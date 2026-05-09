Проект электромобиля «Руссо-Балтъ» из Перми: громкие обещания или дорогая игрушка на китайской базе

9 мая 2026, 16:00
Руссо-Балтъ: амбиции электромобиля из Перми вызывают вопросы у экспертов
Руссо-Балтъ: амбиции электромобиля из Перми вызывают вопросы у экспертов
Проект электромобиля «Руссо-Балтъ» из Перми обещает революцию, но вызывает массу вопросов у специалистов. Неясные технические детали, спорные решения и высокая цена заставляют задуматься о реальных перспективах новинки на российском рынке.
Проект электромобиля «Руссо-Балтъ» из Перми сразу привлёк внимание громкими заявлениями о независимости разработки, необычных технологиях и даже столетних гарантиях на кузов. Однако за эффектными обещаниями скрывается множество нестыковок, которые вызывают скептицизм у автомобильных экспертов и покупателей.
Сравнения с китайскими моделями BAW V70 EV и Weiqiao V90 возникли не случайно: внешне и по ряду характеристик «Руссо-Балтъ» напоминает эти автомобили, а в его облике также угадываются отголоски Tesla Cybertruck. Авторы проекта настаивают на оригинальности, заявляя об использовании нержавеющей стали и увеличенном запасе хода — 400 км против 300 у конкурентов. При этом ёмкость аккумуляторной батареи заявлена на уровне 115 кВт·ч, что значительно выше, чем у «доноров». Но эти цифры вызывают вопросы: насколько оправдан такой объём батареи, если остальные параметры остаются на среднем уровне?
Техническая конкретика на официальном сайте практически отсутствует. Вместо подробных спецификаций — общие фразы о «вечном наследии» и «невероятном ускорении». Из реально заявленного: синхронный электродвигатель с неодимовыми магнитами, который должен обеспечивать высокий КПД и запас хода. Сборку корпуса батарей обещают осуществлять вручную из литий-железо-фосфатных ячеек BYD Blade, а программное обеспечение — полностью отечественное. Тем не менее, детали реализации остаются за кадром.
Использование нержавеющей стали для кузова преподносится как главное преимущество. Однако в мире от этого материала давно отказались из-за высокой стоимости и сложностей с ремонтом. Цена на нержавейку зависит от мировых котировок никеля, молибдена и хрома, а ремонт таких кузовов — задача не из простых. В Перми планируют не штамповать, а отгибать наружные панели, чтобы сэкономить на пресс-формах. Толщина панелей достигает 3 мм, что вызывает вопросы о массе автомобиля и его управляемости.
Заявленные характеристики выглядят скромно: запас хода 400 км, время зарядки на «быстрой» станции, мощность мотора 200 л.с. — всё это не впечатляет на фоне современных электромобилей. Столетняя гарантия на кузов звучит эффектно, но проверить её невозможно. Сам автомобиль пока никто не видел в серийном исполнении; аналитики считают, что за проектом стоит китайский донор, обшитый нержавейкой и выданный за возрождение классической марки.
Цена от 6,5 млн рублей делает «Руссо-Балтъ» недоступным для большинства покупателей. Для сравнения, популярная «Газель» стоит вдвое дешевле и давно доказала свою надёжность. Вопрос: кто готов платить за экспериментальный фургон с неясными перспективами и сомнительными преимуществами? Остаётся дождаться появления хотя бы небольших партий машин, чтобы оценить их в обычных условиях.
Похожие материалы Бид, Баф
-
10.05.2026, 18:48
Мотоциклы 2026: неожиданные премьеры и новые технологии на старте сезона
В 2026 году мотоиндустрия готовит сразу несколько премьер, которые способны изменить привычные представления о современных байках. На рынок выходят как доступные модели, так и мощные флагманы от мировых брендов. Эксперты отмечают, что эти новинки могут задать тренды на годы вперед.Читать далее
-
10.05.2026, 18:41
Jaecoo J8: плюсы и минусы нового китайского кроссовера глазами владельцев
Jaecoo J8 стал самой крупной моделью бренда на российском рынке, но вызывает у владельцев противоречивые эмоции. В материале - реальные истории эксплуатации, неожиданные недостатки и причины, по которым одни готовы рекомендовать этот кроссовер, а другие - сдать его обратно дилеру.Читать далее
-
10.05.2026, 13:29
Почему катализаторы выходят из строя раньше срока: главные причины и последствия
Каталитический нейтрализатор должен служить столько же, сколько двигатель, но на деле часто выходит из строя гораздо раньше. Почему в одних регионах России катализаторы «умирают» быстрее, чем в других, и как вовремя заметить проблему - объясняем на примерах и с советами специалистов. Что грозит владельцам и как не попасть на дорогой ремонт - в материале.Читать далее
-
10.05.2026, 08:30
Как перекупщики маскируют автохлам под идеальные иномарки на вторичном рынке
В 2026 году рынок подержанных машин стал опаснее. Перекупщики используют новые схемы. Покупатели рискуют остаться без денег и машины. Узнайте, как не стать жертвой обмана.Читать далее
-
10.05.2026, 07:37
Продажи Lada Vesta обрушились: конкуренция и цены меняют рынок
В начале 2026 года Lada Vesta неожиданно оказалась в центре рыночных перемен: продажи упали вдвое, а конкуренция со стороны китайских брендов и рост цен поставили под вопрос будущее модели. Эксперты отмечают, что ситуация может изменить баланс сил на рынке.Читать далее
-
10.05.2026, 05:42
Honda CR-V 2026: баланс надежности, комфорта и технологий в новом поколении
Honda CR-V 2026 года вновь подтверждает статус одного из самых практичных кроссоверов для российских дорог. Эксперты отмечают сочетание технической надежности, просторного салона и современных систем безопасности. Модель остается актуальной на фоне ужесточения требований к семейным автомобилям и роста цен на обслуживание.Читать далее
