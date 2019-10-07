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7 октября 2019, 16:42

«Рот-Устройство-Рот»: давно ли вы проверяли содержимое своей автоаптечки?

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Фото из открытых источников
Как давно вы «шерстили» содержимое своей автомобильной аптечки? А? Вот и я о том же. Поди, у многих комплектов давным-давно истек сроки изготовления. Или как таковой аптечки у вас вовсе нет? А ведь она относится к перечню дополнительного оснащения автомобиля, без которых эксплуатация ТС запрещена.
Рот Устройство Рот давно ли вы проверяли содержимое своей автоаптечки

Фото из открытых источников

Наличие автоаптечки дает шанс на выживание в любой, даже самой сложной ситуации на дороге. Кровью написано, что ДТП неминуемо ведет к случаям травматизма различного характера. Состав автомобильной аптечки позволяет минимизировать последствия аварии.

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Комплектация набора образца 2019 года происходит в соответствии с требованиями Приказа Минздрава РФ. Разработка и корректировка комплектности набора преследовала следующие цели: оптимизация перечня и количества компонентов, содержащихся в действующей аптечке; повышение эффективности комплекта при применении в экстренной ситуации; возможность увеличения срока хранения аптечки в специфичных условиях.

На сегодняшний день в состав автомобильной аптечки 2019 года входят следующие компоненты: несколько медицинских бинтов (стерильных и нестерильных), стерильный пакет для перевязки, бактерицидные и рулонный лейкопластыри, стерильные перчатки, кровеостанавливающий жгут.

Помимо средств, способных остановить кровотечение различного характера, в аптечке имеется и устройство, позволяющее проводить реанимационные мероприятия. Это прибор под названием «Рот -Устройство-Рот», оно позволяет бороться с сердечным приступом.

Стоимость автоаптечки, в зависимости от изготовителя и аппетитов продавцов, – от 165 до 430 рублей.


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«Рот-Устройство-Рот»: давно ли вы проверяли содержимое своей автоаптечки?
Наличие автоаптечки дает шанс на выживание в любой, даже самой сложной ситуации на дороге. Кровью написано, что ДТП неминуемо ведет к случаям травматизма различного характера. Состав автомобильной аптечки позволяет минимизировать последствия аварии. {{material_123775}} Комплектация набора образца 2019 года происходит в соответствии с требованиями Приказа Минздрава РФ. Разработка и корректировка комплектности набора преследовала следующие цели: оптимизация перечня и количества компонентов, содержащихся в действующей аптечке; повышение эффективности комплекта при применении в экстренной ситуации; возможность увеличения срока хранения аптечки в специфичных условиях. На сегодняшний день в состав автомобильной аптечки 2019 года входят следующие компоненты: несколько медицинских бинтов (стерильных и нестерильных), стерильный пакет для перевязки, бактерицидные и рулонный лейкопластыри, стерильные перчатки, кровеостанавливающий жгут.Помимо средств, способных остановить кровотечение различного характера, в аптечке имеется и устройство, позволяющее проводить реанимационные мероприятия. Это прибор под названием «Рот -Устройство-Рот», оно позволяет бороться с сердечным приступом. Стоимость автоаптечки, в зависимости от изготовителя и аппетитов продавцов, – от 165 до 430 рублей.
2019-10-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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