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13 ноября 2019, 23:26

Ростехнадзор не имеет претензий к платной магистрали М-11. Скоро запустят движение

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Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства «Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе). 8 этап км 646 – км 684» требованиям проектной документации.

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Это значит, что 7-летняя эпопея с возведением самой современной российской автомагистрали (М-11), наконец-то, подходит к своему неизбежному концу, и вот-вот автомобилисты смогут беспрепятственно добираться из одной столицы в другую.

Выдача заключения о соответствии (ЗОС) означает полное завершение строительных работ, которые осуществлялись с 2012 года на основании разрешений на строительство, выданных Федеральным дорожным агентством Минтранса РФ.

На портале Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) говорится: «На протяжении 7 лет строительства инспекторским составом Северо-Западного и Центрального управлений Ростехнадзора регулярно проводились проверки всех возводимых сооружений, предусмотренных проектом. Сегодня эта большая работа окончена».

По данным редакции 110km.ru, официальные торжества по случаю запуска последнего, VIII участка высокоскоростной платной автомагистрали М-11 (от Тосно до Санкт-Петербурга) состоится 27 ноября 2019 года. Ожидается участие первых лиц государства. Не исключено присутствие президента страны.



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Ростехнадзор не имеет претензий к платной магистрали М-11. Скоро запустят движение
{{material_127432}} Это значит, что 7-летняя эпопея с возведением самой современной российской автомагистрали (М-11), наконец-то, подходит к своему неизбежному концу, и вот-вот автомобилисты смогут беспрепятственно добираться из одной столицы в другую.Выдача заключения о соответствии (ЗОС) означает полное завершение строительных работ, которые осуществлялись с 2012 года на основании разрешений на строительство, выданных Федеральным дорожным агентством Минтранса РФ.На портале Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) говорится: «На протяжении 7 лет строительства инспекторским составом Северо-Западного и Центрального управлений Ростехнадзора регулярно проводились проверки всех возводимых сооружений, предусмотренных проектом. Сегодня эта большая работа окончена».По данным редакции 110km.ru, официальные торжества по случаю запуска последнего, VIII участка высокоскоростной платной автомагистрали М-11 (от Тосно до Санкт-Петербурга) состоится 27 ноября 2019 года. Ожидается участие первых лиц государства. Не исключено присутствие президента страны.
2019-11-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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