Безопасный автомобиль = дешевая страховка? Сможет ли новый рейтинг RuNCAP изменить стоимость ОСАГО и каско для российских водителей

5 июня 2026, 12:00
RuNCAP меняет правила: как новые краш-тесты повлияют на стоимость страховки
RuNCAP меняет правила: как новые краш-тесты повлияют на стоимость страховки
В России готовят перезапуск рейтинга RuNCAP, который обещает изменить подход к страхованию автомобилей. Эксперты раскрыли, как новые оценки безопасности скажутся на тарифах ОСАГО и каско. Мало кто знает, что для некоторых моделей это может стать решающим фактором. Какие авто окажутся в выигрыше, а кому придется платить больше - объясняем, почему это важно для каждого водителя.
Российских автовладельцев ждет важное нововведение: национальный рейтинг безопасности автомобилей RuNCAP готовится к перезапуску. Это событие может заметно изменить рынок страхования, ведь теперь краш-тесты будут максимально приближены к европейским стандартам EuroNCAP. Для многих водителей это означает, что привычные правила расчета стоимости полисов ОСАГО и каско могут измениться, а выбор автомобиля станет еще более осознанным.
Как отмечают специалисты, новая методика тестирования позволит выявлять действительно безопасные машины и стимулировать производителей к улучшению конструкций. Однако вопрос о том, получат ли автомобили с высокими баллами RuNCAP какие-либо льготы при страховании, пока остается открытым. По словам заместителя генерального директора СК «Двадцать первый век» Дмитрия Смирнова, страховые компании будут учитывать данные рейтинга, но не напрямую. Он пояснил, что результаты краш-тестов помогут снизить убыточность по рискам жизни и здоровья, однако на тарифы ОСАГО это не окажет прямого влияния.
Что касается каско, здесь ситуация сложнее. Тарифы по этому виду страхования строятся на статистике убыточности, а для новых моделей, особенно китайских брендов, такой информации пока недостаточно. В результате страховщики могут использовать данные RuNCAP как дополнительный инструмент оценки рисков. Если автомобиль получает низкий рейтинг безопасности, его владельцу, скорее всего, придется платить за полис больше. А вот машины с высокими оценками смогут рассчитывать на более выгодные условия страхования.
Вице-президент «Ренессанс страхование» Сергей Демидов также подтвердил, что его компания будет ориентироваться на рейтинг RuNCAP при расчете стоимости полиса. По его словам, автомобили с высокими баллами представляют меньший риск для жизни и здоровья водителя и пассажиров, что напрямую влияет на стоимость страхования от несчастных случаев. Это может стать дополнительным стимулом для покупателей выбирать более безопасные модели.
Интересно, что ранее выплаты по ОСАГО впервые за долгое время превысили 100 процентов, что говорит о росте убыточности в сегменте. Подобные изменения уже обсуждались в других материалах, например, в обзоре о том, почему стоимость ремонта по ОСАГО для разных марок автомобилей стала практически одинаковой - подробнее об этом можно узнать в материале о выравнивании тарифов на восстановление авто.
По информации «Автовзгляда», внедрение новых стандартов RuNCAP может привести к тому, что страховые компании начнут активнее использовать результаты краш-тестов при формировании тарифов. Для водителей это означает, что выбор автомобиля с высоким рейтингом безопасности станет не только вопросом личной защиты, но и способом сэкономить на страховке. Важно помнить, что окончательные решения по тарифам будут приниматься с учетом накопленной статистики и особенностей каждой модели. В ближайшие годы можно ожидать, что рынок страхования станет более прозрачным, а конкуренция между производителями - еще острее.
