Румынский Aro мог продаваться в США. Предполагалось, что он составит конкуренцию «Дефендеру»
Фото: Aro
Фото: Aro
Фото: Aro
Фото: Aro
Фото: Aro
Фото: Aro
Фото: Aro
Когда-то внедорожники Aro были чуть ли не единственной альтернативой советским (российским) Lada Niva. В горных местностях стран СЭВ в достаточном количестве были и те, и другие. Обозначение ARO расшифровывается как «Auto Romania». Предприятие было основано в 1957 году по наущению печально известного диктатора Николае Чаушеску.
Попытка не пытка. А три попытки?
Первая попытка импортировать и продавать автомобили ARO в США была предпринята весной 1989-го. С этой целью была создана компания Aro North America, расположенная на острове Сако, штат Мэн. Именно сюда были направлены первые 24 автомобиля Aro Hunter, которые иначе назывались «24-й» серией, адаптированной для продажи за рубежом. Это были автомобили, на которых передвигались представители автопроизводителя на североамериканском континенте.
Во второй раз компания попробовала «оседлать» США в 1998-м. Идеей загорелся некто Джон Перес, американский бизнесмен кубинского происхождения. Он обратился примерно к 200 американским автодилерам с предложением, не хотели бы они заняться реализацией румынских машин? Кто согласился, тому должен был прийти чек на сумму 75 000 долларов за разрешение на продажу от компании East Europen imports, которая в то имела права на продажу автомобилей Aro в странах Европы. Предприниматели посчитали, что это чересчур и отказались платить - тем самым рухнула вторая попытка румынского автопроизводителя выйти на рынок США.
Причем здесь Duster?
Долгое время дела Aro шли прекрасно. Та же «24-я» модель оказалась очень успешной. Машина производилась не только в Румынии, но и на других рынках, в частности, в Бразилии, Италии, Португалии и Испании. В зависимости от места производства, внедорожник приводился в действие различными типами двигателей. Это были дизели – румынский (первоначально предназначенный для трактора), британский мотор Perkins, итальянский VM Motori, а также агрегаты Peugeot и Toyota. Были и бензиновые агрегаты, такие, например, как 6-цилиндровый Ford с головкой Cosworth.
Не уберегли…
На протяжении всей коммунистической эпохи Румыния стремилась выглядеть внешне как «солнечная» альтернатива другим странам восточного блока. Страна попыталась перейти от преимущественно сельского хозяйства к машиностроению и промышленности. По сути, это были личные проекты одного человека - Николае Чаушеску. И хотя Aro был коммерчески успешным проектом, как и лицензионное производство грузовиков MAN, но он все же почил во Бозе.
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