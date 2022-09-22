Румынский Aro мог продаваться в США. Предполагалось, что он составит конкуренцию «Дефендеру»

Когда-то внедорожники Aro были чуть ли не единственной альтернативой советским (российским) Lada Niva. В горных местностях стран СЭВ в достаточном количестве были и те, и другие. Обозначение ARO расшифровывается как «Auto Romania». Предприятие было основано в 1957 году по наущению печально известного диктатора Николае Чаушеску.

Aro 24 От 2.1 л, 109 л.с

Попытка не пытка. А три попытки?

До 1972 года завод выпускал лицензионные советские ГАЗ 69. Первый автомобиль собственной разработки под названием ARO 24 появился на рынке как раз таки в 1972-м. Он довольно быстро стал значительной статьей экспорта Румынии. По некоторым данным, до 1989 года почти 90% производимых машин шло на экспорт. Причем, не только на рынки дружественных стран восточного блока, но и на Запад. Во времена своей наибольшей славы автомобили Aro продавались более чем в 55 странах по всему миру. Вот только в этом списке отсутствовали США, и на румын это действовало как красная материя. Они спали и видели, что составят за океаном конкуренцию Land Rover Defender.

Первая попытка импортировать и продавать автомобили ARO в США была предпринята весной 1989-го. С этой целью была создана компания Aro North America, расположенная на острове Сако, штат Мэн. Именно сюда были направлены первые 24 автомобиля Aro Hunter, которые иначе назывались «24-й» серией, адаптированной для продажи за рубежом. Это были автомобили, на которых передвигались представители автопроизводителя на североамериканском континенте.

Ранее мы писали Все секреты советского ГАЗ-69: он служил штабным, а задумывался как самосвал инерционного типа 25 августа 1953 года с конвейера Горьковского автозавода начали сходить первые серийные экземпляры ставшего ... Читать далее

В периодическом отчете Automotive News сообщалось, что базовая румынского внедорожника составляет 9 699 долларов за четырехдверный кузов и 9 299 долларов - за двухдверный. Автомобиль имел полный привод, а под передним капотом располагался 2,3-литровый четырехцилиндровый двигатель Ford с впрыском топлива. К 1990 году румыны планировали продать в Америке от 4200 до 6000 автомобилей.

Во второй раз компания попробовала «оседлать» США в 1998-м. Идеей загорелся некто Джон Перес, американский бизнесмен кубинского происхождения. Он обратился примерно к 200 американским автодилерам с предложением, не хотели бы они заняться реализацией румынских машин? Кто согласился, тому должен был прийти чек на сумму 75 000 долларов за разрешение на продажу от компании East Europen imports, которая в то имела права на продажу автомобилей Aro в странах Европы. Предприниматели посчитали, что это чересчур и отказались платить - тем самым рухнула вторая попытка румынского автопроизводителя выйти на рынок США.

Ранее мы писали Praga V3S - рядовой чехословацкой армии: грубо, некомфортно, но очень серьезно В феврале 1952 года из ворот фабрики Praga в районе Высочаны чехословацкой столицы выкатил первый прототип ... Читать далее

Причем здесь Duster?

Третья попытка относится к сентябрю 2003 года, когда был завершен процесс приватизация этого, в значительной степени государственного предприятия. Румыния продала 68,7% акций Aro бразильской компании Cross Lander, принадлежащей вышеупомянутому Джону Пересу, причем всего за 180 000 долларов. У Переса все еще сохранялись планы по выходу на рынок США, и он намеревался вложить в автопроизводителя 2 млн долларов. Но инвестиции не оправдались, и это оказалось последним гвоздем в крышку гроба румынского автопроизводителя. Компания обанкротилась в 2006-м.

Долгое время дела Aro шли прекрасно. Та же «24-я» модель оказалась очень успешной. Машина производилась не только в Румынии, но и на других рынках, в частности, в Бразилии, Италии, Португалии и Испании. В зависимости от места производства, внедорожник приводился в действие различными типами двигателей. Это были дизели – румынский (первоначально предназначенный для трактора), британский мотор Perkins, итальянский VM Motori, а также агрегаты Peugeot и Toyota. Были и бензиновые агрегаты, такие, например, как 6-цилиндровый Ford с головкой Cosworth.





Ранее мы писали Самородок ГАЗ-33: три оси, семь тонн полезного груза и масса оригинальных узлов На 1950–1970-е годы в Советском Союзе пришлось время бурного роста промышленности. Народное хозяйство требовало ... Читать далее

Не уберегли…

В конце 1970-х и в последующие годы румыны собирали модель Aro 10 – скажем так, младший брат «24-го». На него также устанавливались импортные агрегаты – от Daewoo, Volkswagen, Peugeot и Renault. «Десятку» покупали не только внутри страны, но и во многих странах Европы, причем за пределами соцлагеря, в Италии, Франции, Германии, Испании, Греции. Была у него и праворульная версия специально для экспорта в Великобританию. Что удивительно, она назвалась Duster. Получается, что знакомое всем нам название SUV появилось задолго до рождения в облике знакомого нам кроссовера.

На протяжении всей коммунистической эпохи Румыния стремилась выглядеть внешне как «солнечная» альтернатива другим странам восточного блока. Страна попыталась перейти от преимущественно сельского хозяйства к машиностроению и промышленности. По сути, это были личные проекты одного человека - Николае Чаушеску. И хотя Aro был коммерчески успешным проектом, как и лицензионное производство грузовиков MAN, но он все же почил во Бозе.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах