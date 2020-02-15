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15 февраля 2020, 10:38

Рускеала: спускаемся под землю, в царство карельского мрамора

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Фото: Рускеала
Немного фантазии: вы с подругой в подземном тоннеле. Ступаете аккуратно, поскольку сплошные потемки и ни лучика света. Ищите выход, нервы на пределе, и вдруг совершенно неожиданно в метрах трех от себя слышите: «Закурить не найдется»?
Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото: Рускеала

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото: Рускеала

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото: Рускеала

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото: Рускеала

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото: Рускеала

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Так и Кондратий хватит почем зря, и страна больше не узнает своих героев. Обидно. Похожую историю рассказывают гиды горного парка «Рускеала», когда проводят экскурсии по мраморным штольням. Уверяют, что ни грамма выдумки, все было на самом деле.

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А было это еще совсем недавно, когда заброшенные каменоломни манили к себе всякого рода авантюристов да местных мальчишек, падких до приключений. Последние, кстати, спускались в шахты, чтобы поиграть в хоккей на льду замерзшего озера или, например, чтобы оторвать от мокрых стен летучих мышей и принести их в школу на урок.

Сегодня подобное своеволие невозможно в принципе. Некогда дикая территория облагорожена, электрифицирована и обустроена в точном соответствии с требованиями безопасности экскурсионного парка. Как говорят в Рускеале, к счастью, нашелся человек, увидевший потенциал объекта и решивший превратить забытые всеми штольни в тот горный парк, который все мы знаем, начиная с 2005 года. А подземный маршрут и вовсе открыли относительно недавно – 1 мая 2017 года. Уверяют, что потенциал места огромный, и туристов еще удивят.

На облицовку петербургских дворцов

Мы гуляем по длинному подземному коридору. Он появился тогда, когда было решено добираться до толстых прослоек кальцитового мрамора под землей, через штольни. Здесь круглогодично +5 градусов и повышенная влажность. Высота горы, внутри которой водят экскурсии, 119 метров.

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото: Рускеала

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото: Рускеала

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото: Рускеала

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото: Рускеала

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото: Рускеала

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото: Рускеала

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото: Рускеала

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Группы туристов с гидами находятся на отметке 93 метра. Эта штольня была пройдена в 1920-х. По штольне была проложена узкоколейка. Откатка вагонеток первоначально велась вручную. Через штольню на поверхность отправляли пустую породу. Это те сорта мрамора, которые были не пригодны для производства извести. А что хорошее было – поднималось по стволам шахты наверх. 

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«Хорошее» - это в том числе тот мрамор, который шел на облицовку и обустройство Исаакиевского и Казанского соборов, Зимнего дворца и многих других дворцов и соборов Санкт-Петербурга и его пригородов. Оттенки использованного мрамора в них  почти как здесь – серые. Но есть (хоть и редко) красного и даже черного цвета (такой оттенок последнему придает графит).

Проходка штольни велась буровзрывным способом. Породы держатся без дополнительной подпорки – настолько они крепкие. Некогда в штольне были запорные ворота, чтобы не было сквозняков: вагонетка проходила – ворота закрывали. Открывали для проветривания. Под нами еще 2 этажа таких же выработок.

Краткий экскурс в историю

Каменные ломки в Рускеале были открыты в январе 1768 года по указу Екатерины II. Местный мрамор шел на украшение в столицу Государства Российского. Бывало, телеги с некоторыми крупными заготовками тянуло по 80-120 лошадей. Когда период строительства архитектурной лепоты СПб закончился, было решено заниматься производством извести. Она нужна была для производства бумаги, а брать ее из известняка было негде. Вот и брали из мрамора, хотя занятие это весьма затратное.

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото: Рускеала

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото: Рускеала

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото: Рускеала

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото: Рускеала

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото: Рускеала

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото: Рускеала

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото: Рускеала

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Это еще при финнах было. Когда после марта 1940 года данная территория перешла в состав СССР, все финские разукомплектованные предприятия, включая работавшие с конца 19 века печи, восстановили. Завод с разной степенью прибыльности проработал до начала 1990-х, и до настоящего времени частично сохранился. Правда, сразу оговоримся: в экскурсионные маршруты завод не входит. Сегодня облицовочный материал добывают без взрывных работ. Используют итальянскую технологию канатной пилы.

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В свое время в Карелии было еще одно большое месторождение мрамора – кондопожское, но в настоящий момент оно не действующее. И вообще в Карелии сегодня нет месторождений, с которых бы брали мрамор. Просто слишком много трещин в породе, если, например, его использовать как облицовочный материал – потому как его часто взрывали и банально портили. А «мелкофракционка» для облицовки никак не годится.

