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18 февраля 2020, 22:55

«Русский Прадо» — таким он может быть через год

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Фото: Колеса.ру
На прошлой неделе появились первые скетчи российского внедорожника над которым работает Ульяновский автозавод. Официальная премьера ожидается в 2021 году, но увидеть каким может стать «Русский Прадо» можно уже сегодня.
Русский Прадо — таким он может быть через год

Фото: Колеса.ру

Русский Прадо — таким он может быть через год

Фото: Колеса.ру

Русский Прадо — таким он может быть через год

Фото: Колеса.ру

Русский Прадо — таким он может быть через год

Фото: Колеса.ру

Русский Прадо — таким он может быть через год

Фото: Колеса.ру

Русский Прадо — таким он может быть через год
Русский Прадо — таким он может быть через год
Русский Прадо — таким он может быть через год
Русский Прадо — таким он может быть через год
Русский Прадо — таким он может быть через год
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Внедорожник, который разрабатывает УАЗ, с нетерпением ждут на российском рынке. Автомобиль уже нарекли «Русским Прадо». Это будет усовершенствованная и модернизированная версия Патриота, правда с той же угловатостью. Редакция издания «Колеса.ру» пофантозировала на тему, как мог бы выглядеть внедорожник, если бы его премьера состоялась на этой неделе.

По изображениям, которые были опубликованы на прошлой неделе, и собирая информацию от представителей компании, можно сделать выводы, что в основе «Русского Прадо» будет лежать модернизированный внедорожник УАЗ Патриот, фактически его следующее поколение. В компании Sollers, которая владеет Ульяновским автозаводом, новую модель сравнивают с Toyota Land Cruiser Prado. А именно, что это должен быть простой по конструкции, комфортный и надежный рамный внедорожник, но по доступной цене.

Судя по изображениям, передняя часть автомобиля будет полностью отличаться от Патриота за счёт угловатой шестигранной решётки радиатора с тремя перекладинами. По бокам переднего бампера видны круглые противотуманные фары. Двери для «Русского Прадо» возьмут у Патриота. Корма внедорожника также претерпит значительные изменения. Более крупные фонари станут светодиодными. 

Есть основания предполагать, что в разных комплектациях внедорожника под капотом разместятся три двигателя нового семейства ЗМЗ. В базовой версии предложат атмосферный 2.5 л. двигатель мощностью 145 л.с., второй вариант – турбированный 2.3 л. и 150 л.с., третий будет обладать мощностью 170 лошадей. Также будет доступен турбодизель 2.2 TDCi от Ford Transit. Внедорожнику достанутся две коробки передач: китайская 6-ступенчатая «механика» и французский 6-ступенчатый «автомат».

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Валерий
УАЗ запатентовал еще одну деталь нового «Патриота»
Честно скомуниздив кнопки у фольксвагена и киа. Вобще в настоящее время что то пантентовать уже не имеет смысла по моему, кроме названия. Все что увидели китайцы - ушло в народ.
Тароман
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«Русский Прадо» — таким он может быть через год
{{material_128737}}Внедорожник, который разрабатывает УАЗ, с нетерпением ждут на российском рынке. Автомобиль уже нарекли «Русским Прадо». Это будет усовершенствованная и модернизированная версия Патриота, правда с той же угловатостью. Редакция издания «Колеса.ру» пофантозировала на тему, как мог бы выглядеть внедорожник, если бы его премьера состоялась на этой неделе.По изображениям, которые были опубликованы на прошлой неделе, и собирая информацию от представителей компании, можно сделать выводы, что в основе «Русского Прадо» будет лежать модернизированный внедорожник УАЗ Патриот, фактически его следующее поколение. В компании Sollers, которая владеет Ульяновским автозаводом, новую модель сравнивают с Toyota Land Cruiser Prado. А именно, что это должен быть простой по конструкции, комфортный и надежный рамный внедорожник, но по доступной цене.Судя по изображениям, передняя часть автомобиля будет полностью отличаться от Патриота за счёт угловатой шестигранной решётки радиатора с тремя перекладинами. По бокам переднего бампера видны круглые противотуманные фары. Двери для «Русского Прадо» возьмут у Патриота. Корма внедорожника также претерпит значительные изменения. Более крупные фонари станут светодиодными. Есть основания предполагать, что в разных комплектациях внедорожника под капотом разместятся три двигателя нового семейства ЗМЗ. В базовой версии предложат атмосферный 2.5 л. двигатель мощностью 145 л.с., второй вариант – турбированный 2.3 л. и 150 л.с., третий будет обладать мощностью 170 лошадей. Также будет доступен турбодизель 2.2 TDCi от Ford Transit. Внедорожнику достанутся две коробки передач: китайская 6-ступенчатая «механика» и французский 6-ступенчатый «автомат».
2020-02-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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