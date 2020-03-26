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26 марта 2020, 12:05

РСА пересчитает всем владельцам КБМ с 1 апреля

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Фото: ТАСС
Российский союз автостраховщиков (РСА) напомнил, что с 1 апреля 2020 года всем автовладельцам автоматически пересчитают коэффициент бонус-малус (КБМ). При подсчете учтут сведения о страховых выплатах по ОСАГО за последние 12 месяцев.
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Реформа ОСАГО, стартовавшая в январе 2019 года, среди прочего предусматривает новый подход к вычислению КБМ. С 1 апреля прошлого года за каждым водителем закрепили свой коэффициент. При корпоративном страховании коэффициент присваивается компании, а не каждому автомобилю. До этого у водителя могло быть несколько коэффициентов «бонус-малус», если он был вписан в несколько полисов ОСАГО, что нередко вызывало споры со страховыми компаниями.

Значение КБМ будут автоматически пересчитывать каждый год, 1 апреля. При подсчете нового коэффициента учтут значение предыдущего, а также сведения о страховых выплатах, зарегистрированных в АИС ОСАГО за последние 12 месяцев, в данном случае - с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года. 

Новый КБМ будет применяться для расчета стоимости полиса ОСАГО с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года. Исключение сделают, если будет выявлено несоответствие размера коэффициента сведениям, содержащимся в АИС ОСАГО. Проверить свой КБМ автовладельцы могут на официальном сайте РСА.

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РСА пересчитает всем владельцам КБМ с 1 апреля
{{material_126192}}Реформа ОСАГО, стартовавшая в январе 2019 года, среди прочего предусматривает новый подход к вычислению КБМ. С 1 апреля прошлого года за каждым водителем закрепили свой коэффициент. При корпоративном страховании коэффициент присваивается компании, а не каждому автомобилю. До этого у водителя могло быть несколько коэффициентов «бонус-малус», если он был вписан в несколько полисов ОСАГО, что нередко вызывало споры со страховыми компаниями.Значение КБМ будут автоматически пересчитывать каждый год, 1 апреля. При подсчете нового коэффициента учтут значение предыдущего, а также сведения о страховых выплатах, зарегистрированных в АИС ОСАГО за последние 12 месяцев, в данном случае - с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года. Новый КБМ будет применяться для расчета стоимости полиса ОСАГО с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года. Исключение сделают, если будет выявлено несоответствие размера коэффициента сведениям, содержащимся в АИС ОСАГО. Проверить свой КБМ автовладельцы могут на официальном сайте РСА.
2020-03-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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