20 июля 2017, 18:00

РСА опубликовал отчет о продажах электронных полисов ОСАГО

Более 3 млн договоров ОСАГО в электронном виде заключили российские автовладельцы, сообщает президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.
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В 2017 году россияне стали более активны, чем в прошлом - 2,7 млн электронных полисов приобретено именно в минувшие 6 месяцев. Это составляет почти 90% оформленных договоров.

Рост показателей связан в первую очередь с тем, что продажи е-ОСАГО стали обязательными для страховых компаний. Для страхователей нововведение удобно с технической точки зрения - клиенты получили возможность самостоятельно оформлять электронный полис на сайте любого страховщика-члена РСА. Несмотря на далеко не бюджетную стоимость страховки, июльские продажи е-ОСАГО достигли 30 тыс. полисов в день.

Наибольшей активностью отличаются Краснодарский и Ставропольский край, Волгоградская и Ростовская области. Столица занимает в этом рейтинге шестое место. Жители Москвы приобрели 101 894 электронных полиса ОСАГО.

Напомним, что проект по продаже полисов ОСАГО в электронном виде стартовал в 2015 году и был ориентировал изначально на физических лиц. С 2016 года возможность приобретения е-ОСАГО стала доступна и для юридических лиц.

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РСА опубликовал отчет о продажах электронных полисов ОСАГО
{{material_119344}}В 2017 году россияне стали более активны, чем в прошлом - 2,7 млн электронных полисов приобретено именно в минувшие 6 месяцев. Это составляет почти 90% оформленных договоров.Рост показателей связан в первую очередь с тем, что продажи е-ОСАГО стали обязательными для страховых компаний. Для страхователей нововведение удобно с технической точки зрения - клиенты получили возможность самостоятельно оформлять электронный полис на сайте любого страховщика-члена РСА. Несмотря на далеко не бюджетную стоимость страховки, июльские продажи е-ОСАГО достигли 30 тыс. полисов в день.Наибольшей активностью отличаются Краснодарский и Ставропольский край, Волгоградская и Ростовская области. Столица занимает в этом рейтинге шестое место. Жители Москвы приобрели 101 894 электронных полиса ОСАГО.Напомним, что проект по продаже полисов ОСАГО в электронном виде стартовал в 2015 году и был ориентировал изначально на физических лиц. С 2016 года возможность приобретения е-ОСАГО стала доступна и для юридических лиц.
2017-07-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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