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Автор: Мария Степанова

27 июня 2026, 21:26

Рост высоты капотов в США: как изменились риски для пешеходов за последние годы

Рост высоты капотов в США: как изменились риски для пешеходов за последние годы

Почему современные внедорожники опаснее для пешеходов и как это связано с ростом габаритов

Рост высоты капотов в США: как изменились риски для пешеходов за последние годы

В последние годы американский рынок захватили массивные внедорожники и пикапы с высокими капотами. Новое исследование показывает, что такие изменения в конструкции автомобилей напрямую связаны с увеличением числа смертей среди пешеходов. Почему это происходит и каковы реальные масштабы проблемы - в нашем материале.

В последние годы американский рынок захватили массивные внедорожники и пикапы с высокими капотами. Новое исследование показывает, что такие изменения в конструкции автомобилей напрямую связаны с увеличением числа смертей среди пешеходов. Почему это происходит и каковы реальные масштабы проблемы - в нашем материале.

Американские дороги за последние годы заметно изменились: на смену компактным седанам пришли массивные внедорожники и пикапы с солидными габаритами. Как выясняется, эта тенденция имеет серьёзные последствия для безопасности пешеходов. По информации The New York Times, именно рост высоты капотов и увеличение массы автомобилей стали одной из главных причин роста смертности на дорогах США.

Исследование, основанное на данных Национальной администрации безопасности дорожного движения и Страхового института дорожной безопасности, подтверждает: чем выше капот, тем выше риск летального исхода для пешехода. Особую опасность такие автомобили представляют для детей – удары приходятся на голову или грудь, тогда как у взрослых – в область туловища. Заблокированные обзоры и слепые зоны лишь усугубляют ситуацию.

Статистика впечатляет: если бы размеры передней части автомобилей остались на уровне 2000-х годов, то за период с 2006 по 2024 год можно было бы избежать около 3 000 смертей среди пешеходов. В среднем это 200–400 жизней ежегодно. Математическая модель исследования показала, что каждый дополнительный дюйм высоты капота увеличивает опасность для пешехода на 2,8 %. Если бы капоты стали ниже хотя бы на 3 дюйма, за восемь лет удалось бы спасти более 2 600 человек.

Проблему усугубляет и рост массы автомобилей. Современные гиганты, такие как GMC Hummer EV Pickup или Cadillac Escalade IQ, весят более 4 тонн, что при столкновении увеличивает силу удара и снижает шансы на выживание. Кроме того, покупатели всё чаще выбирают крупные машины из соображений собственной безопасности, что создаёт на дорогах эффект «гонки вооружений».

В отличие от Европы, где соблюдаются строгие стандарты в отношении защиты пешеходов, американские нормативы по-прежнему ориентированы в первую очередь на безопасность водителей и пассажиров. Это создаёт дополнительный риск для всех, кто оказывается вне автомобиля. Как отмечают эксперты, без изменений в подходе к проектированию и сертификации новых моделей ситуация вряд ли изменится.

Для российского рынка эта тема может быть особенно актуальной: с ростом популярности крупных внедорожников и пикапов, а также с появлением новых моделей из США, вопросы безопасности пешеходов выходят на первый план. Важно помнить, что в России пока нет столь жёстких требований к конструкции передней части автомобиля, как в Европе, а значит, риск повторения американского сценария вполне реален. По данным международных исследований, низкая высота капота и небольшая масса автомобилей — один из самых эффективных способов снижения смертности на дорогах.

Упомянутые марки: Ford
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