Проект электромобиля «Руссо-Балтъ» из Перми: громкие обещания или дорогая игрушка на китайской базе

Руссо-Балтъ: амбиции электромобиля из Перми вызывают вопросы у экспертов

Проект электромобиля «Руссо-Балтъ» из Перми обещает революцию, но вызывает массу вопросов у специалистов. Неясные технические детали, спорные решения и высокая цена заставляют задуматься о реальных перспективах новинки на российском рынке.

Проект электромобиля «Руссо-Балтъ» из Перми сразу привлёк внимание громкими заявлениями о независимости разработки, необычных технологиях и даже столетних гарантиях на кузов. Однако за эффектными обещаниями скрывается множество нестыковок, которые вызывают скептицизм у автомобильных экспертов и покупателей.

Сравнения с китайскими моделями BAW V70 EV и Weiqiao V90 возникли не случайно: внешне и по ряду характеристик «Руссо-Балтъ» напоминает эти автомобили, а в его облике также угадываются отголоски Tesla Cybertruck. Авторы проекта настаивают на оригинальности, заявляя об использовании нержавеющей стали и увеличенном запасе хода — 400 км против 300 у конкурентов. При этом ёмкость аккумуляторной батареи заявлена на уровне 115 кВт·ч, что значительно выше, чем у «доноров». Но эти цифры вызывают вопросы: насколько оправдан такой объём батареи, если остальные параметры остаются на среднем уровне?

Техническая конкретика на официальном сайте практически отсутствует. Вместо подробных спецификаций — общие фразы о «вечном наследии» и «невероятном ускорении». Из реально заявленного: синхронный электродвигатель с неодимовыми магнитами, который должен обеспечивать высокий КПД и запас хода. Сборку корпуса батарей обещают осуществлять вручную из литий-железо-фосфатных ячеек BYD Blade, а программное обеспечение — полностью отечественное. Тем не менее, детали реализации остаются за кадром.

Использование нержавеющей стали для кузова преподносится как главное преимущество. Однако в мире от этого материала давно отказались из-за высокой стоимости и сложностей с ремонтом. Цена на нержавейку зависит от мировых котировок никеля, молибдена и хрома, а ремонт таких кузовов — задача не из простых. В Перми планируют не штамповать, а отгибать наружные панели, чтобы сэкономить на пресс-формах. Толщина панелей достигает 3 мм, что вызывает вопросы о массе автомобиля и его управляемости.

Заявленные характеристики выглядят скромно: запас хода 400 км, время зарядки на «быстрой» станции, мощность мотора 200 л.с. — всё это не впечатляет на фоне современных электромобилей. Столетняя гарантия на кузов звучит эффектно, но проверить её невозможно. Сам автомобиль пока никто не видел в серийном исполнении; аналитики считают, что за проектом стоит китайский донор, обшитый нержавейкой и выданный за возрождение классической марки.

Цена от 6,5 млн рублей делает «Руссо-Балтъ» недоступным для большинства покупателей. Для сравнения, популярная «Газель» стоит вдвое дешевле и давно доказала свою надёжность. Вопрос: кто готов платить за экспериментальный фургон с неясными перспективами и сомнительными преимуществами? Остаётся дождаться появления хотя бы небольших партий машин, чтобы оценить их в обычных условиях.