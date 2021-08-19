19 августа 2021, 18:33
Русские блогеры залили водку в спорткар Toyota, и вот что получилось
Ребята с ютуб-канала «Гараж 54» решили проверить, что будет, если залить водку в двигатель. Для эксперимента выбрали мощный спорткар Toyota Supra и закупили два десятка бутылок водки.
Дарья Климова Фото: youtube.com / Гараж 54
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Фото: youtube.com / Гараж 54
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Сказано – сделано. Установили оборудование и поехали на трек. При помощи датчиков проверяли по компьютеру, как меняется температура впускного воздуха и температура выпуска на выхлопной трубе. В итоге, эксперимент был признан удачным. Без водки температура составляла 61 и 570 градусов соответственно на первом заезде и 47 и 700 градусов на втором. С водкой температура снизилась на первом же круге до 30 и 480 градусов, а на втором – до 23 и 650 градусов. Но самое главное, машина поехала лучше.
Упомянутые модели: Toyota Supra (от 5 534 000 Р)
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