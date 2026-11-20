20 ноября 2026, 16:46
ОСАГО по-новому: Банк России меняет правила — тарифы, коэффициенты и сроки
ОСАГО по-новому: Банк России меняет правила — тарифы, коэффициенты и сроки
Проект Банка России расширяет тарифный коридор ОСАГО: нижняя граница для всех категорий опустится до 1 рубля. Это даст страховщикам больше свободы в расчете цены полиса, но само по себе не приведет к автоматическому снижению тарифа.
Банк России готовит масштабную реформу тарифов: границы коридора расширят для большинства видов транспорта, а территориальный коэффициент пересчитают по новой методике. Для одних регионов это обернется снижением цены полиса, для других — ростом. Разбираем, кого коснется первым и когда заработают новые правила.
Итоговая стоимость полиса зависит не только от ставок. Здесь учитываются коэффициент уровня и стажа водителя, региональный коэффициент и другие параметры. Поэтому расширение тарифного коридора само по себе не означает, что страховщик назначит минимальную цену.
Страховщик сможет выбрать любое значение внутри установленных границ. С точки зрения страхового сообщества, это усилит конкуренцию за безаварийным клиентом в хорошем регионе. Для убыточных сегментов рынка, включая договоры, передаваемые в перестраховочный пул, появляется возможность увеличить тариф.
Проект Банка России предусматривает разное расширение коридора в зависимости от категории транспорта. Для легковых автомобилей граждан и мотоциклов граница изменяется на 20%. Такие же размеры предусмотрены для тракторов и спецтехники. Для легковых машин юрлиц и такси смягчение границы на 35%. Аналогичный показатель устанавливается для грузовых автомобилей и автобусов вне регулярных перевозок. Коридор для трамваев и троллейбусов расширится на 6,6%; такие же размеры предусмотрены для автобусов на регулярных маршрутах. Минимальная граница для всех составляет 1 рубль. Проект меняет указание Банка России от 27 сентября 2024 года № 6869-У; предложения по нему принимаются до 25 ноября 2026 года, срок указан в проекте Банка России.
В данном проекте меняется принцип расчета территориального коэффициента. Вместо двух вариантов предусмотрены три группы. В первую очередь войдут легкие машины физлиц и мотоциклы. К ней же отнесут трамваи и троллейбусы, а также автобусы на регулярных маршрутах. Отдельный состав — тракторы и спецтехника. В третью включают легковые автомобили юрлиц и грузовики; туда же отнесут автобусы вне регулярных перевозок.
Значения КТ на одних территориях снижаются, на других вырастут. Точечный рост предусмотрен там, где отмечена высокая убыточность; авторы проекта рассчитывают, что это поможет ей сохраниться. Если небольшой населенный пункт присоединить к крупному городу, коэффициент будет повышаться постепенно, в течение трех лет, а не сразу.
Сроки двух изменений различаются. Новые границы тарифного коридора должны вступить в силу через 10 дней после публикации изменений в тарифах. Пересмотр КТ запланирован на 1 апреля 2027 года. Для этого потребуется доработать АИС страхования и системы страховщиков.
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