Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
11 декабря 2019, 13:37

Ростовского водителя оштрафовали за буксировку Санта-Клауса в санях

  • 12
  • 0
Фото: news-r.ru
Ростовские полицейские оперативно работают с соцсетями. Во вторник ночью в Вконтакте опубликовали видео, запечатлевшее, как Санта-Клаус катается в прицепленных к «баварскому оленю» санях. Спустя сутки водителя нашли и оштрафовали.
Ранее мы писали
Российский Дед Мороз приехал на Таманский полуостров, чтобы увидеть Крымский мост. Строители показали ему ...
Читать далее
В группе «Это Ростов» в социальной сети Вконтакте в ночь с 9 на 10 декабря выложили видео, на котором синий автомобиль BMW буксирует сани с пассажиром, переодетым в костюм Санта-Клауса. Скорость довольно приличная, из-под саней летят снопы искр, Санта приветственно машет проезжающим автомобилям рукой. Сотрудники регионального ГИБДД отреагировали оперативно. Водителя BMW установили и привлекли к административной ответственности. 

В отношении водителя составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за перевозку людей вне кабины автомобиля, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. В соответствии с санкциями данной статьи на водителя наложен административный штраф в размере 1 000 рублей.

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум BMW X1
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
MichaMeL
Форум BMW 1
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
MichaMeL
Форум BMW 5 седан
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
Mike Lapshin
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы БМВ
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
Отгремели в Лос-Анджелесе: 7 главных премьер LA-2019
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 43 модели
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Ростовского водителя оштрафовали за буксировку Санта-Клауса в санях
{{material_122011}}В группе «Это Ростов» в социальной сети Вконтакте в ночь с 9 на 10 декабря выложили видео, на котором синий автомобиль BMW буксирует сани с пассажиром, переодетым в костюм Санта-Клауса. Скорость довольно приличная, из-под саней летят снопы искр, Санта приветственно машет проезжающим автомобилям рукой. Сотрудники регионального ГИБДД отреагировали оперативно. Водителя BMW установили и привлекли к административной ответственности. В отношении водителя составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за перевозку людей вне кабины автомобиля, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. В соответствии с санкциями данной статьи на водителя наложен административный штраф в размере 1 000 рублей.
2019-12-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Тверь Ростовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.