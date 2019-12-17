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17 декабря 2019, 21:56

«Русский Прадо»: запатентованы новые элементы интерьера

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Ульяновский автозавод продолжает регистрировать элементы нового внедорожника УАЗ «Патриот». В открытой базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности появились очередные изображения.
Русский Прадо запатентованы новые элементы интерьера

 

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О планах Ульяновского автозавода представить новый внедорожник было известно давно, но весной 2019 года гендиректор ...
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Ждать премьеру УАЗ «Патриот» еще довольно долго. По самым оптимистичным предположениям, внедорожник покажут в конце августа на Московском международном автосалоне. Однако работа над автомобилем идет полным ходом. Федеральная служба по интеллектуальной собственности регулярно публикует патентные изображения все новых и новых деталей. Скоро из них можно будет собрать новинку, как паззл.

Новые изображения демонстрируют, как будут выглядеть блоки управления климатической установкой и опциями комфорта. Судя по пиктограммам на клавишах, новый внедорожник обзаведется подогревом передних сидений, руля и лобового стекла, предпусковым подогревателем моторного отсека, парктрониками, системой стабилизации ESP, системой помощи при спуске и специальным off-road режимом, как у актуальной модели. Отдельная «шайба» будет отвечать за управление режимами полноприводной трансмиссии.

На другом изображении представлен блок, предназначенный для пассажиров второго ряда. С его помощью они смогут активировать обогрев сидений и систему вентиляции. Ранее мы рассказывали о новом центральном тоннеле и мониторе медиасистемы, а также о фарах головного света и задних фонарях.


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Форум УАЗ 3163 Патриот
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Auto
Что известно о «Русском Прадо»?
Посмотрим) Заинтриговали новой моделью, будет интересно с ним познакомиться.
Влад Войтко
УАЗ раскрыл все подробности о «Патриоте» с АКПП
Вау! Нищебродский отечественный вариант для мужчин с маленьким писюном, да еще при этом с возможностью "влететь" на совсем недетскую сумму при починке АКПП. Хочу посмотреть на его владельцев ) ) )
Александр
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«Русский Прадо»: запатентованы новые элементы интерьера
{{material_128401}}Ждать премьеру УАЗ «Патриот» еще довольно долго. По самым оптимистичным предположениям, внедорожник покажут в конце августа на Московском международном автосалоне. Однако работа над автомобилем идет полным ходом. Федеральная служба по интеллектуальной собственности регулярно публикует патентные изображения все новых и новых деталей. Скоро из них можно будет собрать новинку, как паззл.Новые изображения демонстрируют, как будут выглядеть блоки управления климатической установкой и опциями комфорта. Судя по пиктограммам на клавишах, новый внедорожник обзаведется подогревом передних сидений, руля и лобового стекла, предпусковым подогревателем моторного отсека, парктрониками, системой стабилизации ESP, системой помощи при спуске и специальным off-road режимом, как у актуальной модели. Отдельная «шайба» будет отвечать за управление режимами полноприводной трансмиссии.На другом изображении представлен блок, предназначенный для пассажиров второго ряда. С его помощью они смогут активировать обогрев сидений и систему вентиляции. Ранее мы рассказывали о новом центральном тоннеле и мониторе медиасистемы, а также о фарах головного света и задних фонарях.
2019-12-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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