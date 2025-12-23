На чем ездит директор крупнейшего автозавода Беларуси – неожиданный выбор или расчет?

Руководитель БЕЛДЖИ выбрал для себя кроссовер X50 и электрокар Geely EX2

Гендиректор БЕЛДЖИ поделился, какие автомобили предпочитает лично. Его выбор удивил многих. Почему именно эти модели оказались в приоритете? В материале раскрываются интересные детали о заводе и его продукции.

Геннадий Свидерский, возглавляющий белорусский автозавод БЕЛДЖИ, недавно приоткрыл завесу над тем, какие автомобили использует в повседневной жизни. Оказалось, что его основной транспорт – кроссовер BELGEE X50, который считается наиболее локализованной моделью на предприятии. Этот выбор не случаен: X50 – флагман среди продукции завода, и именно на нем руководитель предпочитает передвигаться вне производственных помещений.

Однако на территории самого завода Свидерский пересаживается на электрокар Geely EX2, выяснили журналисты СТВ. Этот компактный городской автомобиль отличается простотой управления: для движения достаточно одной кнопки, а встроенная камера облегчает маневрирование даже в самых стесненных условиях. Такой подход к выбору транспорта подчеркивает стремление руководства к инновациям и удобству.

Geely EX2 был представлен публике в октябре на минском автосалоне. Модель сразу привлекла внимание благодаря своей технологичности и ориентированности на городской ритм. На заводе EX2 используется для оперативных перемещений между цехами и административными корпусами, что позволяет экономить время и ресурсы.

БЕЛДЖИ за последние годы заметно укрепил свои позиции на рынке. Сейчас предприятие выпускает около 90 тысяч автомобилей ежегодно. Более 70 тысяч машин эксплуатируются в Беларуси, а еще свыше 200 тысяч были отправлены на экспорт, в том числе в Россию и Казахстан. Такой масштаб производства стал возможен благодаря грамотной стратегии и постоянному расширению модельного ряда.

В этом году компания отмечает 14-летие со дня основания. За это время БЕЛДЖИ прошел путь от амбициозного стартапа до одного из лидеров отечественного автопрома. Сегодня на заводе собирают четыре основные модели: X50, X70, X80 и S50. Каждая из них находит своего покупателя как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

История предприятия началась с подписания соглашения между Министерством промышленности Беларуси и БЕЛДЖИ, что дало старт развитию собственного производства легковых автомобилей. За годы работы завод не только освоил выпуск новых моделей, но и внедрил современные технологии, что позволило повысить качество и конкурентоспособность продукции.

Выбор руководителя в пользу собственных автомобилей – не просто жест лояльности, а демонстрация уверенности в качестве и надежности белорусских машин. Такой подход формирует доверие к бренду и подчеркивает его амбиции на рынке.