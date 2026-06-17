Бронемашины вместо седанов? Как Volkswagen и Mercedes-Benz ищут новые пути выживания на рынке

17 июня 2026, 10:26
Руководство Volkswagen Group признало угрозу для будущего концерна
Руководство Volkswagen Group признало угрозу для будущего концерна
Внутренний опрос среди топ-менеджеров Volkswagen Group выявил тревожные настроения: большинство считает, что концерн оказался в зоне риска. Эксперты связывают это с жесткой конкуренцией и резким спадом продаж электромобилей после отмены субсидий. Почему ситуация вокруг Volkswagen важна для всех, кто следит за рынком - разбираемся подробно.
Ситуация вокруг Volkswagen Group вызывает серьезный интерес у российских автомобилистов, ведь перемены в одном из крупнейших мировых автопроизводителей могут повлиять на весь рынок, включая поставки, цены и доступность технологий. Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, внутри концерна нарастает тревога: по итогам закрытого опроса среди членов правления, большинство топ-менеджеров не видят стабильности в будущем компании.
Из девяти опрошенных руководителей шесть прямо заявили, что существование Volkswagen Group находится под угрозой, а трое охарактеризовали положение как крайне напряженное. Ни один из участников опроса не назвал ситуацию спокойной или устойчивой. Такой единодушный настрой среди управленцев встречается редко и может указывать на глубокие внутренние проблемы.
В декабре 2025 года концерн впервые за 88 лет остановил выпуск автомобилей на заводе в Дрездене. Это решение стало знаковым: предприятие переоборудуют под исследовательский центр, где будут развивать искусственный интеллект, робототехнику и проектировать чипы совместно с Техническим университетом Дрездена. Такой шаг объясняется необходимостью сокращения издержек и поиска новых направлений развития.
Параллельно Volkswagen Group объявила о снижении производственных мощностей примерно на 730 тысяч автомобилей в год к 2028 году и планирует уменьшить штат на 35 тысяч сотрудников к 2030 году. Эти меры должны помочь концерну адаптироваться к новым экономическим условиям, но для многих работников и партнеров они означают неопределенность и риски.
Экономисты отмечают, что на Volkswagen Group давит сразу несколько факторов. Во-первых, усилилась конкуренция со стороны китайских автопроизводителей, которые активно выходят на европейский рынок с более доступными моделями. Во-вторых, после отмены государственных субсидий в Германии продажи электромобилей резко упали, что особенно болезненно для бренда, сделавшего ставку на электрификацию. В-третьих, рост стоимости жизни в ряде регионов Германии дополнительно снижает спрос на новые автомобили.
Интересно, что часть производственных площадок Volkswagen и Mercedes-Benz в ближайшие годы может быть переориентирована под выпуск бронемашин, что также говорит о поиске новых источников дохода и диверсификации бизнеса. Подобные тенденции уже обсуждаются экспертами и в других странах, где автоконцерны вынуждены искать нестандартные решения для выживания.
На фоне этих событий многие специалисты обращают внимание на роль новых технологий в автомобильной отрасли. Например, развитие искусственного интеллекта и автоматизации уже меняет подходы к сервису и ремонту машин. Как показал опыт европейских сервисов, о котором рассказывалось в материале о внедрении ИИ в автосервисах (подробнее о новых технологиях в сервисе), даже самые современные решения пока не могут полностью заменить опытных специалистов, но становятся важным конкурентным преимуществом.
В целом, ситуация вокруг Volkswagen Group может стать индикатором для всего мирового автопрома. Если крупнейший европейский концерн сталкивается с такими трудностями, это сигнал для других игроков рынка о необходимости пересмотра стратегий и поиска новых путей развития. Для российских автомобилистов это означает, что в ближайшие годы стоит ожидать изменений в ассортименте, ценах и доступности европейских моделей, а также появления новых технологических решений, которые раньше казались далекими.
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