10 марта 2020, 00:01
Рубль падает: автомобили подорожают, цены на бензин не изменятся
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Фото: kub.media
Стремительно снижающиеся цены на нефть привели к очередному витку девальвации рубля. Автопроизводители приготовились повысить цены. Бренды, импортирующие машины, перепишут прайс-листы быстрее, чем локализованные.
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Президент «Ассоциации российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев также уверен, что автопроизводителям придется переписывать прайс-листы, поскольку нынешнее падение рубля не будет краткосрочным, и в коридор 60 – 65 рублей за доллар он вернется еще нескоро. Повышение цена на новые автомобили будет плавным: в течение ближайших 3 – 6 месяцев. Оно в большей степени затронет те автомобили, производство которых не локализовано в России.
Перспектива роста цен может немного подстегнуть рынок в марте и вынудить покупателей, откладывавших покупку машины до лета, сделать это сейчас. Но затем российский авторынок ждет падение. И падение это будет намного более значительным, чем прогнозировалось в начале года, сообщил господин Моисеев в интервью ТАСС.
Одновременно эксперты топливного рынка уверены, что цены на российских АЗС останутся без изменений. Резкое снижение стоимости нефти компенсируется ослаблением рубля и регуляторными механизмами правительства. По словам начальника отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарека Авакяна, снижение цен на заправках если и будет, то исключительно символическое – максимум на 0,5%: «такова специфика российской нефтяной отрасли».
Напомним, рубль резко подешевел к американской и европейской валютам на фоне масштабного обвала цен на нефть после того, как переговоры о сокращении добычи нефти в Вене зашли в тупик. Страны ОПЕК предлагали уменьшить добычу из-за снижения спроса на нефть, наблюдающегося на фоне эпидемии коронавируса. Однако Россия и Казахстан выступили против этого предложения.
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