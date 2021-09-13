13 сентября 2021, 17:53
Ростовских полицейских пересадили на забавные автомобильчики
Власти Ростова-на-Дону закупили два милых электрокара для патрулирования территории парка «Левобережный». Первый выезд приурочили ко Дню города. Теперь в выходные и праздники ростовские полицейские будут следить за безопасностью граждан на электромобилях.
Дарья Климова Фото: rostovgazeta.ru
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Фото: rostovgazeta.ru
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Сейчас на электромобилях появилась надпись «Полиция», и сотрудники провели первое «боевое» дежурство во время празднования Дня города. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, автомобиль востребован для работы в прогулочных зонах, парках, а также для патрулирования крупных спортивных объектов. Полицейские смогут максимально оперативно реагировать и оказывать помощь в туристических зонах. Машины надежны и просты в управлении, а питание от аккумуляторов облегчает их эксплуатацию и обслуживание.
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