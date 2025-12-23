На чем ездит директор крупнейшего автозавода Беларуси – неожиданный выбор или расчет?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

23 декабря 2025, 10:07

Руководитель БЕЛДЖИ выбрал для себя кроссовер X50 и электрокар Geely EX2

Руководитель БЕЛДЖИ выбрал для себя кроссовер X50 и электрокар Geely EX2

На чем ездит директор крупнейшего автозавода Беларуси – неожиданный выбор или расчет?

Руководитель БЕЛДЖИ выбрал для себя кроссовер X50 и электрокар Geely EX2

Гендиректор БЕЛДЖИ поделился, какие автомобили предпочитает лично. Его выбор удивил многих. Почему именно эти модели оказались в приоритете? В материале раскрываются интересные детали о заводе и его продукции.

Гендиректор БЕЛДЖИ поделился, какие автомобили предпочитает лично. Его выбор удивил многих. Почему именно эти модели оказались в приоритете? В материале раскрываются интересные детали о заводе и его продукции.

Геннадий Свидерский, возглавляющий белорусский автозавод БЕЛДЖИ, недавно приоткрыл завесу над тем, какие автомобили использует в повседневной жизни. Оказалось, что его основной транспорт – кроссовер BELGEE X50, который считается наиболее локализованной моделью на предприятии. Этот выбор не случаен: X50 – флагман среди продукции завода, и именно на нем руководитель предпочитает передвигаться вне производственных помещений.

Однако на территории самого завода Свидерский пересаживается на электрокар Geely EX2, выяснили журналисты СТВ. Этот компактный городской автомобиль отличается простотой управления: для движения достаточно одной кнопки, а встроенная камера облегчает маневрирование даже в самых стесненных условиях. Такой подход к выбору транспорта подчеркивает стремление руководства к инновациям и удобству.

Geely EX2 был представлен публике в октябре на минском автосалоне. Модель сразу привлекла внимание благодаря своей технологичности и ориентированности на городской ритм. На заводе EX2 используется для оперативных перемещений между цехами и административными корпусами, что позволяет экономить время и ресурсы.

БЕЛДЖИ за последние годы заметно укрепил свои позиции на рынке. Сейчас предприятие выпускает около 90 тысяч автомобилей ежегодно. Более 70 тысяч машин эксплуатируются в Беларуси, а еще свыше 200 тысяч были отправлены на экспорт, в том числе в Россию и Казахстан. Такой масштаб производства стал возможен благодаря грамотной стратегии и постоянному расширению модельного ряда.

В этом году компания отмечает 14-летие со дня основания. За это время БЕЛДЖИ прошел путь от амбициозного стартапа до одного из лидеров отечественного автопрома. Сегодня на заводе собирают четыре основные модели: X50, X70, X80 и S50. Каждая из них находит своего покупателя как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

История предприятия началась с подписания соглашения между Министерством промышленности Беларуси и БЕЛДЖИ, что дало старт развитию собственного производства легковых автомобилей. За годы работы завод не только освоил выпуск новых моделей, но и внедрил современные технологии, что позволило повысить качество и конкурентоспособность продукции.

Выбор руководителя в пользу собственных автомобилей – не просто жест лояльности, а демонстрация уверенности в качестве и надежности белорусских машин. Такой подход формирует доверие к бренду и подчеркивает его амбиции на рынке.

Упомянутые модели: Belgee X50, Geely EX5
Упомянутые марки: Belgee, Geely
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Белджи, Джили

Похожие материалы Белджи, Джили

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владимир Владимирская область Ставрополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться