Какие модели и технологии готовит легендарная марка Руссо-Балт и почему их возвращение может изменить рынок

12 февраля 2026, 14:18
Руссо-Балт готовит к выпуску новые автомобили: внедорожник и микроавтобус уже на подходе
Возрожденная марка «Руссо-Балт» готовит сразу две новинки - внедорожник и микроавтобус. Подробности о старте продаж и особенностях моделей держатся в секрете, но уже известны первые детали. Почему это событие может повлиять на рынок и что известно о планах компании - в нашем материале.
Возвращение бренда «Руссо-Балт» на российский рынок - событие, которое не может остаться незамеченным для автолюбителей. В условиях, когда отечественный автопром ищет новые пути развития, появление новых моделей от исторической марки способно не только оживить интерес к российским автомобилям, но и задать новые стандарты в сегменте коммерческого и пассажирского транспорта.
По информации представителей компании, в ближайшее время будет официально объявлено о премьере сразу двух новых моделей: внедорожника и микроавтобуса, выяснили журналисты Motor.ru. Эти автомобили станут частью стартовой линейки бренда, который некогда был символом технического прогресса в дореволюционной России. Теперь «Руссо-Балт» делает ставку на современные решения, сохраняя при этом уважение к собственному наследию.
Особое внимание уделяется внедорожнику, который, по словам разработчиков, должен стать ответом на растущий спрос на универсальные и надежные автомобили для российских дорог. Ожидается, что новинка получит усиленную конструкцию и адаптацию к сложным климатическим условиям, что особенно актуально для регионов с тяжелыми зимами и бездорожьем. Однако подробности о технических характеристиках, дизайне и комплектациях пока держатся в секрете, что только подогревает интерес к будущей премьере.
Второй новинкой станет пассажирский микроавтобус на 12 мест, созданный на базе уже представленного коммерческого электрофургона F200. Такой подход позволяет компании быстро расширить модельный ряд и предложить рынку востребованный формат транспорта для малого бизнеса, корпоративных клиентов и муниципальных нужд. Микроавтобус обещает стать практичным решением для перевозки пассажиров, сохраняя при этом все преимущества электрической платформы.
Сам электрофургон F200, который был анонсирован в начале года, уже вызвал немало обсуждений среди экспертов. Его грузоподъемность составляет 1000 кг, а для управления достаточно прав категории B - это открывает широкие возможности для малого и среднего бизнеса. Кузов фургона изготавливается вручную, что подчеркивает индивидуальный подход к каждому заказу. Стартовая цена модели - 6,5 млн рублей, а первые поставки запланированы на январь 2027 года. Сейчас продолжаются сертификационные процедуры, и компания активно работает над тем, чтобы вывести автомобиль на рынок в срок.
Исторически автомобили «Руссо-Балт» выпускались с 1909 по 1918 год, и за это время было собрано всего несколько сотен машин. Сегодня бренд возвращается с амбициозными планами и намерением занять свою нишу в сегменте современных коммерческих и пассажирских автомобилей. В условиях, когда российский рынок испытывает дефицит новых моделей и технологий, такие инициативы могут стать важным шагом к возрождению национального автопрома.
Пока остается открытым вопрос, насколько успешно «Руссо-Балт» сможет реализовать свои планы и выдержать конкуренцию с зарубежными и отечественными производителями. Однако сам факт появления новых моделей от легендарной марки уже вызывает интерес и надежду на то, что российский автопром способен удивлять не только историей, но и современными решениями.
