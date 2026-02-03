Рекорд по выручке: как «Аэрофлот» добился максимальной загрузки и увеличил прибыль

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Элина Градова

3 февраля 2026, 18:18

Финансовые итоги крупнейшего перевозчика удивили аналитиков. Компания показала уверенный рост. Международные направления стали драйвером успеха. Впервые за годы достигнуты новые рекорды.

В 2025 году «Аэрофлот» сумел существенно увеличить свои финансовые показатели, чему способствовал заметный рост числа международных рейсов. По информации Abn.agency, выручка компании по итогам года достигла 760,4 млрд рублей, что на 6,7% выше прошлогоднего результата. Ключевым фактором стал рост пассажирооборота, который увеличился на 6%, а международные перевозки показали прирост в 13,7%.

Значительный вклад в успех внесла рекордная загрузка кресел - 89,3%. Такой показатель позволил перевозчику максимально эффективно использовать имеющийся флот и повысить доходность на каждом маршруте. Несмотря на положительную динамику по выручке, валовая прибыль снизилась до 11,3 млрд рублей, тогда как годом ранее она составляла 44,9 млрд рублей.

В течение отчетного периода «Аэрофлот» завершил урегулирование обязательств по 30 воздушным судам. Это решение позволило компании зафиксировать учетные неденежные доходы в размере 74,6 млрд рублей. Дополнительную поддержку оказало укрепление рубля: национальная валюта за год выросла на 23%, что привело к переоценке валютных лизинговых обязательств и принесло еще 73,7 млрд рублей дополнительного дохода.

Чистая прибыль по итогам года составила 123 млрд рублей, учитывая положительный эффект от страховых выплат и курсовых разниц. Однако если не учитывать влияние неденежных факторов, скорректированная чистая прибыль оказалась на уровне 11,8 млрд рублей, что заметно ниже прошлогодних 59 млрд рублей.

Таким образом, несмотря на снижение валовой и скорректированной чистой прибыли, «Аэрофлот» смог продемонстрировать уверенный рост выручки и укрепить свои позиции на рынке за счет расширения международных перевозок и эффективного управления флотом. Год стал для компании временем новых рекордов по загрузке и масштабным финансовым преобразованиям.

