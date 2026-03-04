Внедорожник Adamas выходит в России — три версии, уникальные опции и старт предзаказов

Rox раскрывает стоимость нового внедорожника Adamas для российского рынка

Rox представил цены на внедорожник Adamas для России. Модель доступна в нескольких комплектациях. Старт предзаказов уже с 4 марта. Подробности о версиях и технических особенностях.

Компания Rox, занимающаяся поставками премиальных автомобилей, объявила стоимость своего нового внедорожника Adamas для российских покупателей. Как сообщает Quto, дилеры начнут принимать заявки на модель уже с 4 марта 2026 года.

Потенциальным владельцам предложат сразу несколько вариантов исполнения. Внедорожник будет доступен как в шести-, так и в семиместной конфигурации, а также в трех комплектациях: «Семейная версия», «Большая семья» и «Бизнес».

«Семейная версия» рассчитана на семь пассажиров и выполнена по схеме 2+2+3. Центральный проход между креслами второго ряда обеспечивает удобный доступ к третьему ряду. Стоимость такой модификации стартует с отметки 10 110 100 рублей.

Комплектация «Большая семья» также рассчитана на семь мест, но отличается компоновкой салона - 2+3+2. За этот вариант придется заплатить минимум 10 210 200 рублей.

Самой дорогой станет версия «Бизнес». В ней предусмотрено шесть посадочных мест по схеме 2+2+2, а второй ряд оборудован капитанскими креслами с функцией массажа, оттоманками и режимом отдыха. Цена на топовую комплектацию начинается с 10 410 400 рублей.

Adamas оснащается гибридной силовой установкой, в которой обновленный двигатель Mitsubishi используется для подзарядки аккумулятора. Запас хода достигает впечатляющих 1 226 километров, что выделяет модель среди конкурентов.

В списке оснащения - холодильник объемом 8,5 литра с функцией подогрева, доводчики дверей, а также пневмоподвеска с азотом, способная функционировать при температурах до минус 43 градусов. Клиренс регулируется в диапазоне от 205 до 285 миллиметров, что позволяет адаптироваться к разным дорожным условиям.

Производитель отмечает, что внедорожник способен преодолевать водные преграды глубиной до 770 миллиметров. Это особенно актуально для российских дорог, где весенние паводки и летние ливни могут привести к подтоплениям.

Таким образом, Rox Adamas выходит на российский рынок с широким выбором комплектаций и продуманными техническими решениями, ориентированными на комфорт и безопасность в любых условиях.