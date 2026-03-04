Внедорожник Adamas выходит в России — три версии, уникальные опции и старт предзаказов

4 марта 2026, 14:04
Rox раскрывает стоимость нового внедорожника Adamas для российского рынка
Rox раскрывает стоимость нового внедорожника Adamas для российского рынка
Rox представил цены на внедорожник Adamas для России. Модель доступна в нескольких комплектациях. Старт предзаказов уже с 4 марта. Подробности о версиях и технических особенностях.
Компания Rox, занимающаяся поставками премиальных автомобилей, объявила стоимость своего нового внедорожника Adamas для российских покупателей. Как сообщает Quto, дилеры начнут принимать заявки на модель уже с 4 марта 2026 года.
Потенциальным владельцам предложат сразу несколько вариантов исполнения. Внедорожник будет доступен как в шести-, так и в семиместной конфигурации, а также в трех комплектациях: «Семейная версия», «Большая семья» и «Бизнес».
«Семейная версия» рассчитана на семь пассажиров и выполнена по схеме 2+2+3. Центральный проход между креслами второго ряда обеспечивает удобный доступ к третьему ряду. Стоимость такой модификации стартует с отметки 10 110 100 рублей.
Комплектация «Большая семья» также рассчитана на семь мест, но отличается компоновкой салона - 2+3+2. За этот вариант придется заплатить минимум 10 210 200 рублей.
Самой дорогой станет версия «Бизнес». В ней предусмотрено шесть посадочных мест по схеме 2+2+2, а второй ряд оборудован капитанскими креслами с функцией массажа, оттоманками и режимом отдыха. Цена на топовую комплектацию начинается с 10 410 400 рублей.
Adamas оснащается гибридной силовой установкой, в которой обновленный двигатель Mitsubishi используется для подзарядки аккумулятора. Запас хода достигает впечатляющих 1 226 километров, что выделяет модель среди конкурентов.
В списке оснащения - холодильник объемом 8,5 литра с функцией подогрева, доводчики дверей, а также пневмоподвеска с азотом, способная функционировать при температурах до минус 43 градусов. Клиренс регулируется в диапазоне от 205 до 285 миллиметров, что позволяет адаптироваться к разным дорожным условиям.
Производитель отмечает, что внедорожник способен преодолевать водные преграды глубиной до 770 миллиметров. Это особенно актуально для российских дорог, где весенние паводки и летние ливни могут привести к подтоплениям.
Таким образом, Rox Adamas выходит на российский рынок с широким выбором комплектаций и продуманными техническими решениями, ориентированными на комфорт и безопасность в любых условиях.
Похожие материалы Рокс, Митсубиси
-
04.03.2026, 14:09
Alpina готовит лимитированную версию XB7 для США и Канады - премьера уже 6 марта
Alpina анонсировала выпуск особой версии внедорожника XB7, предназначенной только для рынков США и Канады. Премьера состоится 6 марта 2026 года на престижном Amelia Concours d’Elegance. Модель обещает уникальные доработки и станет первой крупной новинкой после полного перехода Alpina под контроль BMW. Эксперты ожидают, что лимитированная серия задаст новые стандарты в сегменте премиальных SUV.Читать далее
-
04.03.2026, 13:21
Land Rover Defender 110 с новым мотором: кемпер для настоящих путешественников
Land Rover Defender 110 в версии кемпер с замененным двигателем - не просто очередная модификация, а пример того, как современные технологии и индивидуальный подход меняют представление о путешествиях. Почему такие проекты становятся все более востребованными и что отличает их от стандартных решений - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.03.2026, 12:50
Обновленный OMODA C5 выходит на рынок: старт продаж и новые детали
