26 марта 2020, 12:05
РСА пересчитает всем владельцам КБМ с 1 апреля
- 9238
- 0
Фото: ТАСС
Российский союз автостраховщиков (РСА) напомнил, что с 1 апреля 2020 года всем автовладельцам автоматически пересчитают коэффициент бонус-малус (КБМ). При подсчете учтут сведения о страховых выплатах по ОСАГО за последние 12 месяцев.
Ранее мы писали
С 1 апреля этого года вступили в силу очередные изменения в закон об ОСАГО: коэффициент бонус-малус отныне ...Читать далее
Значение КБМ будут автоматически пересчитывать каждый год, 1 апреля. При подсчете нового коэффициента учтут значение предыдущего, а также сведения о страховых выплатах, зарегистрированных в АИС ОСАГО за последние 12 месяцев, в данном случае - с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года.
Новый КБМ будет применяться для расчета стоимости полиса ОСАГО с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года. Исключение сделают, если будет выявлено несоответствие размера коэффициента сведениям, содержащимся в АИС ОСАГО. Проверить свой КБМ автовладельцы могут на официальном сайте РСА.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
18.03.2020, 04:44
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
16.03.2020, 00:26
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Секонд-тест Audi Q5 Hybrid quattro: не сошлись характерами
18.03.2020, 04:44
Тест-драйв Cadillac XT6: Цезарю цезарево
16.03.2020, 00:26
Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
Тест-драйв Audi A6 Avant: барьер неизвестности
21.02.2020, 00:46
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
К прадику вопросов нет, а вот китайцы, хоть и продаваемые, по качеству сомнительны. Да и кому вообще нужны эти рейтинги, когда форестер, пусть и тоже в списке, но гораздо ниже того же хавала. А по качеству всем известно, субару одни из лучших. В каком месте форь оставит этого "лидера", кто подскажет ...
Спешил, как всегда, в неподходящий момент начали барахлить в автомобиле тормоза. Появился шум в тормозных колодках, стук. Рядом оказалось СТО. Это Петербург. Специалисты автосервиса провели диагностику и ремонт всей системы. Заменили колодки, отрегулировали, залили тормозную жидкость. После обследовали ...
Да, все чинно, красиво. Интересно, много ли брака у них
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве