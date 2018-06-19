19 июня 2018, 19:00

РСА и АО «Электронный паспорт» договорились

Российский союз автостраховщиков (РСА) и АО «Электронный паспорт» пришли к соглашению об обмене информацией. Поэтому у владельцев автомобилей с электронными ПТС не должно возникнуть проблем с покупкой ОСАГО.
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До осени информацию об автомобилях с электронными паспортами страховые компании будут получать из выписки. Распечатку выписки из базы ЭПТС покупатель новой машины получит в дилерском центре вместе с договором купли-продажи. А с 1 сентября обмен данными наладят через государственную Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). 

Михаил Порватов, начальник управления методологии страхования РСА « На переходный период, до начала электронного взаимодействия через СМЭВ, по нашему мнению, возможно заключение договора ОСАГО на основании выписки. В законе об ОСАГО перечень документов о ТС, необходимых для заключения договора, является открытым: страхователь вместо бумажного ПТС или свидетельства о регистрации может предоставить иные аналогичные документы. Выписка из электронного паспорта может считаться таким документом и на ее основании может заключаться договор ОСАГО. »
Михаил Порватов, начальник управления методологии страхования РСА

Вместе с тем, Михаил Порватов подчеркнул, что в РСА надеются на то, что в ближайшее время будут внесены изменения по постановление Правительства РФ № 1212 от 2017 года об ЭПТС. Страховщики настаивают, чтобы в электронном паспорте содержались личные данные собственника транспортного средства. Ведь при расчете стоимости ОСАГО значение ряда коэффициентов, например, территориального, устанавливается на основании сведений о владельце.

С другой стороны, генеральный директор АО «Электронный паспорт» Илья Минкин заверил, что у автовладельцев нет оснований для беспокойства. В выписке из ЭПТС помимо информации о транспортном средстве будут указаны и дополнительные сведения, в том числе о территории преимущественного использования ТС.

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РСА и АО «Электронный паспорт» договорились
До осени информацию об автомобилях с электронными паспортами страховые компании будут получать из выписки. Распечатку выписки из базы ЭПТС покупатель новой машины получит в дилерском центре вместе с договором купли-продажи. А с 1 сентября обмен данными наладят через государственную Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). {{person_190_На переходный период, до начала электронного взаимодействия через СМЭВ, по нашему мнению, возможно заключение договора ОСАГО на основании выписки. В законе об ОСАГО перечень документов о ТС, необходимых для заключения договора, является открытым: страхователь вместо бумажного ПТС или свидетельства о регистрации может предоставить иные аналогичные документы. Выписка из электронного паспорта может считаться таким документом и на ее основании может заключаться договор ОСАГО.}}Вместе с тем, Михаил Порватов подчеркнул, что в РСА надеются на то, что в ближайшее время будут внесены изменения по постановление Правительства РФ № 1212 от 2017 года об ЭПТС. Страховщики настаивают, чтобы в электронном паспорте содержались личные данные собственника транспортного средства. Ведь при расчете стоимости ОСАГО значение ряда коэффициентов, например, территориального, устанавливается на основании сведений о владельце.С другой стороны, генеральный директор АО «Электронный паспорт» Илья Минкин заверил, что у автовладельцев нет оснований для беспокойства. В выписке из ЭПТС помимо информации о транспортном средстве будут указаны и дополнительные сведения, в том числе о территории преимущественного использования ТС.
2018-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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