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25 октября 2019, 22:47

«Русская Хатынь»: мы помним о зверствах фашистских карателей

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Фото пользователя 110km.ru
Когда речь заходит о зверствах фашистов в годы Великой отечественной войны, первым делом на ум приходит трагедия белорусской Хатыни. 22 марта 1943 года озверевшие фрицы ворвались в деревню и окружили ее. Жители ничего не знали о том, что утром в 6 км от Хатыни партизанами была обстреляна автоколонна фашистов и в результате нападения убит немецкий офицер.
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

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Ни в чем неповинным людям фашисты уже вынесли смертный приговор. Все население Хатыни от мала до велика — стариков, женщин, детей выгоняли из домов и гнали в колхозный сарай. Прикладами автоматов поднимали с постели больных, стариков, не щадили женщин с маленькими и грудными детьми...

По подобной, если так можно выразиться, схеме немцы сжигали деревни и людей во многих городах бывшего СССР. По оценкам историков, таких мест в стране – тысячи. И у каждого – свой локальный ужас.

В свете того, что итоги Второй Мировой сегодня в мире зачем-то пересматриваются, важное значение приобретает… память. Наша обыкновенная народная память. Как бы громко и пафосно это не звучало. В Ленинградской области зародилась хорошая традиция. 29 октября здесь отмечают День памяти сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревень Ленинградской области.

Приехали школьники, звучал оркестр

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

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В пятницу, 25 октября в деревне Глумицы и на мемориале «Большое Заречье» (Волосовский район) прошла областная торжественная акция, посвященная этому Дню. В акции приняли участие молодежь и волонтеры, делегации районов Ленобласти, депутаты, жители ближайших деревень, общественники и историки. Похвально, что людская река оказалась столь обильной – десятки частных машин, минивэны и автобусы с приезжими быстро и заранее «забронировали» стоянку мемориала и обочины прилегающей автодороги.

Программа мероприятия оказалась и насыщенной, и незатянувшейся одновременно. Сначала на мемориале прошла торжественно-траурная акция, посвященная сохранению исторической памяти о трагических событиях военной поры, а по ее окончании все перебрались в Глумицы, где прошла поминальная служба возле часовни во имя иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».

Культовое сооружение появилось здесь 4 года назад, аккурат на том самом месте, где в октябре 1943-го стоял деревенский сарай. Именно в него каратели согнали из Большого Заречья детей и стариков, закрыли на замок и подожгли… Общая цифра невинно погибших – 66 человек. Полный список погибших – в нашей Галерее. Кто знает, может, среди имен и фамилий кто-то из вас найдет своих сродников…

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Судьба Большого Заречья стала известна благодаря воспоминаниям уцелевших жителей. После окончания Великой Отечественной деревня не восстанавливалась. Все, что от нее осталось – печи изб. Когда ходишь от одной печи до другой, воображение рисует жуткие картины имевшей здесь место трагедии. Признаться, становится не по себе.

«Здесь была жизнь»…

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На месте деревни в 1971 году был воздвигнут мемориал, сохранившийся до сих пор. Его авторами стали архитектор Ф.А. Гепнер и скульптор М.Т. Литовченко – супруга известного ленинградского скульптора М.К. Аникушина. Над павшей деревней в трагическом безмолвии склонил голову советский воин-партизан, а кругом лишь поросшие травой фундаменты да голые печи от сгоревших изб.

Тест на гранитной плите сообщает: «Здесь была жизнь. Здесь стояла деревня Большое Заречье. В октябре сорок третьего года фашистские каратели полностью уничтожили ее. Зверски расстреляли, замучили, сожгли шестьдесят шесть ее жителей…».

Официально об этом не говорится, но историки намекают на то, что карательным подразделением, учинившим зверство в Большом Заречье/Глумицах, были эстонские клевреты. Равно как совсем недавно миру стало известно о нагрешивших в Хатыни. Это 118-й специальный полицейский батальон, сформированный из украинских националистов. Даже писать эти строки непросто, чего уж говорить о всей правде в целом.

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей

Фото пользователя 110km.ru

Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Русская Хатынь мы помним о зверствах фашистских карателей
Участники сегодняшней акции выразили надежду, что их почин будет подхвачен многими российскими регионами, и День памяти сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревень в скором времени будет отмечаться как общероссийская дата. Во всяком случае, это было бы правильно.

Координаты

С воспоминаньями жителей деревни Большое Заречье, историей Калитинского сельского поселения в годы Великой Отечественной войны можно ознакомиться в Историко-культурном центре поселка Калитино. Телефон: 8 (81373) 71-156.

