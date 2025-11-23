Плюсы и минусы роторных моторов – стоит ли ждать их возвращения? Интрига для фанатов Mazda

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

23 ноября 2025, 05:32

Роторные двигатели: почему Mazda не спешит возвращать легенду на рынок

Роторные моторы всегда вызывали споры среди автолюбителей. Они легкие и мощные, но требуют особого ухода. Mazda не раз намекала на возвращение роторных технологий. Почему же эти двигатели так и не вернулись в массовое производство? Ответы ищите в нашем материале.

В автомобильном мире, где царствуют классические поршневые моторы, роторные двигатели всегда были белой вороной. Их необычная конструкция, придуманная инженером Феликсом Ванкелем, обещала революцию: вращательное движение вместо привычных возвратно-поступательных поршней. Однако массового признания эта идея так и не получила. Единственной компанией, по-настоящему поверившей в ротор, стала Mazda. Японцы десятилетиями устанавливали такие моторы на свои купе RX-серии и даже одержали с ними победу в Ле-Мане. Но после снятия с производства RX-8 в 2012 году роторные моторы исчезли с рынка. Несмотря на это, Mazda не оставляет попыток вернуть необычный двигатель в строй, периодически показывая концепты и прототипы, но до серийного выпуска дело так и не доходит.

В чем же секрет привлекательности роторных моторов? Прежде всего, они удивляют соотношением мощности и объема. Например, двухроторный двигатель Renesis на RX-8 выдавал 238 л.с. при объеме всего 1,3 литра. Это почти вдвое больше, чем у многих современных атмосферных моторов. Компактные размеры и малый вес делают такие агрегаты идеальными для спортивных автомобилей, а простота конструкции с минимальным количеством движущихся деталей облегчает обслуживание. В работе роторные моторы отличаются низким уровнем вибраций и способны раскручиваться до очень высоких оборотов — до 9000 об/мин, что недостижимо для большинства поршневых аналогов.

Однако у роторных двигателей есть и серьезные недостатки. Главная проблема — низкая топливная эффективность. Из-за особенностей камеры сгорания значительная часть топлива не сгорает полностью, что приводит к повышенному расходу бензина. RX-8, например, расходовал около 13 литров на 100 км. Кроме того, масло в таких моторах расходуется быстрее обычного, ведь оно подается прямо в камеру сгорания для смазки уплотнительных элементов. Владельцам приходится постоянно следить за уровнем масла, а износ уплотнителей может привести к серьезным поломкам. Ремонт роторных моторов — дело дорогое и непростое, ведь специалистов и запчастей становится все меньше. Даже базовая переборка может обойтись в сумму свыше 2500 долларов.

Еще один важный минус — экологические требования. Постоянное сгорание масла и неполное сгорание топлива приводят к высоким выбросам вредных веществ. Именно из-за этого RX-8 не прошел европейские нормы Евро-5 и был снят с продаж в Европе еще в 2010 году, а вскоре и по всему миру. Сегодня Mazda продолжает эксперименты с роторными моторами, используя их, например, в качестве генераторов для гибридных моделей вроде MX-30. Но чтобы роторные двигатели вернулись в спорткары или массовые автомобили, им предстоит серьезно измениться — стать экономичнее и надежнее. Пока же поклонникам остается только ждать и надеяться на возвращение легенды.

Упомянутые марки: Mazda
