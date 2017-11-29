29 ноября 2017, 20:08

«Ростелеком» отключил камеры фото- и видеофиксации

Новгородское Управление ГИБДД получило от «Ростелекома» уведомление об отключении камер фото- и видеофиксации, установленных по договору с одной из коммерческих компаний.
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Как пишут региональные СМИ, отключение связано с решением арбитражного суда, признавшего договор на установку камер недействительным. Официальное уведомление пришло, и данные с этих камер не поступают. При этом функционирует Центр фотофиксации, а также несколько десятков передвижных КРИСов, принадлежащих компании «Новгородавтодор». Следовательно, нарушения продолжают фиксироваться.

«Фото- и видеоглаза» в Окуловке, на трассе Великий Новгород – Луга, в Маловишерском районе и Новой Мельнице были установлены на основании совершенно иных договоров, поэтому отключение их не коснётся.

Как напоминают коллеги, минувшим летом комиссия УФАС по Новгородской области постановила, что конкурс на право создания аппаратно-программного комплекса фотовидеофиксации на территории региона прошёл с нарушениями.

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«Ростелеком» отключил камеры фото- и видеофиксации
Как пишут региональные СМИ, отключение связано с решением арбитражного суда, признавшего договор на установку камер недействительным. Официальное уведомление пришло, и данные с этих камер не поступают. При этом функционирует Центр фотофиксации, а также несколько десятков передвижных КРИСов, принадлежащих компании «Новгородавтодор». Следовательно, нарушения продолжают фиксироваться.«Фото- и видеоглаза» в Окуловке, на трассе Великий Новгород – Луга, в Маловишерском районе и Новой Мельнице были установлены на основании совершенно иных договоров, поэтому отключение их не коснётся.Как напоминают коллеги, минувшим летом комиссия УФАС по Новгородской области постановила, что конкурс на право создания аппаратно-программного комплекса фотовидеофиксации на территории региона прошёл с нарушениями.
2017-11-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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