Похожие материалы
-
08.06.2026, 09:14
BMW официально прекратила выпуск автомобилей на «Автоторе» в Калининграде в 2022 году
В Калининграде обсуждают слухи о возобновлении сборки BMW, но на самом деле завод «Автотор» уже давно не выпускает эти автомобили. Почему бренд не спешит возвращаться, какие последствия для рынка и что происходит с гарантийным обслуживанием - объясняем, что важно знать сейчас. Мало кто знает, что формально структура BMW в России еще существует, но фактическая деятельность почти заморожена.Читать далее
-
08.06.2026, 08:44
Changan Uni-V: тест на треке показал неожиданные возможности бюджетного лифтбека
Changan Uni-V с новым 2-литровым мотором и активным спойлером вышел на трек ADM Raceway. Почему этот китайский лифтбек оказался быстрее конкурентов, чем удивил на трассе и какие нюансы стоит учесть при покупке - разбираемся, что изменилось и как это повлияет на рынок недорогих авто.Читать далее
-
08.06.2026, 08:33
ОСАГО: выплаты по ремонту авто ограничили 400 тысячами - что изменится для водителей
В России выплаты по ОСАГО теперь строго ограничены лимитом в 400 тысяч рублей за повреждение машины. Это решение упростит жизнь страховщикам, но может создать новые сложности для автовладельцев. Почему суды изменили подход, что делать, если денег на ремонт не хватает, и как это скажется на рынке - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что теперь взыскать недостающую сумму придется напрямую с виновника аварии.Читать далее
-
08.06.2026, 08:11
Nissan Primera возвращается: электрофастбек крупнее Camry представлен официально
Nissan спустя почти два десятилетия вновь вывел на рынок модель Primera, но теперь это полностью электрический фастбек. Новинка уже дебютировала на автосалоне в Маниле и сразу привлекла внимание необычными габаритами и техническими решениями. Мало кто знает, что новая Primera превосходит по размерам даже Toyota Camry.Читать далее
-
08.06.2026, 07:59
Почему альтернативный импорт в России снова на пике: Toyota и Mazda лидируют по спросу
В 2026 году российский рынок новых автомобилей переживает всплеск альтернативного импорта. Несмотря на доминирование китайских заводов, водители по-прежнему выбирают Toyota и Mazda. Эксперты объясняют причины и прогнозируют, как изменится ситуация к концу года.Читать далее
-
08.06.2026, 07:49
Российские инвесторы заняли все автозаводы, оставленные иностранными компаниями
Министр Антон Алиханов сообщил: все автозаводы, которые иностранные компании покинули в России, теперь работают с новыми российскими инвесторами. Это решение может изменить рынок и повлиять на доступность машин. Почему именно сейчас это важно для водителей и что будет с ценами - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.06.2026, 07:41
Обоюдная вина в ДТП: как делят ответственность и что делать с выплатами
Когда оба водителя нарушили ПДД и случилось ДТП, мало кто знает, как делится ответственность и кто вправе рассчитывать на страховую выплату. Эксперты объяснили, почему не всегда виноваты оба поровну, как оспорить решение ГАИ и что делать, если страховка есть только у одного. Какие документы понадобятся, как действовать и что важно учесть - разбираемся в деталях. Советы специалистов помогут избежать ошибок и не потерять деньги.Читать далее
-
08.06.2026, 05:35
Двухэтажный поезд «Меридиан» с одноместными купе: как изменится комфорт на российских железных дорогах
В России готовится запуск двухэтажного поезда «Меридиан» с уникальными одноместными купе. Этот проект может изменить подход к комфорту и приватности на дальних маршрутах, а также задать новые стандарты для железнодорожных перевозок. Почему это важно именно сейчас - в материале.Читать далее
-
07.06.2026, 15:25
S7 расширяет присутствие в Азии: новые офисы в четырех странах
Авиакомпания открывает новые представительства в Азии. География расширяется, планы амбициозны. Подробности о новых направлениях и стратегии. Следите за развитием событий.Читать далее
-
07.06.2026, 14:16
Почему россияне превращают свои автомобили в личные убежища
Многие водители находят в машине особое уединение. Это место помогает расслабиться и восстановить силы. Психолог объяснила, почему личный транспорт становится важным пространством. Узнайте, как авто влияет на ощущение безопасности.Читать далее
