Электромотоцикл Royal Enfield FF. C6: 154 км хода, быстрая зарядка за 65 минут и цена 216 тыс. рублей

Royal Enfield выходит на рынок электромотоциклов с FF. C6: старт продаж в Индии

Royal Enfield начал продажи своего первого электромотоцикла FF. C6 в Бангалоре, делая ставку на премиальный городской сегмент. Новинка сочетает исторический дизайн и современные технологии, что может изменить расстановку сил на рынке электротранспорта.

Royal Enfield начал продажи своего первого электромотоцикла FF. C6 в Бангалоре, делая ставку на премиальный городской сегмент. Новинка сочетает исторический дизайн и современные технологии, что может изменить расстановку сил на рынке электротранспорта.

Появление первого электромотоцикла FF. C6 от суббренда Flying Flea компании Royal Enfield на рынке Индии стало заметным событием для всей индустрии. Запуск поставок в Бангалоре не только подчёркивает интерес традиционного производителя к электротранспорту, но и сигнализирует о начале новой эры для бренда с вековой историей.

FF. C6 ориентирован на городских пользователей, которым важны не только стиль и узнаваемость, но и современные технологии. Модель получила запас хода до 154 километров по индийскому циклу IDC, что позволяет использовать мотоцикл для ежедневных поездок по мегаполису. Быстрая зарядка занимает всего 65 минут (от 20 до 80%), а полная — чуть больше двух часов. Стоимость в Индии составляет 279 тысяч рупий, что эквивалентно примерно 216 тысячам рублей.

Дизайн FF. C6 отсылает к историческим мотоциклам Flying Flea, которые использовались британскими парашютистами во Второй мировой войне. Однако техническая начинка полностью современная: компактная батарея, лёгкая конструкция и акцент на премиальное позиционирование. Royal Enfield не стремится конкурировать с мощными спортивными электробайками или бюджетными моделями для пригорода — ставка сделана на комфорт и стиль в городской среде.

Как пишет electrek.co, запуск FF. C6 может повлиять на глобальный рынок электромотоциклов. Royal Enfield — один из крупнейших мировых производителей мотоциклов, и его выход в сегмент электротранспорта способен изменить баланс сил. Компания уже заявляла о планах экспорта, но пока поставки ограничены Бангалором, где сосредоточен основной спрос на электромотоциклы.

Для российского рынка опыт Royal Enfield может быть особенно интересен. Во-первых, FF. C6 показывает, как традиционные бренды адаптируются к новым требованиям и запросам покупателей. Во-вторых, модель демонстрирует, что премиальный городской электромотоцикл может быть не только технологичным, но и доступным по цене. В-третьих, запуск в Индии может стать примером для других рынков, где растёт интерес к экологичному транспорту. Судя по представленным данным, Royal Enfield делает ставку на долгосрочное развитие в сегменте электромотоциклов, что может повлиять на стратегию других производителей.