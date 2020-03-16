16 марта 2020, 08:53
РСА обяжут контролировать операторов техосмотра по новым правилам
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Министерство экономики разработало новые правила, по которым Российский союз автостраховщиков (РСА) должен будет проверять работу операторов техосмотра. Решения РСА можно будет обжаловать в специальной комиссии по апелляциям, в которую войду представители разных ведомств. В РСА уже назвали подобную инициативу незаконной.
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Одновременно операторы техосмотра получат право обжаловать решения РСА в комиссии по апелляциям, куда войдут представители Минэкономики, Минтранса, Минпромторга, МВД и общественных организаций. Кроме того, решения РСА и комиссии по апелляциям можно будет обжаловать в суде.
В РСА идею апелляционной комиссии раскритиковали. Заместитель исполнительного директора союза Сергей Ефремов назвал ее несоответствующей законодательству. Законом о ТО это не предусмотрено. Подобные вопросы следует решать через суд или Банк России. Операторы ТО, напротив, назвали нововведение правильным. Присутствие в комиссии представителей разных органов власти должно положительно сказаться на объективности принимаемых решений.
Напомним, новая редакция закона о ТО вступает в силу в июне 2020 года. Поправки направлены на борьбу с продажей диагностических карт без фактического осмотра автомобиля, которая расцвела после передачи функций контроля за ТО от ГИБДД к страховщикам. Водителей будут штрафовать на 2 000 рублей за отсутствие ТО, а операторов - жестко контролировать и наказывать за нарушение правил.
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