О раках, карасях и ледовых скульптурах

Совершаемые сегодня прогулки (естественно, за денежку) - не только по штольням, но и по подземном озеру. Раньше добраться до него можно было только зимой, когда озеро замерзало, а сейчас тут обустроенные пешеходные дорожки на понтонах. Да и спускались раньше к озеру исключительно сверху. Спускались и катались на коньках или играли в хоккей, как те мальчишки, о которых мы сказали в начале.

В снежные зимы можно увидеть нечто вроде ледяных сталактитов. Правда, они маленькие, преимущественно в виде капелек. Большими, как в карстовых пещерах, им не быть – не позволяет возраст местной горой выработки. В последнее время сюда охотно приезжают скульпторы, которые творят изо льда самые причудливые фигуры. Лед тут такой же прозрачный, как и на Байкале. В 2018 году прошел фестиваль ледовых скульптур, в котором участвовало 11 команд. 

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото: Рускеала

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото: Рускеала

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото: Рускеала

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото: Рускеала

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото: Рускеала

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото: Рускеала

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Дайвинг тут круглый год, об этом уже сказано много и подробно. А все потому, что разница в температуре воды незначительная. Летом на 6 метрах вглубь вода прогревается до +8 градусов. На 10 метрах – круглый год +4 градуса. В основном приезжают «пещерники» (пещерный дайвинг) – лихие любопытные ребята. Вода прозрачная, благодаря большой концентрации кальция, и чистая. На это указывает наличие в воде рака. Он, правда, небольшой – вырасти не позволяет недостаточная кормовая база. Есть и рыба – карась. Он единственный, кто смог прижиться искусственно.

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Самая глубокая часть в карьере – 71 метр, это, несмотря на ведущиеся споры, доказанный факт. Вода – грунтовая и в виде накопления атмосферных осадков. При необходимости ее можно откачать. В свое время финны отдали карьер с водой, но они специально не затапливали, сама пришла. Откачкой воды долго не занимались. Лишь в феврале 1941 года откачали. Когда осенью 1944 года Финляндия вышла из войны, Советы опять получили подтопленную разработку. После Великой Отечественной откачкой заниматься не стали - работали на других подземных горизонтах. Потом посчитали, что легче разработать новые карьеры, чем откачивать воду.

Раз присутствует вода, значит, есть водоросли. Их росту и размножению также способствуют тепло и проведенное освещение (по ночам гасится). Подсветка в горном парке очень красивая. Посмотрите на фотографии, они лучше всего характеризуют сказанное. Основной поток туристов, безусловно, летом – одновременно работают 3 экскурсовода, а группы заходят в подземные коридоры через каждые 20 минут.

Как добраться

Поселок Рускеала находится в 37 км на северо-запад от города Сортавала и в 20 км от пограничного перехода «Вяртсиля», а Горный парк располагается в 1,5 км от посёлка. От Петербурга до Рускеала - 290 км. Время в пути от 4 до 5 часов. Ехать надо по федеральной трассе А-121 до Приозерска, далее до Сортавалы, потом по направлению на Петрозаводск. На 10 км - поворот на п. Вяртсиля. В поселке после Т-образного перекрестка, переехав мост, поворот налево (есть указатель).

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото пользователя 110km.ru

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото пользователя 110km.ru

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото пользователя 110km.ru

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото пользователя 110km.ru

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото пользователя 110km.ru

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото пользователя 110km.ru

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото пользователя 110km.ru

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото пользователя 110km.ru

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

Фото пользователя 110km.ru

Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора
Рускеала спускаемся под землю в царство карельского мрамора

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Альтернативный путь – железной дорогой. Между Петербургом и горным парком «Рускеала» курсируют «Ласточки». Ходят по расписанию, а в праздничные дни февраля и марта 2020 года запускаются дополнительные пассажирские скоростные «Ласточки» по маршруту Санкт-Петербурга – Горный парк «Рускеала».

Кроме того, назначаются беспересадочные вагоны по маршруту Москва – Рускеала. Они будут курсировать с 21 февраля по 9 марта 2020 года в составах поезда № 159/160 Москва – Петрозаводск и «Рускеальский экспресс» № 921/922 Сортавала – Рускеала. Отправляясь с Ленинградского вокзала Москвы в 16:00, поезд № 159 будет прибывать в Сортавалу в 06:34 на следующие сутки и следовать далее в горный парк «Рускеала» в составе ретропоезда «Рускеальский экспресс» № 921. В горный парк пассажиры будут прибывать в 11:50.

