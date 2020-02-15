Рускеала: спускаемся под землю, в царство карельского мрамора
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Фото: Рускеала
Фото: Рускеала
Фото: Рускеала
Фото: Рускеала
Фото: Рускеала
Так и Кондратий хватит почем зря, и страна больше не узнает своих героев. Обидно. Похожую историю рассказывают гиды горного парка «Рускеала», когда проводят экскурсии по мраморным штольням. Уверяют, что ни грамма выдумки, все было на самом деле.
Сегодня подобное своеволие невозможно в принципе. Некогда дикая территория облагорожена, электрифицирована и обустроена в точном соответствии с требованиями безопасности экскурсионного парка. Как говорят в Рускеале, к счастью, нашелся человек, увидевший потенциал объекта и решивший превратить забытые всеми штольни в тот горный парк, который все мы знаем, начиная с 2005 года. А подземный маршрут и вовсе открыли относительно недавно – 1 мая 2017 года. Уверяют, что потенциал места огромный, и туристов еще удивят.
На облицовку петербургских дворцов
Мы гуляем по длинному подземному коридору. Он появился тогда, когда было решено добираться до толстых прослоек кальцитового мрамора под землей, через штольни. Здесь круглогодично +5 градусов и повышенная влажность. Высота горы, внутри которой водят экскурсии, 119 метров.
Фото: Рускеала
Фото: Рускеала
Фото: Рускеала
Фото: Рускеала
Фото: Рускеала
Фото: Рускеала
Фото: Рускеала
Проходка штольни велась буровзрывным способом. Породы держатся без дополнительной подпорки – настолько они крепкие. Некогда в штольне были запорные ворота, чтобы не было сквозняков: вагонетка проходила – ворота закрывали. Открывали для проветривания. Под нами еще 2 этажа таких же выработок.
Краткий экскурс в историю
Каменные ломки в Рускеале были открыты в январе 1768 года по указу Екатерины II. Местный мрамор шел на украшение в столицу Государства Российского. Бывало, телеги с некоторыми крупными заготовками тянуло по 80-120 лошадей. Когда период строительства архитектурной лепоты СПб закончился, было решено заниматься производством извести. Она нужна была для производства бумаги, а брать ее из известняка было негде. Вот и брали из мрамора, хотя занятие это весьма затратное.
Фото: Рускеала
Фото: Рускеала
Фото: Рускеала
Фото: Рускеала
Фото: Рускеала
Фото: Рускеала
Фото: Рускеала
О раках, карасях и ледовых скульптурах
Совершаемые сегодня прогулки (естественно, за денежку) - не только по штольням, но и по подземном озеру. Раньше добраться до него можно было только зимой, когда озеро замерзало, а сейчас тут обустроенные пешеходные дорожки на понтонах. Да и спускались раньше к озеру исключительно сверху. Спускались и катались на коньках или играли в хоккей, как те мальчишки, о которых мы сказали в начале.
В снежные зимы можно увидеть нечто вроде ледяных сталактитов. Правда, они маленькие, преимущественно в виде капелек. Большими, как в карстовых пещерах, им не быть – не позволяет возраст местной горой выработки. В последнее время сюда охотно приезжают скульпторы, которые творят изо льда самые причудливые фигуры. Лед тут такой же прозрачный, как и на Байкале. В 2018 году прошел фестиваль ледовых скульптур, в котором участвовало 11 команд.
Фото: Рускеала
Фото: Рускеала
Фото: Рускеала
Фото: Рускеала
Фото: Рускеала
Фото: Рускеала
Раз присутствует вода, значит, есть водоросли. Их росту и размножению также способствуют тепло и проведенное освещение (по ночам гасится). Подсветка в горном парке очень красивая. Посмотрите на фотографии, они лучше всего характеризуют сказанное. Основной поток туристов, безусловно, летом – одновременно работают 3 экскурсовода, а группы заходят в подземные коридоры через каждые 20 минут.
Как добраться
Поселок Рускеала находится в 37 км на северо-запад от города Сортавала и в 20 км от пограничного перехода «Вяртсиля», а Горный парк располагается в 1,5 км от посёлка. От Петербурга до Рускеала - 290 км. Время в пути от 4 до 5 часов. Ехать надо по федеральной трассе А-121 до Приозерска, далее до Сортавалы, потом по направлению на Петрозаводск. На 10 км - поворот на п. Вяртсиля. В поселке после Т-образного перекрестка, переехав мост, поворот налево (есть указатель).
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Кроме того, назначаются беспересадочные вагоны по маршруту Москва – Рускеала. Они будут курсировать с 21 февраля по 9 марта 2020 года в составах поезда № 159/160 Москва – Петрозаводск и «Рускеальский экспресс» № 921/922 Сортавала – Рускеала. Отправляясь с Ленинградского вокзала Москвы в 16:00, поезд № 159 будет прибывать в Сортавалу в 06:34 на следующие сутки и следовать далее в горный парк «Рускеала» в составе ретропоезда «Рускеальский экспресс» № 921. В горный парк пассажиры будут прибывать в 11:50.
Из Рускеалы пассажиры будут отправляться в 17:30 в составе ретропоезда № 922. По прибытии в Сортавалу в 18:35 вагоны будет перецепляться к составу поезда № 160 Петрозаводск – Москва. Прибытие в Москву предусмотрено расписанием в 10:16 на следующие сутки. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Тверь, Чудово, Санкт-Петербург, Белоостров, Зеленогорск, Выборг, Хийтола, Элисенваара, Яккима, Сортавала. Стоимость билета в плацкартном вагоне - от 1 267 рублей, в купейном – от 1797 рублей, в «СВ» – от 4 086 рублей.
Для всех гостей парка доступна бесплатная автопарковка.
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