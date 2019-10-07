«Рот-Устройство-Рот»: давно ли вы проверяли содержимое своей автоаптечки?
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Фото из открытых источников
Наличие автоаптечки дает шанс на выживание в любой, даже самой сложной ситуации на дороге. Кровью написано, что ДТП неминуемо ведет к случаям травматизма различного характера. Состав автомобильной аптечки позволяет минимизировать последствия аварии.
На сегодняшний день в состав автомобильной аптечки 2019 года входят следующие компоненты: несколько медицинских бинтов (стерильных и нестерильных), стерильный пакет для перевязки, бактерицидные и рулонный лейкопластыри, стерильные перчатки, кровеостанавливающий жгут.
Помимо средств, способных остановить кровотечение различного характера, в аптечке имеется и устройство, позволяющее проводить реанимационные мероприятия. Это прибор под названием «Рот -Устройство-Рот», оно позволяет бороться с сердечным приступом.
Стоимость автоаптечки, в зависимости от изготовителя и аппетитов продавцов, – от 165 до 430 рублей.
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