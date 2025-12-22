Флагманский внедорожник Rox Adamas выходит на рынок — локализация в России уже не за горами

22 декабря 2025, 11:19
Rox Adamas получил ОТТС и готовится к российской сборке в 2026 году
Rox Motor официально выводит Adamas на российский рынок. Внедорожник получил ОТТС и готовится к локализации. Производство стартует в 2026 году. Подробности о новинке и планах компании - в нашем материале.
Rox Motor завершил важный этап для своего нового внедорожника Adamas - модель прошла сертификацию и получила одобрение типа транспортного средства. Это открывает дорогу для официальных продаж на российском рынке. Как сообщает Autonews, компания уже определилась с планами по локализации: решение о запуске сборки в России будет принято в начале 2026 года.
Adamas станет первой моделью Rox Motor, которую начнут собирать на территории России. На старте речь идет о крупноузловой сборке, но уже к концу 2026 года производитель рассчитывает перейти на более глубокую локализацию с привлечением отечественных поставщиков комплектующих. Такой подход позволит не только снизить стоимость автомобиля, но и адаптировать его под требования российских покупателей.
Сам Adamas - это обновленная версия уже знакомого российским автолюбителям внедорожника Rox 01. Внешне новинка отличается переработанной решеткой радиатора, оригинальными колесными дисками, новыми бамперами и пятой дверью. В палитре кузова появились два свежих оттенка, что добавляет индивидуальности модели.
Внутри Adamas также заметно преобразился. В салоне появились новые декоративные элементы, а покупателям предложат необычные цветовые решения - фиолетовый и оранжевый. Для задних пассажиров предусмотрен отдельный производительный монитор, а компоновка салона теперь 2-3-2, что делает второй ряд особенно комфортным.
Техническая часть тоже не осталась без изменений. Внедорожник получил современную пневмоподвеску, новый двигатель-генератор и усовершенствованную защиту батареи. Среди опций - обновленная мультимедийная система, боковые подушки безопасности для второго ряда и доводчики дверей, что подчеркивает премиальный статус модели.
Rox Motor - молодой китайский бренд, основанный в 2021 году. В его развитии участвовали такие крупные игроки, как производитель бытовой техники Roborock и IT-компания Xiaomi. Производство автомобилей налажено на мощностях BAW в Циндао, где ежегодно выпускается до 200 тысяч машин. Первая модель марки, Rox 01, создавалась при поддержке известных технологических партнеров, включая Bosch, CATL, Continental AG и Valeo.
На российском рынке Rox 01 появился зимой 2025 года и быстро привлек внимание благодаря сочетанию технологий и комфорта. Теперь компания делает ставку на Adamas, который, по замыслу разработчиков, должен составить конкуренцию премиальным внедорожникам. В Rox Motor уверены, что локализация производства в России позволит не только укрепить позиции бренда, но и предложить покупателям более выгодные условия.
Планы по запуску сборки в России связаны с выбором предприятия, имеющего опыт выпуска автомобилей высокого класса. Это позволит обеспечить необходимое качество и соответствие ожиданиям российских клиентов. В ближайшие месяцы Rox Motor продолжит подготовку к старту производства, а первые автомобили Adamas, собранные в России, могут появиться на дорогах уже в 2026 году.
