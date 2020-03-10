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10 марта 2020, 00:01

Рубль падает: автомобили подорожают, цены на бензин не изменятся

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Фото: kub.media
Стремительно снижающиеся цены на нефть привели к очередному витку девальвации рубля. Автопроизводители приготовились повысить цены. Бренды, импортирующие машины, перепишут прайс-листы быстрее, чем локализованные.
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На фоне падения рубля появились прогнозы о дальнейшем развитии ситуации на отечественном рынке. Ярослав Федосеев из НТИ «Автонет» заявил, что цены на автомобили в России могут вырасти в 2020 году на 10%. Новые факторы в виде снижения цен на нефть и коронавируса лишь усугубят ситуацию невзирая на сокращение спроса.

Президент «Ассоциации российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев также уверен, что автопроизводителям придется переписывать прайс-листы, поскольку нынешнее падение рубля не будет краткосрочным, и в коридор 60 – 65 рублей за доллар он вернется еще нескоро. Повышение цена на новые автомобили будет плавным: в течение ближайших 3 – 6 месяцев. Оно в большей степени затронет те автомобили, производство которых не локализовано в России.

Перспектива роста цен может немного подстегнуть рынок в марте и вынудить покупателей, откладывавших покупку машины до лета, сделать это сейчас. Но затем российский авторынок ждет падение. И падение это будет намного более значительным, чем прогнозировалось в начале года, сообщил господин Моисеев в интервью ТАСС.

Одновременно эксперты топливного рынка уверены, что цены на российских АЗС останутся без изменений. Резкое снижение стоимости нефти компенсируется ослаблением рубля и регуляторными механизмами правительства. По словам начальника отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарека Авакяна, снижение цен на заправках если и будет, то исключительно символическое – максимум на 0,5%: «такова специфика российской нефтяной отрасли».

Напомним, рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне масштабного обвала цен на нефть после того, как переговоры о сокращении добычи нефти в Вене зашли в тупик. Страны ОПЕК предлагали уменьшить добычу из-за снижения спроса на нефть, наблюдающегося на фоне эпидемии коронавируса. Однако Россия и Казахстан выступили против этого предложения.

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Рубль падает: автомобили подорожают, цены на бензин не изменятся
{{material_129194}}На фоне падения рубля появились прогнозы о дальнейшем развитии ситуации на отечественном рынке. Ярослав Федосеев из НТИ «Автонет» заявил, что цены на автомобили в России могут вырасти в 2020 году на 10%. Новые факторы в виде снижения цен на нефть и коронавируса лишь усугубят ситуацию невзирая на сокращение спроса.Президент «Ассоциации российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев также уверен, что автопроизводителям придется переписывать прайс-листы, поскольку нынешнее падение рубля не будет краткосрочным, и в коридор 60 – 65 рублей за доллар он вернется еще нескоро. Повышение цена на новые автомобили будет плавным: в течение ближайших 3 – 6 месяцев. Оно в большей степени затронет те автомобили, производство которых не локализовано в России.Перспектива роста цен может немного подстегнуть рынок в марте и вынудить покупателей, откладывавших покупку машины до лета, сделать это сейчас. Но затем российский авторынок ждет падение. И падение это будет намного более значительным, чем прогнозировалось в начале года, сообщил господин Моисеев в интервью ТАСС.Одновременно эксперты топливного рынка уверены, что цены на российских АЗС останутся без изменений. Резкое снижение стоимости нефти компенсируется ослаблением рубля и регуляторными механизмами правительства. По словам начальника отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарека Авакяна, снижение цен на заправках если и будет, то исключительно символическое – максимум на 0,5%: «такова специфика российской нефтяной отрасли».Напомним, рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне масштабного обвала цен на нефть после того, как переговоры о сокращении добычи нефти в Вене зашли в тупик. Страны ОПЕК предлагали уменьшить добычу из-за снижения спроса на нефть, наблюдающегося на фоне эпидемии коронавируса. Однако Россия и Казахстан выступили против этого предложения.
2020-03-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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