РСА опубликовал отчет о продажах электронных полисов ОСАГО
Рост показателей связан в первую очередь с тем, что продажи е-ОСАГО стали обязательными для страховых компаний. Для страхователей нововведение удобно с технической точки зрения - клиенты получили возможность самостоятельно оформлять электронный полис на сайте любого страховщика-члена РСА. Несмотря на далеко не бюджетную стоимость страховки, июльские продажи е-ОСАГО достигли 30 тыс. полисов в день.
Наибольшей активностью отличаются Краснодарский и Ставропольский край, Волгоградская и Ростовская области. Столица занимает в этом рейтинге шестое место. Жители Москвы приобрели 101 894 электронных полиса ОСАГО.
Напомним, что проект по продаже полисов ОСАГО в электронном виде стартовал в 2015 году и был ориентировал изначально на физических лиц. С 2016 года возможность приобретения е-ОСАГО стала доступна и для юридических лиц.
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