В марте российский рынок ждет старт продаж обновленного OMODA C5, который уже называют одним из самых ожидаемых кроссоверов года. Эксперты отмечают, что модель получит заметные изменения в дизайне и оснащении. Какие конкуренты ждут новинку и что изменится для покупателей - разбираемся в деталях. Почему именно сейчас интерес к сегменту кроссоверов так высок, и как это повлияет на рынок - рассказываем в материале.Читать далее
-
04.03.2026, 11:56
Дом на колесах за 3,9 миллиона: в Брянске завершают сборку первого образца
В Брянске завершается создание первого отечественного автодома на базе BNM Model 1, который обещает стать самым доступным в стране. Производитель планирует удержать цену ниже 4 млн рублей, что может изменить рынок туристических автомобилей в России. Эксперты отмечают, что аналогов по сочетанию вместимости и стоимости пока нет.Читать далее
-
04.03.2026, 11:01
Defender Sport EV 2028: новая платформа и отдельный бренд для внедорожников
Jaguar Land Rover готовит к выпуску совершенно новую линейку электровнедорожников Defender. Первый представитель - Defender Sport EV - появится в 2027 году и станет отправной точкой для самостоятельного бренда. Эксперты отмечают, что проект может изменить расстановку сил на рынке SUV.Читать далее
-
04.03.2026, 10:08
Гибридные седаны среднего класса: неожиданная развязка в битве Toyota Camry, Honda Accord и Hyundai Sonata
Три популярных гибридных седана - Toyota Camry, Honda Accord и Hyundai Sonata - встретились на трассе для честного сравнения. Эксперты провели не только драг-рейс, но и слалом, чтобы выявить настоящего лидера сегмента. Почему результаты оказались неожиданными - в нашем материале.Читать далее
-
04.03.2026, 09:32
Цена комфорта: во сколько обойдется содержание популярного кроссовера Chery Tiggo 4
Владельцы Chery Tiggo 4 сталкиваются с неожиданными расходами, которые часто остаются за кадром при покупке. Разбираем, из чего складывается годовая стоимость владения этим популярным внедорожником, и почему важно учитывать не только цену автомобиля, но и все сопутствующие траты.Читать далее
-
04.03.2026, 08:13
Belgee против Lada: есть ли смысл переплачивать за белорусский кроссовер
Белорусские кроссоверы Belgee X50 и X70 активно продаются на российском рынке, предлагая альтернативу привычным Lada. Чем они отличаются, за что приходится переплачивать и насколько оправдан выбор в пользу новых моделей - разбираемся на примерах реальных отзывов и сравнений.Читать далее
-
04.03.2026, 06:35
Mitsubishi Delica D:5 D:POP - новый формат семейных путешествий и ночевок на колесах
На выставке JCCS Japan Campervan Show 2026 дебютировал необычный кемпер D:POP на базе Mitsubishi Delica D:5. Компактный автодом рассчитан на комфортное размещение семьи из четырех человек и оснащен рядом практичных решений для ночевок и хранения вещей. Новинка уже вызвала интерес среди любителей автопутешествий.Читать далее
-
04.03.2026, 04:48
Jeep Gladiator с мотором Hellephant: уникальный пикап, который меняет правила
2023 год принес на рынок необычный Jeep Gladiator, который получил не просто доработку, а настоящий инженерный вызов. В основе - редкий двигатель Hellephant, что делает этот пикап уникальным даже среди тюнингованных авто. Почему именно сейчас такие проекты становятся трендом и как они влияют на рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы Рокс, Митсубиси
-
04.03.2026, 14:09
Alpina готовит лимитированную версию XB7 для США и Канады - премьера уже 6 марта
Alpina анонсировала выпуск особой версии внедорожника XB7, предназначенной только для рынков США и Канады. Премьера состоится 6 марта 2026 года на престижном Amelia Concours d’Elegance. Модель обещает уникальные доработки и станет первой крупной новинкой после полного перехода Alpina под контроль BMW. Эксперты ожидают, что лимитированная серия задаст новые стандарты в сегменте премиальных SUV.Читать далее
-
04.03.2026, 13:21
Land Rover Defender 110 с новым мотором: кемпер для настоящих путешественников