Похожие материалы
-
08.06.2026, 09:14
BMW официально прекратила выпуск автомобилей на «Автоторе» в Калининграде в 2022 году
В Калининграде обсуждают слухи о возобновлении сборки BMW, но на самом деле завод «Автотор» уже давно не выпускает эти автомобили. Почему бренд не спешит возвращаться, какие последствия для рынка и что происходит с гарантийным обслуживанием - объясняем, что важно знать сейчас. Мало кто знает, что формально структура BMW в России еще существует, но фактическая деятельность почти заморожена.Читать далее
-
08.06.2026, 08:44
Changan Uni-V: тест на треке показал неожиданные возможности бюджетного лифтбека
Changan Uni-V с новым 2-литровым мотором и активным спойлером вышел на трек ADM Raceway. Почему этот китайский лифтбек оказался быстрее конкурентов, чем удивил на трассе и какие нюансы стоит учесть при покупке - разбираемся, что изменилось и как это повлияет на рынок недорогих авто.Читать далее
-
08.06.2026, 08:33
ОСАГО: выплаты по ремонту авто ограничили 400 тысячами - что изменится для водителей
В России выплаты по ОСАГО теперь строго ограничены лимитом в 400 тысяч рублей за повреждение машины. Это решение упростит жизнь страховщикам, но может создать новые сложности для автовладельцев. Почему суды изменили подход, что делать, если денег на ремонт не хватает, и как это скажется на рынке - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что теперь взыскать недостающую сумму придется напрямую с виновника аварии.Читать далее
-
08.06.2026, 08:11
Nissan Primera возвращается: электрофастбек крупнее Camry представлен официально
Nissan спустя почти два десятилетия вновь вывел на рынок модель Primera, но теперь это полностью электрический фастбек. Новинка уже дебютировала на автосалоне в Маниле и сразу привлекла внимание необычными габаритами и техническими решениями. Мало кто знает, что новая Primera превосходит по размерам даже Toyota Camry.Читать далее
-
08.06.2026, 07:59
Почему альтернативный импорт в России снова на пике: Toyota и Mazda лидируют по спросу
В 2026 году российский рынок новых автомобилей переживает всплеск альтернативного импорта. Несмотря на доминирование китайских заводов, водители по-прежнему выбирают Toyota и Mazda. Эксперты объясняют причины и прогнозируют, как изменится ситуация к концу года.Читать далее
-
08.06.2026, 07:49
Российские инвесторы заняли все автозаводы, оставленные иностранными компаниями
Министр Антон Алиханов сообщил: все автозаводы, которые иностранные компании покинули в России, теперь работают с новыми российскими инвесторами. Это решение может изменить рынок и повлиять на доступность машин. Почему именно сейчас это важно для водителей и что будет с ценами - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.06.2026, 07:41
Обоюдная вина в ДТП: как делят ответственность и что делать с выплатами
Когда оба водителя нарушили ПДД и случилось ДТП, мало кто знает, как делится ответственность и кто вправе рассчитывать на страховую выплату. Эксперты объяснили, почему не всегда виноваты оба поровну, как оспорить решение ГАИ и что делать, если страховка есть только у одного. Какие документы понадобятся, как действовать и что важно учесть - разбираемся в деталях. Советы специалистов помогут избежать ошибок и не потерять деньги.Читать далее
-
08.06.2026, 05:35
Двухэтажный поезд «Меридиан» с одноместными купе: как изменится комфорт на российских железных дорогах
В России готовится запуск двухэтажного поезда «Меридиан» с уникальными одноместными купе. Этот проект может изменить подход к комфорту и приватности на дальних маршрутах, а также задать новые стандарты для железнодорожных перевозок. Почему это важно именно сейчас - в материале.Читать далее
-
07.06.2026, 15:25
S7 расширяет присутствие в Азии: новые офисы в четырех странах
Авиакомпания открывает новые представительства в Азии. География расширяется, планы амбициозны. Подробности о новых направлениях и стратегии. Следите за развитием событий.Читать далее
-
07.06.2026, 14:16
Почему россияне превращают свои автомобили в личные убежища
Многие водители находят в машине особое уединение. Это место помогает расслабиться и восстановить силы. Психолог объяснила, почему личный транспорт становится важным пространством. Узнайте, как авто влияет на ощущение безопасности.Читать далее