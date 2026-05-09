Проект электромобиля «Руссо-Балтъ» из Перми: громкие обещания или дорогая игрушка на китайской базе

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 мая 2026, 16:00

Руссо-Балтъ: амбиции электромобиля из Перми вызывают вопросы у экспертов

Руссо-Балтъ: амбиции электромобиля из Перми вызывают вопросы у экспертов

Проект электромобиля «Руссо-Балтъ» из Перми: громкие обещания или дорогая игрушка на китайской базе

Руссо-Балтъ: амбиции электромобиля из Перми вызывают вопросы у экспертов

Проект электромобиля «Руссо-Балтъ» из Перми обещает революцию, но вызывает массу вопросов у специалистов. Неясные технические детали, спорные решения и высокая цена заставляют задуматься о реальных перспективах новинки на российском рынке.

Проект электромобиля «Руссо-Балтъ» из Перми обещает революцию, но вызывает массу вопросов у специалистов. Неясные технические детали, спорные решения и высокая цена заставляют задуматься о реальных перспективах новинки на российском рынке.

Проект электромобиля «Руссо-Балтъ» из Перми сразу привлёк внимание громкими заявлениями о независимости разработки, необычных технологиях и даже столетних гарантиях на кузов. Однако за эффектными обещаниями скрывается множество нестыковок, которые вызывают скептицизм у автомобильных экспертов и покупателей.

Сравнения с китайскими моделями BAW V70 EV и Weiqiao V90 возникли не случайно: внешне и по ряду характеристик «Руссо-Балтъ» напоминает эти автомобили, а в его облике также угадываются отголоски Tesla Cybertruck. Авторы проекта настаивают на оригинальности, заявляя об использовании нержавеющей стали и увеличенном запасе хода — 400 км против 300 у конкурентов. При этом ёмкость аккумуляторной батареи заявлена на уровне 115 кВт·ч, что значительно выше, чем у «доноров». Но эти цифры вызывают вопросы: насколько оправдан такой объём батареи, если остальные параметры остаются на среднем уровне?

Техническая конкретика на официальном сайте практически отсутствует. Вместо подробных спецификаций — общие фразы о «вечном наследии» и «невероятном ускорении». Из реально заявленного: синхронный электродвигатель с неодимовыми магнитами, который должен обеспечивать высокий КПД и запас хода. Сборку корпуса батарей обещают осуществлять вручную из литий-железо-фосфатных ячеек BYD Blade, а программное обеспечение — полностью отечественное. Тем не менее, детали реализации остаются за кадром.

Использование нержавеющей стали для кузова преподносится как главное преимущество. Однако в мире от этого материала давно отказались из-за высокой стоимости и сложностей с ремонтом. Цена на нержавейку зависит от мировых котировок никеля, молибдена и хрома, а ремонт таких кузовов — задача не из простых. В Перми планируют не штамповать, а отгибать наружные панели, чтобы сэкономить на пресс-формах. Толщина панелей достигает 3 мм, что вызывает вопросы о массе автомобиля и его управляемости.

Заявленные характеристики выглядят скромно: запас хода 400 км, время зарядки на «быстрой» станции, мощность мотора 200 л.с. — всё это не впечатляет на фоне современных электромобилей. Столетняя гарантия на кузов звучит эффектно, но проверить её невозможно. Сам автомобиль пока никто не видел в серийном исполнении; аналитики считают, что за проектом стоит китайский донор, обшитый нержавейкой и выданный за возрождение классической марки.

Цена от 6,5 млн рублей делает «Руссо-Балтъ» недоступным для большинства покупателей. Для сравнения, популярная «Газель» стоит вдвое дешевле и давно доказала свою надёжность. Вопрос: кто готов платить за экспериментальный фургон с неясными перспективами и сомнительными преимуществами? Остаётся дождаться появления хотя бы небольших партий машин, чтобы оценить их в обычных условиях.

Упомянутые марки: BYD, BAW
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Бид, Баф

Похожие материалы Бид, Баф

Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
JAC JS9 готовится к выходу в России: первые фото и детали нового внедорожника
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иркутск Тула Республика Татарстан
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться