«Русская Хатынь»: мы помним о зверствах фашистских карателей
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Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
По подобной, если так можно выразиться, схеме немцы сжигали деревни и людей во многих городах бывшего СССР. По оценкам историков, таких мест в стране – тысячи. И у каждого – свой локальный ужас.
В свете того, что итоги Второй Мировой сегодня в мире зачем-то пересматриваются, важное значение приобретает… память. Наша обыкновенная народная память. Как бы громко и пафосно это не звучало. В Ленинградской области зародилась хорошая традиция. 29 октября здесь отмечают День памяти сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревень Ленинградской области.
Приехали школьники, звучал оркестр
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Программа мероприятия оказалась и насыщенной, и незатянувшейся одновременно. Сначала на мемориале прошла торжественно-траурная акция, посвященная сохранению исторической памяти о трагических событиях военной поры, а по ее окончании все перебрались в Глумицы, где прошла поминальная служба возле часовни во имя иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».
Культовое сооружение появилось здесь 4 года назад, аккурат на том самом месте, где в октябре 1943-го стоял деревенский сарай. Именно в него каратели согнали из Большого Заречья детей и стариков, закрыли на замок и подожгли… Общая цифра невинно погибших – 66 человек. Полный список погибших – в нашей Галерее. Кто знает, может, среди имен и фамилий кто-то из вас найдет своих сродников…
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
«Здесь была жизнь»…
Тест на гранитной плите сообщает: «Здесь была жизнь. Здесь стояла деревня Большое Заречье. В октябре сорок третьего года фашистские каратели полностью уничтожили ее. Зверски расстреляли, замучили, сожгли шестьдесят шесть ее жителей…».
Официально об этом не говорится, но историки намекают на то, что карательным подразделением, учинившим зверство в Большом Заречье/Глумицах, были эстонские клевреты. Равно как совсем недавно миру стало известно о нагрешивших в Хатыни. Это 118-й специальный полицейский батальон, сформированный из украинских националистов. Даже писать эти строки непросто, чего уж говорить о всей правде в целом.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Координаты
С воспоминаньями жителей деревни Большое Заречье, историей Калитинского сельского поселения в годы Великой Отечественной войны можно ознакомиться в Историко-культурном центре поселка Калитино. Телефон: 8 (81373) 71-156.
Добраться до д. Большое Заречье довольно легко. Следует доехать по трассе Р-23 до Выры (рядом с поворотом известный музей «Дом станционного смотрителя»), на светофоре свернуть в сторону райцентра Волосово. После поворота ехать примерно 14-15 км.
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