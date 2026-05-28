Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

28 мая 2026, 15:16

Рубль укрепился: как изменились цены на подержанные авто из Азии в 2026 году

Стоит ли ждать снижения цен на подержанные машин после укрепления рубля?

Интерес к подержанным автомобилям из Японии, Китая и Кореи заметно вырос на фоне укрепления рубля. Многие рассчитывают на выгодные покупки, но не все так однозначно: эксперты объясняют, почему ажиотаж может быть временным и какие подводные камни ждут покупателей. Что изменилось на рынке и как это влияет на цены - разбираемся в деталях.

Укрепление рубля в 2026 году стало одной из самых обсуждаемых тем среди российских автолюбителей. На фоне снижения курса доллара и юаня к рублю заметно оживился интерес к подержанным автомобилям из Японии, Китая и Кореи. Для многих покупателей это шанс приобрести машину дешевле, чем еще несколько месяцев назад, что особенно актуально на фоне продолжающегося роста цен на новые автомобили.

По словам Дмитрия Заборы, руководителя компании Carwin, активность на рынке началась примерно полтора месяца назад, когда доллар опустился с 80 до 75 рублей. После того как курс достиг отметки 70 рублей, спрос на подержанные авто из Азии стал практически ажиотажным. Однако, как отмечают специалисты, значительная часть этого спроса вызвана не только реальными выгодами, но и эмоциональными ожиданиями, подогретыми рекламой и обсуждениями в соцсетях, пишет Autonews.

Покупатели надеются, что укрепление рубля позволит компенсировать расходы на утилизационный сбор и таможенные пошлины, которые в последние годы существенно увеличились. Однако эксперты предупреждают: даже при выгодном курсе валюты итоговая стоимость автомобиля может оказаться выше ожидаемой из-за дополнительных сборов, логистики и оформления документов. Многие забывают, что на цену влияет не только курс, но и внутренние российские издержки, которые продолжают расти.

Интересно, что подобная ситуация уже наблюдалась ранее, когда на фоне колебаний валюты россияне массово обращали внимание на зарубежные автомобили. Как показывает практика, ажиотажный спрос часто сменяется спадом, когда покупатели сталкиваются с реальными затратами и бюрократическими сложностями. В этом контексте стоит вспомнить, как отечественные производители реагируют на изменения рынка: например, недавно УАЗ представил обновленный салон «Патриота», что стало заметным событием для российского автопрома - подробнее об этом можно узнать в материале о переменах в интерьере и оснащении нового «Патриота».

Судя по имеющимся данным, укрепление рубля действительно создало иллюзию доступности подержанных машин из Азии, но реальная экономия оказывается не такой значительной, как ожидают многие покупатели. Важно учитывать, что на рынке сохраняется высокая конкуренция, а стоимость доставки и оформления авто из-за рубежа может меняться в зависимости от региона и конкретной модели. Кроме того, утилизационный сбор и таможенные пошлины остаются серьезным барьером для массового ввоза машин. В итоге, несмотря на временное оживление, ситуация на рынке подержанных автомобилей остается сложной и требует внимательного подхода к расчету всех расходов.

Упомянутые марки: Toyota, Nissan, Hyundai, KIA, Honda, Mitsubishi
Похожие материалы Тойота, Ниссан, Хендай, Киа, Хонда, Митсубиси

