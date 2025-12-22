Флагманский внедорожник Rox Adamas выходит на рынок — локализация в России уже не за горами

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

22 декабря 2025, 11:19

Rox Adamas получил ОТТС и готовится к российской сборке в 2026 году

Rox Adamas получил ОТТС и готовится к российской сборке в 2026 году

Флагманский внедорожник Rox Adamas выходит на рынок — локализация в России уже не за горами

Rox Adamas получил ОТТС и готовится к российской сборке в 2026 году

Rox Motor официально выводит Adamas на российский рынок. Внедорожник получил ОТТС и готовится к локализации. Производство стартует в 2026 году. Подробности о новинке и планах компании - в нашем материале.

Rox Motor официально выводит Adamas на российский рынок. Внедорожник получил ОТТС и готовится к локализации. Производство стартует в 2026 году. Подробности о новинке и планах компании - в нашем материале.

Rox Motor завершил важный этап для своего нового внедорожника Adamas - модель прошла сертификацию и получила одобрение типа транспортного средства. Это открывает дорогу для официальных продаж на российском рынке. Как сообщает Autonews, компания уже определилась с планами по локализации: решение о запуске сборки в России будет принято в начале 2026 года.

Adamas станет первой моделью Rox Motor, которую начнут собирать на территории России. На старте речь идет о крупноузловой сборке, но уже к концу 2026 года производитель рассчитывает перейти на более глубокую локализацию с привлечением отечественных поставщиков комплектующих. Такой подход позволит не только снизить стоимость автомобиля, но и адаптировать его под требования российских покупателей.

Сам Adamas - это обновленная версия уже знакомого российским автолюбителям внедорожника Rox 01. Внешне новинка отличается переработанной решеткой радиатора, оригинальными колесными дисками, новыми бамперами и пятой дверью. В палитре кузова появились два свежих оттенка, что добавляет индивидуальности модели.

Внутри Adamas также заметно преобразился. В салоне появились новые декоративные элементы, а покупателям предложат необычные цветовые решения - фиолетовый и оранжевый. Для задних пассажиров предусмотрен отдельный производительный монитор, а компоновка салона теперь 2-3-2, что делает второй ряд особенно комфортным.

Техническая часть тоже не осталась без изменений. Внедорожник получил современную пневмоподвеску, новый двигатель-генератор и усовершенствованную защиту батареи. Среди опций - обновленная мультимедийная система, боковые подушки безопасности для второго ряда и доводчики дверей, что подчеркивает премиальный статус модели.

Rox Motor - молодой китайский бренд, основанный в 2021 году. В его развитии участвовали такие крупные игроки, как производитель бытовой техники Roborock и IT-компания Xiaomi. Производство автомобилей налажено на мощностях BAW в Циндао, где ежегодно выпускается до 200 тысяч машин. Первая модель марки, Rox 01, создавалась при поддержке известных технологических партнеров, включая Bosch, CATL, Continental AG и Valeo.

На российском рынке Rox 01 появился зимой 2025 года и быстро привлек внимание благодаря сочетанию технологий и комфорта. Теперь компания делает ставку на Adamas, который, по замыслу разработчиков, должен составить конкуренцию премиальным внедорожникам. В Rox Motor уверены, что локализация производства в России позволит не только укрепить позиции бренда, но и предложить покупателям более выгодные условия.

Планы по запуску сборки в России связаны с выбором предприятия, имеющего опыт выпуска автомобилей высокого класса. Это позволит обеспечить необходимое качество и соответствие ожиданиям российских клиентов. В ближайшие месяцы Rox Motor продолжит подготовку к старту производства, а первые автомобили Adamas, собранные в России, могут появиться на дорогах уже в 2026 году.

Упомянутые модели: Rox Stone 01
Упомянутые марки: Rox
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Рокс

Похожие материалы Рокс

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ленинградская область Саранск Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться