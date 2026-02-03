Рекорд по выручке: как «Аэрофлот» добился максимальной загрузки и увеличил прибыль

3 февраля 2026, 18:18
Рост международных рейсов обеспечил «Аэрофлоту» рекордную выручку в 2025 году
Рост международных рейсов обеспечил «Аэрофлоту» рекордную выручку в 2025 году
Финансовые итоги крупнейшего перевозчика удивили аналитиков. Компания показала уверенный рост. Международные направления стали драйвером успеха. Впервые за годы достигнуты новые рекорды.
В 2025 году «Аэрофлот» сумел существенно увеличить свои финансовые показатели, чему способствовал заметный рост числа международных рейсов. По информации Abn.agency, выручка компании по итогам года достигла 760,4 млрд рублей, что на 6,7% выше прошлогоднего результата. Ключевым фактором стал рост пассажирооборота, который увеличился на 6%, а международные перевозки показали прирост в 13,7%.
Значительный вклад в успех внесла рекордная загрузка кресел - 89,3%. Такой показатель позволил перевозчику максимально эффективно использовать имеющийся флот и повысить доходность на каждом маршруте. Несмотря на положительную динамику по выручке, валовая прибыль снизилась до 11,3 млрд рублей, тогда как годом ранее она составляла 44,9 млрд рублей.
В течение отчетного периода «Аэрофлот» завершил урегулирование обязательств по 30 воздушным судам. Это решение позволило компании зафиксировать учетные неденежные доходы в размере 74,6 млрд рублей. Дополнительную поддержку оказало укрепление рубля: национальная валюта за год выросла на 23%, что привело к переоценке валютных лизинговых обязательств и принесло еще 73,7 млрд рублей дополнительного дохода.
Чистая прибыль по итогам года составила 123 млрд рублей, учитывая положительный эффект от страховых выплат и курсовых разниц. Однако если не учитывать влияние неденежных факторов, скорректированная чистая прибыль оказалась на уровне 11,8 млрд рублей, что заметно ниже прошлогодних 59 млрд рублей.
Таким образом, несмотря на снижение валовой и скорректированной чистой прибыли, «Аэрофлот» смог продемонстрировать уверенный рост выручки и укрепить свои позиции на рынке за счет расширения международных перевозок и эффективного управления флотом. Год стал для компании временем новых рекордов по загрузке и масштабным финансовым преобразованиям.
Похожие материалы
-
03.02.2026, 19:23
Почему дилеры теряют интерес к китайским авто: новые вызовы рынка в 2026 году
Рынок новых автомобилей из Китая столкнулся с неожиданными трудностями. Дилеры отмечают снижение прибыли и сложности с обслуживанием, а покупатели все чаще задумываются о целесообразности покупки. Почему ситуация изменилась - в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 19:07
Российские автокомпоненты для Aurus и КАМАЗа: старт нового производства во Владимирской области
Во Владимирской области стартовало производство ключевых автокомпонентов для Aurus и КАМАЗа, что может изменить рынок отечественного машиностроения. Мало кто знает, что теперь рулевые рейки и портальные мосты делают из российских материалов. Какие технологии внедряют и что это значит для отрасли - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 19:06
Редчайший универсал Pontiac Bonneville Safari 1963 года: 25 лет ожидания спасения
Pontiac Bonneville Safari 1963 года - не просто универсал, а символ американской автомобильной эпохи. Эта машина с мощным мотором 421 и уникальными опциями долгие годы оставалась в тени, но теперь вновь привлекает внимание коллекционеров и экспертов.Читать далее
-
03.02.2026, 18:58
Российский рынок новых авто в 2025: кто выиграл, а кто ушел в минус
В 2025 году продажи новых машин в России снизились на 15,6%. Ситуация на рынке оказалась нестабильной. Некоторые бренды удивили результатами. Эксперты обсуждают возможные сценарии на следующий год.Читать далее
-
03.02.2026, 18:56
Необычный экспедиционный Unimog: компактный внедорожник с большими возможностями
Немецкая компания 4Wheel24 представила необычный экспедиционный автомобиль Pucchino на базе Unimog. Эта компактная машина сочетает в себе стиль и функциональность, она способна преодолевать сложные маршруты и конкурировать с крупными внедорожниками. Почему этот проект вызывает интерес у автолюбителей и что отличает его от других решений - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 18:44
Редкий Cadillac XLR Platinum 2009 года в уникальном цвете продан за 32 500 долларов
В США на аукционе ушел с молотка один из немногих Cadillac XLR Platinum 2009 года в редком оттенке Elektra Blue Tintcoat. Автомобиль с пробегом вызвал ажиотаж среди коллекционеров и дилеров. Чем объясняется такой интерес к модели и почему цена оказалась столь высокой - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 18:21
Легендарная надежность стала ближе: в России начались официальные продажи Toyota Sequoia
