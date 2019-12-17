17 декабря 2019, 21:56
«Русский Прадо»: запатентованы новые элементы интерьера
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Ульяновский автозавод продолжает регистрировать элементы нового внедорожника УАЗ «Патриот». В открытой базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности появились очередные изображения.
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О планах Ульяновского автозавода представить новый внедорожник было известно давно, но весной 2019 года гендиректор ...Читать далее
Новые изображения демонстрируют, как будут выглядеть блоки управления климатической установкой и опциями комфорта. Судя по пиктограммам на клавишах, новый внедорожник обзаведется подогревом передних сидений, руля и лобового стекла, предпусковым подогревателем моторного отсека, парктрониками, системой стабилизации ESP, системой помощи при спуске и специальным off-road режимом, как у актуальной модели. Отдельная «шайба» будет отвечать за управление режимами полноприводной трансмиссии.
На другом изображении представлен блок, предназначенный для пассажиров второго ряда. С его помощью они смогут активировать обогрев сидений и систему вентиляции. Ранее мы рассказывали о новом центральном тоннеле и мониторе медиасистемы, а также о фарах головного света и задних фонарях.
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25.11.2018, 20:18
Тест-драйв обновленного УАЗ «Патриот»: проверено Севером
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Внедорожники UAZ Patriot производятся в трех комплектациях: Classic, Comfort и Limited. Версия Classic оборудуется гидроусилителем руля, регулируемой по углу наклона рулевой колонкой, центральным замком, аудиоподготовкой, тканевой обивкой сидений и внутренних панелей дверей. Исполнение Limited отличается ...
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