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22 сентября 2022, 10:17

Румынский Aro мог продаваться в США. Предполагалось, что он составит конкуренцию «Дефендеру»

Хотите верьте, хотите нет, но румынский автопроизводитель Aro еще в социалистические времена трижды пытался выйти на рынок Соединенных Штатов Америки. Почему это не сработало? Давайте вместе разберемся.
Фото: auto.bazos.sk
Румынский Aro мог продаваться в США Предполагалось что он составит конкуренцию Дефендеру
Изображение загружается

Фото: Aro

Румынский Aro мог продаваться в США Предполагалось что он составит конкуренцию Дефендеру
Изображение загружается

Фото: Aro

Румынский Aro мог продаваться в США Предполагалось что он составит конкуренцию Дефендеру
Изображение загружается

Фото: Aro

Румынский Aro мог продаваться в США Предполагалось что он составит конкуренцию Дефендеру
Изображение загружается

Фото: Aro

Румынский Aro мог продаваться в США Предполагалось что он составит конкуренцию Дефендеру
Изображение загружается

Фото: Aro

Румынский Aro мог продаваться в США Предполагалось что он составит конкуренцию Дефендеру
Изображение загружается

Фото: Aro

Румынский Aro мог продаваться в США Предполагалось что он составит конкуренцию Дефендеру
Изображение загружается

Фото: Aro

Румынский Aro мог продаваться в США Предполагалось что он составит конкуренцию Дефендеру
Румынский Aro мог продаваться в США Предполагалось что он составит конкуренцию Дефендеру
Румынский Aro мог продаваться в США Предполагалось что он составит конкуренцию Дефендеру
Румынский Aro мог продаваться в США Предполагалось что он составит конкуренцию Дефендеру
Румынский Aro мог продаваться в США Предполагалось что он составит конкуренцию Дефендеру
Румынский Aro мог продаваться в США Предполагалось что он составит конкуренцию Дефендеру
Румынский Aro мог продаваться в США Предполагалось что он составит конкуренцию Дефендеру

Когда-то внедорожники Aro были чуть ли не единственной альтернативой советским (российским) Lada Niva. В горных местностях стран СЭВ в достаточном количестве были и те, и другие. Обозначение ARO расшифровывается как «Auto Romania». Предприятие было основано в 1957 году по наущению печально известного диктатора Николае Чаушеску.

Aro 24
От 2.1 л, 109 л.с
До 1972 года завод выпускал лицензионные советские ГАЗ 69. Первый автомобиль собственной разработки под названием ARO 24 появился на рынке как раз таки в 1972-м. Он довольно быстро стал значительной статьей экспорта Румынии. По некоторым данным, до 1989 года почти 90% производимых машин шло на экспорт. Причем, не только на рынки дружественных стран восточного блока, но и на Запад. Во времена своей наибольшей славы автомобили Aro продавались более чем в 55 странах по всему миру. Вот только в этом списке отсутствовали США, и на румын это действовало как красная материя. Они спали и видели, что составят за океаном конкуренцию Land Rover Defender.

Попытка не пытка. А три попытки?

Первая попытка импортировать и продавать автомобили ARO в США была предпринята весной 1989-го. С этой целью была создана компания Aro North America, расположенная на острове Сако, штат Мэн. Именно сюда были направлены первые 24 автомобиля Aro Hunter, которые иначе назывались «24-й» серией, адаптированной для продажи за рубежом. Это были автомобили, на которых передвигались представители автопроизводителя на североамериканском континенте.

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В периодическом отчете Automotive News сообщалось, что базовая румынского внедорожника составляет 9 699 долларов за четырехдверный кузов и 9 299 долларов - за двухдверный. Автомобиль имел полный привод, а под передним капотом располагался 2,3-литровый четырехцилиндровый двигатель Ford с впрыском топлива. К 1990 году румыны планировали продать в Америке от 4200 до 6000 автомобилей.

Во второй раз компания попробовала «оседлать» США в 1998-м. Идеей загорелся некто Джон Перес, американский бизнесмен кубинского происхождения. Он обратился примерно к 200 американским автодилерам с предложением, не хотели бы они заняться реализацией румынских машин? Кто согласился, тому должен был прийти чек на сумму 75 000 долларов за разрешение на продажу от компании East Europen imports, которая в то имела права на продажу автомобилей Aro в странах Европы. Предприниматели посчитали, что это чересчур и отказались платить - тем самым рухнула вторая попытка румынского автопроизводителя выйти на рынок США.

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Третья попытка относится к сентябрю 2003 года, когда был завершен процесс приватизация этого, в значительной степени государственного предприятия. Румыния продала 68,7% акций Aro бразильской компании Cross Lander, принадлежащей вышеупомянутому Джону Пересу, причем всего за 180 000 долларов. У Переса все еще сохранялись планы по выходу на рынок США, и он намеревался вложить в автопроизводителя 2 млн долларов. Но инвестиции не оправдались, и это оказалось последним гвоздем в крышку гроба румынского автопроизводителя. Компания обанкротилась в 2006-м.

Причем здесь Duster?

Долгое время дела Aro шли прекрасно. Та же «24-я» модель оказалась очень успешной. Машина производилась не только в Румынии, но и на других рынках, в частности, в Бразилии, Италии, Португалии и Испании. В зависимости от места производства, внедорожник приводился в действие различными типами двигателей. Это были дизели – румынский (первоначально предназначенный для трактора), британский мотор Perkins, итальянский VM Motori, а также агрегаты Peugeot и Toyota. Были и бензиновые агрегаты, такие, например, как 6-цилиндровый Ford с головкой Cosworth.


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В конце 1970-х и в последующие годы румыны собирали модель Aro 10 – скажем так, младший брат «24-го». На него также устанавливались импортные агрегаты – от Daewoo, Volkswagen, Peugeot и Renault. «Десятку» покупали не только внутри страны, но и во многих странах Европы, причем за пределами соцлагеря, в Италии, Франции, Германии, Испании, Греции. Была у него и праворульная версия специально для экспорта в Великобританию. Что удивительно, она назвалась Duster. Получается, что знакомое всем нам название SUV появилось задолго до рождения в облике знакомого нам кроссовера.

Не уберегли…

На протяжении всей коммунистической эпохи Румыния стремилась выглядеть внешне как «солнечная» альтернатива другим странам восточного блока. Страна попыталась перейти от преимущественно сельского хозяйства к машиностроению и промышленности. По сути, это были личные проекты одного человека - Николае Чаушеску. И хотя Aro был коммерчески успешным проектом, как и лицензионное производство грузовиков MAN, но он все же почил во Бозе.

Упомянутые модели: Aro 24, Aro 10
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