В России стартовали продажи Toyota Sequoia - внедорожника, который признан одним из самых надежных в мире. Новинка доступна сразу в нескольких городах, а цены и оснащение способны удивить даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
03.02.2026, 18:06
Страховые компании России требуют пересмотра порядка ремонта по ОСАГО
Страховые организации выступили за корректировку системы ремонта по ОСАГО. Они считают, что действующий порядок устарел. Возможны новые правила для автовладельцев. Решение может повлиять на рынок.Читать далее
-
03.02.2026, 17:59
В России стартовали продажи семиместного Suzuki Ertiga с выгодной ценой
В стране появился новый семиместный компактвэн. Его стоимость удивит даже опытных автолюбителей. Модель уже доступна в нескольких городах. Подробности о технических характеристиках и ценах - в материале.Читать далее
-
03.02.2026, 17:52
В Ленинградской области молодые семьи получают бесплатные туры по городам региона
В регионе стартовала необычная инициатива для молодых пар. Новобрачные могут рассчитывать на приятный бонус. Программа действует для тех, кто вступил в брак недавно. Подробности - в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы
-
03.02.2026, 19:23
Почему дилеры теряют интерес к китайским авто: новые вызовы рынка в 2026 году
Рынок новых автомобилей из Китая столкнулся с неожиданными трудностями. Дилеры отмечают снижение прибыли и сложности с обслуживанием, а покупатели все чаще задумываются о целесообразности покупки. Почему ситуация изменилась - в нашем материале.Читать далее
-
03.02.2026, 19:07
Российские автокомпоненты для Aurus и КАМАЗа: старт нового производства во Владимирской области
Во Владимирской области стартовало производство ключевых автокомпонентов для Aurus и КАМАЗа, что может изменить рынок отечественного машиностроения. Мало кто знает, что теперь рулевые рейки и портальные мосты делают из российских материалов. Какие технологии внедряют и что это значит для отрасли - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 19:06
Редчайший универсал Pontiac Bonneville Safari 1963 года: 25 лет ожидания спасения
Pontiac Bonneville Safari 1963 года - не просто универсал, а символ американской автомобильной эпохи. Эта машина с мощным мотором 421 и уникальными опциями долгие годы оставалась в тени, но теперь вновь привлекает внимание коллекционеров и экспертов.Читать далее
-
03.02.2026, 18:58
Российский рынок новых авто в 2025: кто выиграл, а кто ушел в минус
В 2025 году продажи новых машин в России снизились на 15,6%. Ситуация на рынке оказалась нестабильной. Некоторые бренды удивили результатами. Эксперты обсуждают возможные сценарии на следующий год.Читать далее
-
03.02.2026, 18:56
Необычный экспедиционный Unimog: компактный внедорожник с большими возможностями
Немецкая компания 4Wheel24 представила необычный экспедиционный автомобиль Pucchino на базе Unimog. Эта компактная машина сочетает в себе стиль и функциональность, она способна преодолевать сложные маршруты и конкурировать с крупными внедорожниками. Почему этот проект вызывает интерес у автолюбителей и что отличает его от других решений - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 18:44
Редкий Cadillac XLR Platinum 2009 года в уникальном цвете продан за 32 500 долларов
В США на аукционе ушел с молотка один из немногих Cadillac XLR Platinum 2009 года в редком оттенке Elektra Blue Tintcoat. Автомобиль с пробегом вызвал ажиотаж среди коллекционеров и дилеров. Чем объясняется такой интерес к модели и почему цена оказалась столь высокой - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 18:21
Легендарная надежность стала ближе: в России начались официальные продажи Toyota Sequoia
В России стартовали продажи Toyota Sequoia - внедорожника, который признан одним из самых надежных в мире. Новинка доступна сразу в нескольких городах, а цены и оснащение способны удивить даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
03.02.2026, 18:06
Страховые компании России требуют пересмотра порядка ремонта по ОСАГО
Страховые организации выступили за корректировку системы ремонта по ОСАГО. Они считают, что действующий порядок устарел. Возможны новые правила для автовладельцев. Решение может повлиять на рынок.Читать далее
-
03.02.2026, 17:59
В России стартовали продажи семиместного Suzuki Ertiga с выгодной ценой
В стране появился новый семиместный компактвэн. Его стоимость удивит даже опытных автолюбителей. Модель уже доступна в нескольких городах. Подробности о технических характеристиках и ценах - в материале.Читать далее
-
03.02.2026, 17:52
В Ленинградской области молодые семьи получают бесплатные туры по городам региона
В регионе стартовала необычная инициатива для молодых пар. Новобрачные могут рассчитывать на приятный бонус. Программа действует для тех, кто вступил в брак недавно. Подробности - в нашем материале.Читать далее