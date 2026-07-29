1000 км без дозаправки: гибриды Rox стартуют на «Автоторе» - главные фишки и цены новинок

Rox запускает производство кроссоверов в Калининграде: старт новых моделей

В России начинается сборка кроссоверов Rox на «Автоторе» - событие, которое может изменить расстановку сил среди гибридных моделей. Мало кто знает, что теперь россияне получат доступ к новым технологиям и опциям, которые раньше были доступны только в Китае. Что грозит конкурентам и какие особенности ждут покупателей - объясняем подробно. От 8,35 млн рублей: старт продаж уже близко, а эксперты отмечают важные нюансы.

В России начинается сборка кроссоверов Rox на «Автоторе» - событие, которое может изменить расстановку сил среди гибридных моделей. Мало кто знает, что теперь россияне получат доступ к новым технологиям и опциям, которые раньше были доступны только в Китае. Что грозит конкурентам и какие особенности ждут покупателей - объясняем подробно. От 8,35 млн рублей: старт продаж уже близко, а эксперты отмечают важные нюансы.

Для российских автолюбителей открывается новая глава: Rox официально запускает производство своих кроссоверов на заводе «Автотор» в Калининграде. Это событие может стать поворотным моментом для рынка, ведь до сих пор автомобили этой марки были доступны только в импортном исполнении. Теперь же локальная сборка позволит не только снизить сроки поставки, но и адаптировать комплектации под запросы российских покупателей.

Как сообщает пресс-служба компании, на конвейер встанут сразу две модели - Rox 01 и Rox Adamas. Официальная церемония запуска намечена на 30 июля и пройдет у Павильона №1 на ВДНХ. Обе новинки оснащены гибридными силовыми установками последовательного типа, что позволяет им преодолевать до 1000 километров без необходимости подзарядки или дозаправки. Такой запас хода - редкость для сегмента, и это может стать серьезным аргументом для тех, кто ищет универсальный автомобиль для дальних поездок.

До настоящего момента российские покупатели могли выбирать только между версиями Rox, собранными в Китае. Эти автомобили отличались богатым оснащением: пневмоподвеска с регулировкой клиренса, термобокс в салоне, а также широкий набор систем безопасности и комфорта. Теперь все эти опции станут доступны и в локальных версиях, что, по мнению экспертов, повысит интерес к бренду на фоне растущей конкуренции среди гибридных кроссоверов.

Фото: Rox Motor

Rox Adamas будет представлен в России в трех вариантах исполнения, а стартовая комплектация Family Edition оценена минимум в 10 100 000 рублей. Rox 01 можно будет приобрести по цене от 8 350 000 рублей. Такой ценовой диапазон делает новинки конкурентоспособными среди других гибридных моделей, представленных на российском рынке. Как рассказали 110km.ru в пресс-службе бренда, запуск производства Rox на «Автоторе» может стать одним из самых заметных событий года для отечественного автопрома.

Интересно, что ранее на этом же заводе стартовала сборка Changan CS75 Plus, что подтверждает тренд на расширение локализации китайских брендов в России. В этом контексте стоит обратить внимание на то, как развивается сегмент гибридных кроссоверов: например, недавно на рынке появилась новая версия Geely EX5 EM-R, о которой подробно рассказывалось в материале о деталях и особенностях гибридных новинок. Это создает дополнительную конкуренцию и подталкивает производителей к внедрению новых технологий.

Если рассматривать ситуацию в целом, запуск производства Rox в Калининграде может указывать на дальнейшее укрепление позиций китайских автокомпаний в России. Локализация сборки позволяет не только снизить зависимость от импорта, но и быстрее реагировать на изменения спроса. Кроме того, эксперты отмечают, что гибридные силовые установки становятся все более востребованными на фоне роста цен на топливо и ужесточения экологических требований. Важно также, что «Автотор» продолжает расширять сотрудничество с ведущими зарубежными брендами, что может привести к появлению на рынке еще большего числа современных моделей с передовыми технологиями.