рост цен в сегменте коммерческого транспорта на 3–5%.
- 2 300 000 РBMW 5 серии 2018 в Москве
- 2 285 000 РVolkswagen Touareg 2015 в Москве
- 1 900 000 РBMW 3 серия 2018 в Москве
- 1 550 000 РLexus RX 2013 в Москве
- 650 000 РChevrolet Aveo 2008 в Москве
- 155 000 РFord Mondeo 2004 в Москве
- 545 000 РAudi A4 2008 в Москве
- 877 777 РKIA Sportage 2011 в Москве
- 3 350 000 РToyota Land Cruiser 2017 в Москве
- 360 175 РГАЗ ГАЗель Next 2017 в Москве
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