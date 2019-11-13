Ростехнадзор не имеет претензий к платной магистрали М-11. Скоро запустят движение
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Выдача заключения о соответствии (ЗОС) означает полное завершение строительных работ, которые осуществлялись с 2012 года на основании разрешений на строительство, выданных Федеральным дорожным агентством Минтранса РФ.
На портале Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) говорится: «На протяжении 7 лет строительства инспекторским составом Северо-Западного и Центрального управлений Ростехнадзора регулярно проводились проверки всех возводимых сооружений, предусмотренных проектом. Сегодня эта большая работа окончена».
По данным редакции 110km.ru, официальные торжества по случаю запуска последнего, VIII участка высокоскоростной платной автомагистрали М-11 (от Тосно до Санкт-Петербурга) состоится 27 ноября 2019 года. Ожидается участие первых лиц государства. Не исключено присутствие президента страны.
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