Из Рускеалы пассажиры будут отправляться в 17:30 в составе ретропоезда № 922. По прибытии в Сортавалу в 18:35 вагоны будет перецепляться к составу поезда № 160 Петрозаводск – Москва. Прибытие в Москву предусмотрено расписанием в 10:16 на следующие сутки. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Тверь, Чудово, Санкт-Петербург, Белоостров, Зеленогорск, Выборг, Хийтола, Элисенваара, Яккима, Сортавала. Стоимость билета в плацкартном вагоне - от 1 267 рублей, в купейном – от 1797 рублей, в «СВ» – от 4 086 рублей.

Для всех гостей парка доступна бесплатная автопарковка.


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Рускеала: спускаемся под землю, в царство карельского мрамора
Так и Кондратий хватит почем зря, и страна больше не узнает своих героев. Обидно. Похожую историю рассказывают гиды горного парка «Рускеала», когда проводят экскурсии по мраморным штольням. Уверяют, что ни грамма выдумки, все было на самом деле.{{material_128022}} А было это еще совсем недавно, когда заброшенные каменоломни манили к себе всякого рода авантюристов да местных мальчишек, падких до приключений. Последние, кстати, спускались в шахты, чтобы поиграть в хоккей на льду замерзшего озера или, например, чтобы оторвать от мокрых стен летучих мышей и принести их в школу на урок. Сегодня подобное своеволие невозможно в принципе. Некогда дикая территория облагорожена, электрифицирована и обустроена в точном соответствии с требованиями безопасности экскурсионного парка. Как говорят в Рускеале, к счастью, нашелся человек, увидевший потенциал объекта и решивший превратить забытые всеми штольни в тот горный парк, который все мы знаем, начиная с 2005 года. А подземный маршрут и вовсе открыли относительно недавно – 1 мая 2017 года. Уверяют, что потенциал места огромный, и туристов еще удивят.На облицовку петербургских дворцовМы гуляем по длинному подземному коридору. Он появился тогда, когда было решено добираться до толстых прослоек кальцитового мрамора под землей, через штольни. Здесь круглогодично +5 градусов и повышенная влажность. Высота горы, внутри которой водят экскурсии, 119 метров.{{gallery_1923}}Группы туристов с гидами находятся на отметке 93 метра. Эта штольня была пройдена в 1920-х. По штольне была проложена узкоколейка. Откатка вагонеток первоначально велась вручную. Через штольню на поверхность отправляли пустую породу. Это те сорта мрамора, которые были не пригодны для производства извести. А что хорошее было – поднималось по стволам шахты наверх.  {{material_125665}} «Хорошее» - это в том числе тот мрамор, который шел на облицовку и обустройство Исаакиевского и Казанского соборов, Зимнего дворца и многих других дворцов и соборов Санкт-Петербурга и его пригородов. Оттенки использованного мрамора в них  почти как здесь – серые. Но есть (хоть и редко) красного и даже черного цвета (такой оттенок последнему придает графит).Проходка штольни велась буровзрывным способом. Породы держатся без дополнительной подпорки – настолько они крепкие. Некогда в штольне были запорные ворота, чтобы не было сквозняков: вагонетка проходила – ворота закрывали. Открывали для проветривания. Под нами еще 2 этажа таких же выработок. Краткий экскурс в историю Каменные ломки в Рускеале были открыты в январе 1768 года по указу Екатерины II. Местный мрамор шел на украшение в столицу Государства Российского. Бывало, телеги с некоторыми крупными заготовками тянуло по 80-120 лошадей. Когда период строительства архитектурной лепоты СПб закончился, было решено заниматься производством извести. Она нужна была для производства бумаги, а брать ее из известняка было негде. Вот и брали из мрамора, хотя занятие это весьма затратное. {{gallery_1925}} Это еще при финнах было. Когда после марта 1940 года данная территория перешла в состав СССР, все финские разукомплектованные предприятия, включая работавшие с конца 19 века печи, восстановили. Завод с разной степенью прибыльности проработал до начала 1990-х, и до настоящего времени частично сохранился. Правда, сразу оговоримся: в экскурсионные маршруты завод не входит. Сегодня облицовочный материал добывают без взрывных работ. Используют итальянскую технологию канатной пилы.