Стоит ли ждать снижения цен на подержанные машин после укрепления рубля?

28 мая 2026, 15:16
Рубль укрепился: как изменились цены на подержанные авто из Азии в 2026 году
Интерес к подержанным автомобилям из Японии, Китая и Кореи заметно вырос на фоне укрепления рубля. Многие рассчитывают на выгодные покупки, но не все так однозначно: эксперты объясняют, почему ажиотаж может быть временным и какие подводные камни ждут покупателей. Что изменилось на рынке и как это влияет на цены - разбираемся в деталях.
Укрепление рубля в 2026 году стало одной из самых обсуждаемых тем среди российских автолюбителей. На фоне снижения курса доллара и юаня к рублю заметно оживился интерес к подержанным автомобилям из Японии, Китая и Кореи. Для многих покупателей это шанс приобрести машину дешевле, чем еще несколько месяцев назад, что особенно актуально на фоне продолжающегося роста цен на новые автомобили.
По словам Дмитрия Заборы, руководителя компании Carwin, активность на рынке началась примерно полтора месяца назад, когда доллар опустился с 80 до 75 рублей. После того как курс достиг отметки 70 рублей, спрос на подержанные авто из Азии стал практически ажиотажным. Однако, как отмечают специалисты, значительная часть этого спроса вызвана не только реальными выгодами, но и эмоциональными ожиданиями, подогретыми рекламой и обсуждениями в соцсетях, пишет Autonews.
Покупатели надеются, что укрепление рубля позволит компенсировать расходы на утилизационный сбор и таможенные пошлины, которые в последние годы существенно увеличились. Однако эксперты предупреждают: даже при выгодном курсе валюты итоговая стоимость автомобиля может оказаться выше ожидаемой из-за дополнительных сборов, логистики и оформления документов. Многие забывают, что на цену влияет не только курс, но и внутренние российские издержки, которые продолжают расти.
Интересно, что подобная ситуация уже наблюдалась ранее, когда на фоне колебаний валюты россияне массово обращали внимание на зарубежные автомобили. Как показывает практика, ажиотажный спрос часто сменяется спадом, когда покупатели сталкиваются с реальными затратами и бюрократическими сложностями. В этом контексте стоит вспомнить, как отечественные производители реагируют на изменения рынка: например, недавно УАЗ представил обновленный салон «Патриота», что стало заметным событием для российского автопрома - подробнее об этом можно узнать в материале о переменах в интерьере и оснащении нового «Патриота».
Судя по имеющимся данным, укрепление рубля действительно создало иллюзию доступности подержанных машин из Азии, но реальная экономия оказывается не такой значительной, как ожидают многие покупатели. Важно учитывать, что на рынке сохраняется высокая конкуренция, а стоимость доставки и оформления авто из-за рубежа может меняться в зависимости от региона и конкретной модели. Кроме того, утилизационный сбор и таможенные пошлины остаются серьезным барьером для массового ввоза машин. В итоге, несмотря на временное оживление, ситуация на рынке подержанных автомобилей остается сложной и требует внимательного подхода к расчету всех расходов.
28.05.2026, 15:25
Почему электромобили теряют в цене быстрее бензиновых: мнение эксперта
Эксперт объяснил, почему годовалые электромобили теряют в цене почти вдвое быстрее, чем машины с ДВС. Какие модели сложнее всего продать, сколько реально стоит подержанный электрокар и почему премиальные бренды не спешат дешеветь - разбираемся в деталях. Это важно для тех, кто планирует покупку или продажу авто в 2026 году.Читать далее
28.05.2026, 15:05
Почему автопроизводители массово переходят на 1,5-литровые двигатели вместо 1,6
В последние годы на рынке новых автомобилей заметно увеличилось число моделей с 1,5-литровыми двигателями. Эта тенденция связана не только с техническими особенностями, но и с экономическими причинами, которые напрямую влияют на стоимость и выбор машин для российских покупателей.Читать далее
28.05.2026, 14:42
Две Lada вошли в мировой топ автомобилей-долгожителей: Нива обошла почти всех
Редкий рейтинг показал: сразу две модели Lada из Тольятти попали в число самых «долгоиграющих» автомобилей мира. Почему именно эти машины оказались в топе, чем они удивили экспертов и что это говорит о российском автопроме - разбираемся, какие выводы можно сделать сегодня.Читать далее
28.05.2026, 13:17
Changan UNI-V второго поколения стартовал в России: цена, комплектация, детали
Changan вывел на российский рынок обновленный спортивный седан UNI-V. Цена заявлена от 3,5 млн рублей, но действуют скидки. Модель получила мощный мотор, зимний пакет и усиленную защиту кузова. Почему этот запуск может изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
28.05.2026, 13:15
Audi Q9: флагманский внедорожник без Horch - почему бренд не спешит в ультра-люкс
Audi официально отказалась от запуска суббренда Horch для своего нового Q9, несмотря на слухи о конкуренции с Mercedes-Maybach и Bentley. Решение объясняется стратегией бренда и инвестиционными приоритетами, что может изменить расстановку сил в сегменте премиальных внедорожников.Читать далее
28.05.2026, 13:01
Редкая Ока с китайским мотором FAW и пробегом 3700 км выставлена на продажу
В России появилась Ока с китайским мотором FAW и минимальным пробегом. Необычная комплектация и состояние вызывают интерес у автолюбителей, а также вопросы о реальности заявленных характеристик. Разбираемся, чем уникальна эта машина и стоит ли она своих денег.Читать далее
28.05.2026, 11:49
Geely Coolray стал лидером продаж бензиновых кроссоверов в Китае в апреле 2026
Geely Coolray вновь удивил рынок: по итогам апреля 2026 года модель заняла первое место среди бензиновых кроссоверов в Китае. Эксперты отмечают, что спрос на эту машину растет, а российские автолюбители уже могут оценить обновленную версию. Почему именно сейчас Coolray оказался в центре внимания и какие опции делают его уникальным - разбираемся в деталях.Читать далее
28.05.2026, 11:32
Omoda и Jaecoo: китайские бренды, которые приносят рекордную прибыль британским дилерам
Великобритания переживает всплеск интереса к китайским автомобилям: дилеры отмечают рекордную прибыль от продаж Omoda и Jaecoo, а гибкая бонусная политика и доступные гибриды делают эти бренды особенно привлекательными на фоне экономических трудностей. Как это меняет расстановку сил на рынке - в нашем материале.Читать далее
28.05.2026, 10:59
Российские ученые нашли способ снизить потери топлива при переработке нефти
Мало кто знает, что из-за устаревших методов разделения нефти заводы ежегодно теряют сотни тысяч тонн сырья, а водители сталкиваются с проблемами запуска двигателя зимой. Российские специалисты предложили решение, которое может изменить подход к производству топлива. Что изменится для автомобилистов и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно.Читать далее
28.05.2026, 10:44
CHANGAN вывел три новые электромодели на экспорт: премьера в Минске
На выставке TIBO 2026 в Минске дебютировали сразу три электрические новинки CHANGAN, и Беларусь стала первым зарубежным рынком для этих моделей. Почему это событие может изменить рынок электромобилей в регионе, какие особенности у новых машин и что удивило экспертов - рассказываем подробно. Мало кто ожидал такого интереса к китайским электрокарам, но выставка показала: спрос есть, а конкуренция только растет.Читать далее