Добраться до д. Большое Заречье довольно легко. Следует доехать по трассе Р-23 до Выры (рядом с поворотом известный музей «Дом станционного смотрителя»), на светофоре свернуть в сторону райцентра Волосово. После поворота ехать примерно 14-15 км. 


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«Русская Хатынь»: мы помним о зверствах фашистских карателей
{{material_127899}} Ни в чем неповинным людям фашисты уже вынесли смертный приговор. Все население Хатыни от мала до велика — стариков, женщин, детей выгоняли из домов и гнали в колхозный сарай. Прикладами автоматов поднимали с постели больных, стариков, не щадили женщин с маленькими и грудными детьми...По подобной, если так можно выразиться, схеме немцы сжигали деревни и людей во многих городах бывшего СССР. По оценкам историков, таких мест в стране – тысячи. И у каждого – свой локальный ужас. В свете того, что итоги Второй Мировой сегодня в мире зачем-то пересматриваются, важное значение приобретает… память. Наша обыкновенная народная память. Как бы громко и пафосно это не звучало. В Ленинградской области зародилась хорошая традиция. 29 октября здесь отмечают День памяти сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревень Ленинградской области.Приехали школьники, звучал оркестр{{gallery_1754}} {{material_126397}} В пятницу, 25 октября в деревне Глумицы и на мемориале «Большое Заречье» (Волосовский район) прошла областная торжественная акция, посвященная этому Дню. В акции приняли участие молодежь и волонтеры, делегации районов Ленобласти, депутаты, жители ближайших деревень, общественники и историки. Похвально, что людская река оказалась столь обильной – десятки частных машин, минивэны и автобусы с приезжими быстро и заранее «забронировали» стоянку мемориала и обочины прилегающей автодороги. Программа мероприятия оказалась и насыщенной, и незатянувшейся одновременно. Сначала на мемориале прошла торжественно-траурная акция, посвященная сохранению исторической памяти о трагических событиях военной поры, а по ее окончании все перебрались в Глумицы, где прошла поминальная служба возле часовни во имя иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».Культовое сооружение появилось здесь 4 года назад, аккурат на том самом месте, где в октябре 1943-го стоял деревенский сарай. Именно в него каратели согнали из Большого Заречья детей и стариков, закрыли на замок и подожгли… Общая цифра невинно погибших – 66 человек. Полный список погибших – в нашей Галерее. Кто знает, может, среди имен и фамилий кто-то из вас найдет своих сродников…{{gallery_1753}} Судьба Большого Заречья стала известна благодаря воспоминаниям уцелевших жителей. После окончания Великой Отечественной деревня не восстанавливалась. Все, что от нее осталось – печи изб. Когда ходишь от одной печи до другой, воображение рисует жуткие картины имевшей здесь место трагедии. Признаться, становится не по себе. «Здесь была жизнь»…{{material_125983}} На месте деревни в 1971 году был воздвигнут мемориал, сохранившийся до сих пор. Его авторами стали архитектор Ф.А. Гепнер и скульптор М.Т. Литовченко – супруга известного ленинградского скульптора М.К. Аникушина. Над павшей деревней в трагическом безмолвии склонил голову советский воин-партизан, а кругом лишь поросшие травой фундаменты да голые печи от сгоревших изб.Тест на гранитной плите сообщает: «Здесь была жизнь. Здесь стояла деревня Большое Заречье. В октябре сорок третьего года фашистские каратели полностью уничтожили ее. Зверски расстреляли, замучили, сожгли шестьдесят шесть ее жителей…».Официально об этом не говорится, но историки намекают на то, что карательным подразделением, учинившим зверство в Большом Заречье/Глумицах, были эстонские клевреты. Равно как совсем недавно миру стало известно о нагрешивших в Хатыни. Это 118-й специальный полицейский батальон, сформированный из украинских националистов. Даже писать эти строки непросто, чего уж говорить о всей правде в целом. {{gallery_1752}} Участники сегодняшней акции выразили надежду, что их почин будет подхвачен многими российскими регионами, и День памяти сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревень в скором времени будет отмечаться как общероссийская дата. Во всяком случае, это было бы правильно. КоординатыС воспоминаньями жителей деревни Большое Заречье, историей Калитинского сельского поселения в годы Великой Отечественной войны можно ознакомиться в Историко-культурном центре поселка Калитино. Телефон: 8 (81373) 71-156.Добраться до д. Большое Заречье довольно легко. Следует доехать по трассе Р-23 до Выры (рядом с поворотом известный музей «Дом станционного смотрителя»), на светофоре свернуть в сторону райцентра Волосово. После поворота ехать примерно 14-15 км. 
2019-10-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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