{{material_125438}} В свое время в Карелии было еще одно большое месторождение мрамора – кондопожское, но в настоящий момент оно не действующее. И вообще в Карелии сегодня нет месторождений, с которых бы брали мрамор. Просто слишком много трещин в породе, если, например, его использовать как облицовочный материал – потому как его часто взрывали и банально портили. А «мелкофракционка» для облицовки никак не годится. О раках, карасях и ледовых скульптурахСовершаемые сегодня прогулки (естественно, за денежку) - не только по штольням, но и по подземном озеру. Раньше добраться до него можно было только зимой, когда озеро замерзало, а сейчас тут обустроенные пешеходные дорожки на понтонах. Да и спускались раньше к озеру исключительно сверху. Спускались и катались на коньках или играли в хоккей, как те мальчишки, о которых мы сказали в начале. В снежные зимы можно увидеть нечто вроде ледяных сталактитов. Правда, они маленькие, преимущественно в виде капелек. Большими, как в карстовых пещерах, им не быть – не позволяет возраст местной горой выработки. В последнее время сюда охотно приезжают скульпторы, которые творят изо льда самые причудливые фигуры. Лед тут такой же прозрачный, как и на Байкале. В 2018 году прошел фестиваль ледовых скульптур, в котором участвовало 11 команд.  {{gallery_1924}}Дайвинг тут круглый год, об этом уже сказано много и подробно. А все потому, что разница в температуре воды незначительная. Летом на 6 метрах вглубь вода прогревается до +8 градусов. На 10 метрах – круглый год +4 градуса. В основном приезжают «пещерники» (пещерный дайвинг) – лихие любопытные ребята. Вода прозрачная, благодаря большой концентрации кальция, и чистая. На это указывает наличие в воде рака. Он, правда, небольшой – вырасти не позволяет недостаточная кормовая база. Есть и рыба – карась. Он единственный, кто смог прижиться искусственно. {{material_124677}} Самая глубокая часть в карьере – 71 метр, это, несмотря на ведущиеся споры, доказанный факт. Вода – грунтовая и в виде накопления атмосферных осадков. При необходимости ее можно откачать. В свое время финны отдали карьер с водой, но они специально не затапливали, сама пришла. Откачкой воды долго не занимались. Лишь в феврале 1941 года откачали. Когда осенью 1944 года Финляндия вышла из войны, Советы опять получили подтопленную разработку. После Великой Отечественной откачкой заниматься не стали - работали на других подземных горизонтах. Потом посчитали, что легче разработать новые карьеры, чем откачивать воду. Раз присутствует вода, значит, есть водоросли. Их росту и размножению также способствуют тепло и проведенное освещение (по ночам гасится). Подсветка в горном парке очень красивая. Посмотрите на фотографии, они лучше всего характеризуют сказанное. Основной поток туристов, безусловно, летом – одновременно работают 3 экскурсовода, а группы заходят в подземные коридоры через каждые 20 минут. Как добратьсяПоселок Рускеала находится в 37 км на северо-запад от города Сортавала и в 20 км от пограничного перехода «Вяртсиля», а Горный парк располагается в 1,5 км от посёлка. От Петербурга до Рускеала - 290 км. Время в пути от 4 до 5 часов. Ехать надо по федеральной трассе А-121 до Приозерска, далее до Сортавалы, потом по направлению на Петрозаводск. На 10 км - поворот на п. Вяртсиля. В поселке после Т-образного перекрестка, переехав мост, поворот налево (есть указатель).{{gallery_1926}} {{material_127012}} Альтернативный путь – железной дорогой. Между Петербургом и горным парком «Рускеала» курсируют «Ласточки». Ходят по расписанию, а в праздничные дни февраля и марта 2020 года запускаются дополнительные пассажирские скоростные «Ласточки» по маршруту Санкт-Петербурга – Горный парк «Рускеала». Кроме того, назначаются беспересадочные вагоны по маршруту Москва – Рускеала. Они будут курсировать с 21 февраля по 9 марта 2020 года в составах поезда № 159/160 Москва – Петрозаводск и «Рускеальский экспресс» № 921/922 Сортавала – Рускеала. Отправляясь с Ленинградского вокзала Москвы в 16:00, поезд № 159 будет прибывать в Сортавалу в 06:34 на следующие сутки и следовать далее в горный парк «Рускеала» в составе ретропоезда «Рускеальский экспресс» № 921. В горный парк пассажиры будут прибывать в 11:50.Из Рускеалы пассажиры будут отправляться в 17:30 в составе ретропоезда № 922. По прибытии в Сортавалу в 18:35 вагоны будет перецепляться к составу поезда № 160 Петрозаводск – Москва. Прибытие в Москву предусмотрено расписанием в 10:16 на следующие сутки. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Тверь, Чудово, Санкт-Петербург, Белоостров, Зеленогорск, Выборг, Хийтола, Элисенваара, Яккима, Сортавала. Стоимость билета в плацкартном вагоне - от 1 267 рублей, в купейном – от 1797 рублей, в «СВ» – от 4 086 рублей.Для всех гостей парка доступна бесплатная автопарковка.
2020-02-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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