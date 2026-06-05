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Автор: Дарья Климова

5 июня 2026, 12:00

RuNCAP меняет правила: как новые краш-тесты повлияют на стоимость страховки

RuNCAP меняет правила: как новые краш-тесты повлияют на стоимость страховки

Безопасный автомобиль = дешевая страховка? Сможет ли новый рейтинг RuNCAP изменить стоимость ОСАГО и каско для российских водителей

RuNCAP меняет правила: как новые краш-тесты повлияют на стоимость страховки

В России готовят перезапуск рейтинга RuNCAP, который обещает изменить подход к страхованию автомобилей. Эксперты раскрыли, как новые оценки безопасности скажутся на тарифах ОСАГО и каско. Мало кто знает, что для некоторых моделей это может стать решающим фактором. Какие авто окажутся в выигрыше, а кому придется платить больше - объясняем, почему это важно для каждого водителя.

В России готовят перезапуск рейтинга RuNCAP, который обещает изменить подход к страхованию автомобилей. Эксперты раскрыли, как новые оценки безопасности скажутся на тарифах ОСАГО и каско. Мало кто знает, что для некоторых моделей это может стать решающим фактором. Какие авто окажутся в выигрыше, а кому придется платить больше - объясняем, почему это важно для каждого водителя.

Российских автовладельцев ждет важное нововведение: национальный рейтинг безопасности автомобилей RuNCAP готовится к перезапуску. Это событие может заметно изменить рынок страхования, ведь теперь краш-тесты будут максимально приближены к европейским стандартам EuroNCAP. Для многих водителей это означает, что привычные правила расчета стоимости полисов ОСАГО и каско могут измениться, а выбор автомобиля станет еще более осознанным.

Как отмечают специалисты, новая методика тестирования позволит выявлять действительно безопасные машины и стимулировать производителей к улучшению конструкций. Однако вопрос о том, получат ли автомобили с высокими баллами RuNCAP какие-либо льготы при страховании, пока остается открытым. По словам заместителя генерального директора СК «Двадцать первый век» Дмитрия Смирнова, страховые компании будут учитывать данные рейтинга, но не напрямую. Он пояснил, что результаты краш-тестов помогут снизить убыточность по рискам жизни и здоровья, однако на тарифы ОСАГО это не окажет прямого влияния.

Что касается каско, здесь ситуация сложнее. Тарифы по этому виду страхования строятся на статистике убыточности, а для новых моделей, особенно китайских брендов, такой информации пока недостаточно. В результате страховщики могут использовать данные RuNCAP как дополнительный инструмент оценки рисков. Если автомобиль получает низкий рейтинг безопасности, его владельцу, скорее всего, придется платить за полис больше. А вот машины с высокими оценками смогут рассчитывать на более выгодные условия страхования.

Вице-президент «Ренессанс страхование» Сергей Демидов также подтвердил, что его компания будет ориентироваться на рейтинг RuNCAP при расчете стоимости полиса. По его словам, автомобили с высокими баллами представляют меньший риск для жизни и здоровья водителя и пассажиров, что напрямую влияет на стоимость страхования от несчастных случаев. Это может стать дополнительным стимулом для покупателей выбирать более безопасные модели.

Интересно, что ранее выплаты по ОСАГО впервые за долгое время превысили 100 процентов, что говорит о росте убыточности в сегменте. Подобные изменения уже обсуждались в других материалах, например, в обзоре о том, почему стоимость ремонта по ОСАГО для разных марок автомобилей стала практически одинаковой - подробнее об этом можно узнать в материале о выравнивании тарифов на восстановление авто.

По информации «Автовзгляда», внедрение новых стандартов RuNCAP может привести к тому, что страховые компании начнут активнее использовать результаты краш-тестов при формировании тарифов. Для водителей это означает, что выбор автомобиля с высоким рейтингом безопасности станет не только вопросом личной защиты, но и способом сэкономить на страховке. Важно помнить, что окончательные решения по тарифам будут приниматься с учетом накопленной статистики и особенностей каждой модели. В ближайшие годы можно ожидать, что рынок страхования станет более прозрачным, а конкуренция между производителями - еще острее.

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