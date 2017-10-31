Рулить Kia в России назначили другого топ-менеджера
Чжон Вон Чжону 50 лет. Он сменил на посту президента Kia Motors Rus Йонг Гю Пака. который возглавлял отечественный офис марки на протяжении почти 4 лет.
Ключевой специализацией Чжон Вон Чжона всегда были продажи. В 1991-м он приступил к работе в группе Hyundai Motor и через 8 лет присоединился к отделу планирования экспортных продаж в Kia Motors Corporation, который впоследствии возглавил в 2006 году.
В 2007-м господин Чжон приступил к работе в команде Kia Motors UK. В 2010-2012 годах он занимал должность исполнительного координирующего директора по продажам в Kia Motors Europe, а затем возглавил продажи в странах Западной Европы в штаб-квартире марки.
До назначения на пост президента господин Чжон занимал должность исполнительного координирующего директора трех департаментов компании Kia Motors Rus: продаж автомобилей, логистики и развития бизнеса.
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