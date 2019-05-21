Русские снегоходы и ATV активно вкатываются в рынок
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Выручка компании в прошлом году вновь выросла и достигла показателя 3,2 млрд рублей. Деньги были потрачены не впустую: 200 млн рублей инвестированы в новое оборудование, обустройство территории, развитие информационной системы.
Попутно отмечается увеличение объемов закупок. Так, например, в Твери, Салехарде и Архангельске зафиксирован 3-кратный рост продаж «РМ». В общем и целом розничные продажи рыбинских снегоходов в 2018-м выросли на 8%, квадроциклов — на 37%. В пик сезона продаж в российских регионах реализуется до 120 отечественных снегоходов и 50 квадроциклов в течение одного рабочего дня.
В рамках дилерской конференции специалистам предложили оценить модели наступающего сезона. Инженеры-конструкторы внедорожной колесной техники «РМ» представили на их суд 18 изменений, внесенных, в частности, в популярный квадроцикл РМ 800.
Отныне в арсенале ATV усиленные и при этом облегченные бамперы, а также увеличенный дорожный просвет. Полипропилен собственного производства, используемый для создания машины, теперь не боится ударов. Кое-кто из участников конференции не преминул воспользоваться случаем и попытался деформировать один из образцов материала - встал на него ногами, прыгал, сгибал и т.д. Пластик вездехода остался таким же целым и невредимым, как до «теста».
Анонсирован вывод на рынок снегохода туристического класса Vector 1000 — самая мощная в линейке «Русской Механики» машина должна появиться у дилеров компании уже к предстоящему зимнему сезону-2020. Заметим, что Vector 1000 был презентован на недавно завершившейся в Санкт-Петербурге («Ленэкспо») выставке IMMIS. Как многие помнят, снегоход привлек к себе большое внимание со стороны рядовых пользователей - люди отметили улучшенную эргономику и новый подход компании к созданию внешнего облика «сноумобиля».
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Диалог между дилерами и «Русской Механикой» выстраивается с учетом специфики российских регионов. Это важно. В Сибири, например, есть все условия для пользования снегоходами, квадроциклами: степь, тайга, горы. Но, с другой стороны, доставка — 4000 верст, численность населения небольшая, доходы у людей невеликие, поэтому спросом пользуется бюджетная техника
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Сергей Иванов, компания «Тайфун», Абакан
Прошедшая в течение 2 дней конференция была проведена в формате открытого диалога. Активное участие в нем приняли руководители крупных сетей по продажам снегоходов и квадроциклов, директора мотосалонов, «технари». Сообща они обсудили имеющиеся проблемы, поделились планами на новый сезон, поведали об актуальных требованиях пользователей.
Специалисты, представлявшие Москву, Санкт-Петербург, Волгоград, Новосибирск, Кострому, Тюмень, Салехард и многие другие важные города России, охотно дискутировали, предлагая сугубо свое видение развития бизнеса и модельного ряда мототехники. И уж очень эмоционально было воспринято показательное выступление пилотов «Русской Механики» — победителей Международных соревнований. Эти ребята знают, как можно управлять техникой, и на что она способна.
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