Land Rover Defender 110 в версии кемпер с замененным двигателем - не просто очередная модификация, а пример того, как современные технологии и индивидуальный подход меняют представление о путешествиях. Почему такие проекты становятся все более востребованными и что отличает их от стандартных решений - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.03.2026, 12:50
Обновленный OMODA C5 выходит на рынок: старт продаж и новые детали
В марте российский рынок ждет старт продаж обновленного OMODA C5, который уже называют одним из самых ожидаемых кроссоверов года. Эксперты отмечают, что модель получит заметные изменения в дизайне и оснащении. Какие конкуренты ждут новинку и что изменится для покупателей - разбираемся в деталях. Почему именно сейчас интерес к сегменту кроссоверов так высок, и как это повлияет на рынок - рассказываем в материале.Читать далее
-
04.03.2026, 11:56
Дом на колесах за 3,9 миллиона: в Брянске завершают сборку первого образца
В Брянске завершается создание первого отечественного автодома на базе BNM Model 1, который обещает стать самым доступным в стране. Производитель планирует удержать цену ниже 4 млн рублей, что может изменить рынок туристических автомобилей в России. Эксперты отмечают, что аналогов по сочетанию вместимости и стоимости пока нет.Читать далее
-
04.03.2026, 11:01
Defender Sport EV 2028: новая платформа и отдельный бренд для внедорожников
Jaguar Land Rover готовит к выпуску совершенно новую линейку электровнедорожников Defender. Первый представитель - Defender Sport EV - появится в 2027 году и станет отправной точкой для самостоятельного бренда. Эксперты отмечают, что проект может изменить расстановку сил на рынке SUV.Читать далее
-
04.03.2026, 10:08
Гибридные седаны среднего класса: неожиданная развязка в битве Toyota Camry, Honda Accord и Hyundai Sonata
Три популярных гибридных седана - Toyota Camry, Honda Accord и Hyundai Sonata - встретились на трассе для честного сравнения. Эксперты провели не только драг-рейс, но и слалом, чтобы выявить настоящего лидера сегмента. Почему результаты оказались неожиданными - в нашем материале.Читать далее
-
04.03.2026, 09:32
Цена комфорта: во сколько обойдется содержание популярного кроссовера Chery Tiggo 4
Владельцы Chery Tiggo 4 сталкиваются с неожиданными расходами, которые часто остаются за кадром при покупке. Разбираем, из чего складывается годовая стоимость владения этим популярным внедорожником, и почему важно учитывать не только цену автомобиля, но и все сопутствующие траты.Читать далее
-
04.03.2026, 08:13
Belgee против Lada: есть ли смысл переплачивать за белорусский кроссовер
Белорусские кроссоверы Belgee X50 и X70 активно продаются на российском рынке, предлагая альтернативу привычным Lada. Чем они отличаются, за что приходится переплачивать и насколько оправдан выбор в пользу новых моделей - разбираемся на примерах реальных отзывов и сравнений.Читать далее
-
04.03.2026, 06:35
Mitsubishi Delica D:5 D:POP - новый формат семейных путешествий и ночевок на колесах
На выставке JCCS Japan Campervan Show 2026 дебютировал необычный кемпер D:POP на базе Mitsubishi Delica D:5. Компактный автодом рассчитан на комфортное размещение семьи из четырех человек и оснащен рядом практичных решений для ночевок и хранения вещей. Новинка уже вызвала интерес среди любителей автопутешествий.Читать далее
-
04.03.2026, 04:48
Jeep Gladiator с мотором Hellephant: уникальный пикап, который меняет правила
2023 год принес на рынок необычный Jeep Gladiator, который получил не просто доработку, а настоящий инженерный вызов. В основе - редкий двигатель Hellephant, что делает этот пикап уникальным даже среди тюнингованных авто. Почему именно сейчас такие проекты становятся трендом и как они влияют на рынок - разбираемся в деталях.Читать далее