-
10.05.2026, 05:33
Сравнение надежности и стоимости обслуживания: что выбрать на рынке - Haval или Chery
Российский рынок автомобилей меняется: Haval и Chery становятся все популярнее, но их различия в надежности и стоимости обслуживания вызывают споры. В материале - мнения владельцев, анализ экспертов и практические советы для тех, кто выбирает между этими марками.Читать далее
-
10.05.2026, 05:23
Chery Tiggo 7 Pro Max: реальные проблемы эксплуатации и неожиданные риски
Chery Tiggo 7 Pro Max активно обсуждается среди российских автолюбителей. Модель привлекает обновленным мотором и современными опциями, но владельцы сталкиваются с серьезными техническими нюансами. Почему отзывы так противоречивы и стоит ли рисковать при покупке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.05.2026, 19:41
Что скрывают формулировки в объявлениях о продаже авто: пять тревожных сигналов
Многие объявления о продаже автомобилей на вторичном рынке содержат фразы, которые могут ввести в заблуждение даже опытного покупателя. Разбираем, что на самом деле стоит за популярными формулировками и как не ошибиться при выборе машины. Важно знать эти нюансы, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами после покупки.Читать далее
-
09.05.2026, 17:26
Почему логотип Ford почти не менялся сто лет: секрет стабильности бренда
Синий овал Ford - один из самых узнаваемых символов в автомобильной индустрии. Почему компания десятилетиями не меняет свой логотип, несмотря на тренды и давление рынка? Разбираемся, как это влияет на восприятие бренда и его позиции сегодня.Читать далее
Похожие материалы Бид, Баф
-
10.05.2026, 18:48
Мотоциклы 2026: неожиданные премьеры и новые технологии на старте сезона
В 2026 году мотоиндустрия готовит сразу несколько премьер, которые способны изменить привычные представления о современных байках. На рынок выходят как доступные модели, так и мощные флагманы от мировых брендов. Эксперты отмечают, что эти новинки могут задать тренды на годы вперед.Читать далее
-
10.05.2026, 18:41
Jaecoo J8: плюсы и минусы нового китайского кроссовера глазами владельцев
Jaecoo J8 стал самой крупной моделью бренда на российском рынке, но вызывает у владельцев противоречивые эмоции. В материале - реальные истории эксплуатации, неожиданные недостатки и причины, по которым одни готовы рекомендовать этот кроссовер, а другие - сдать его обратно дилеру.Читать далее
-
10.05.2026, 13:29
Почему катализаторы выходят из строя раньше срока: главные причины и последствия
Каталитический нейтрализатор должен служить столько же, сколько двигатель, но на деле часто выходит из строя гораздо раньше. Почему в одних регионах России катализаторы «умирают» быстрее, чем в других, и как вовремя заметить проблему - объясняем на примерах и с советами специалистов. Что грозит владельцам и как не попасть на дорогой ремонт - в материале.Читать далее
-
10.05.2026, 08:30
Как перекупщики маскируют автохлам под идеальные иномарки на вторичном рынке
В 2026 году рынок подержанных машин стал опаснее. Перекупщики используют новые схемы. Покупатели рискуют остаться без денег и машины. Узнайте, как не стать жертвой обмана.Читать далее
-
10.05.2026, 07:37
Продажи Lada Vesta обрушились: конкуренция и цены меняют рынок
В начале 2026 года Lada Vesta неожиданно оказалась в центре рыночных перемен: продажи упали вдвое, а конкуренция со стороны китайских брендов и рост цен поставили под вопрос будущее модели. Эксперты отмечают, что ситуация может изменить баланс сил на рынке.Читать далее
-
10.05.2026, 05:42
Honda CR-V 2026: баланс надежности, комфорта и технологий в новом поколении
Honda CR-V 2026 года вновь подтверждает статус одного из самых практичных кроссоверов для российских дорог. Эксперты отмечают сочетание технической надежности, просторного салона и современных систем безопасности. Модель остается актуальной на фоне ужесточения требований к семейным автомобилям и роста цен на обслуживание.Читать далее
-
10.05.2026, 05:33
Сравнение надежности и стоимости обслуживания: что выбрать на рынке - Haval или Chery
Российский рынок автомобилей меняется: Haval и Chery становятся все популярнее, но их различия в надежности и стоимости обслуживания вызывают споры. В материале - мнения владельцев, анализ экспертов и практические советы для тех, кто выбирает между этими марками.Читать далее
-
10.05.2026, 05:23
Chery Tiggo 7 Pro Max: реальные проблемы эксплуатации и неожиданные риски
Chery Tiggo 7 Pro Max активно обсуждается среди российских автолюбителей. Модель привлекает обновленным мотором и современными опциями, но владельцы сталкиваются с серьезными техническими нюансами. Почему отзывы так противоречивы и стоит ли рисковать при покупке - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.05.2026, 19:41
Что скрывают формулировки в объявлениях о продаже авто: пять тревожных сигналов
Многие объявления о продаже автомобилей на вторичном рынке содержат фразы, которые могут ввести в заблуждение даже опытного покупателя. Разбираем, что на самом деле стоит за популярными формулировками и как не ошибиться при выборе машины. Важно знать эти нюансы, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами после покупки.Читать далее
-
09.05.2026, 17:26
Почему логотип Ford почти не менялся сто лет: секрет стабильности бренда
Синий овал Ford - один из самых узнаваемых символов в автомобильной индустрии. Почему компания десятилетиями не меняет свой логотип, несмотря на тренды и давление рынка? Разбираемся, как это влияет на восприятие бренда и его позиции сегодня.Читать далее