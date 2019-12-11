11 декабря 2019, 13:37
Ростовского водителя оштрафовали за буксировку Санта-Клауса в санях
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Фото: news-r.ru
Ростовские полицейские оперативно работают с соцсетями. Во вторник ночью в Вконтакте опубликовали видео, запечатлевшее, как Санта-Клаус катается в прицепленных к «баварскому оленю» санях. Спустя сутки водителя нашли и оштрафовали.
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В отношении водителя составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за перевозку людей вне кабины автомобиля, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. В соответствии с санкциями данной статьи на водителя наложен административный штраф в размере 1 000 рублей.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
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