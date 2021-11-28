Рядовой Шварценеггер: как Терминатор на танке служил
Во-первых, танковые подразделения располагалась на базе недалеко от его родного Граца. Во-вторых, ему просто нравились сами танки. Кроме того, по закону солдат, научившийся управлять танком, автоматом получал водительские права. Начальником местной базы был друг отца Арни, поэтому с "распределением" проблем не возникло.
Но с армией у Шварценеггера не сложилось. Вернее, наоборот: у армии не сложилось со Шварценеггером.
Уже скоро Железный Арни оказался на гауптвахте. Это произошло ещё в учебном лагере, куда попадали новобранцы. Арнольдом была подана заявка на участие в международных соревнованиях по бодибилдингу, которые должны пройти в соседней Германии, и шансы на победу в них у молодого спортсмена были очень приличными. Только вот оказалось, что покинуть лагерь и отправиться по своим делам солдат не может. Проблема была решена очень просто и эффективно: накануне соревнований Шварценеггер просто сбежал. Получив титул "Молодой атлет Европы с лучшим телосложением", он спокойно вернулся назад и был арестован. Правда, просидел спортсмен всего сутки: как только командование узнало о победе, его немедленно освободили.
Второй раз Арнольд попал на гауптвахту довольно забавным способом. Он был на учениях в полевых условиях. По местности свободно разгуливали дикие кабаны. Чтобы они не трогали спящих солдат, те выкапывали в земле ямки, стелили туда одеяла, а сверху ставили танки. Получалось нехитрое полевое жилище. Однажды Шварценеггер проснулся ночью и обнаружил, что сверху ничего нет. Его танк M-47 куда-то исчез. Оказалось, что он забыл поставить машину на стояночный тормоз, и танк сбежал. Найдена машина был в ручье, застрявшим в иле. Покидать водоём самостоятельно танк отказался, и пришлось вызывать специальный тягач. Танковое орудие забилось грязью, поэтому он был отправлен в ремонтную мастерскую.
Ещё один забавный случай произошёл прямо в ангаре. Железный Арни завёл двигатель, чтобы прогреть его, и обнаружил, что танк почему-то трясётся. Танкист принял решение увеличить обороты движка, чтобы тот заработал устойчивее. Тряска усилилась, а в воздухе заклубилась какая-то пыль. Шварценеггер открыл люк и обнаружил, что танк упёрся в стену ангара. Оказалось, что была включена передача, и после включения двигателя боевая машина сразу же пришла в движение. Пока Арнольд заглушил двигатель, повредилась какая-то труба, и в помещение хлынула вода. На всякий случай Шварценеггер решил доложить о произошедшем не кому-нибудь, а именно другу своего отца. Увидев повреждённый ангар, офицер был явно не в восторге, обматерил танкиста и приказал собрать людей и всё исправить. Солдаты отремонтировали здание, причём случай показался им настолько смешным, что они пришли на помощь совершенно добровольно. Арнольд отделался недельным нарядом на кухне. Танк, кстати, разумеется, не пострадал.
На этом проблемы австрийской армии не закончились. Однажды, танки на учениях заняли позиции на вершине холма, после чего был устроен привал. Один из приятелей Железного Арни опрометчиво похвастался только что полученным новым танком M-60 и заявил, что эта машина гораздо быстрее, чем M-47 Шварценеггера. Это привело к тому, что танкисты устроили гоночный заезд с вершины холма до подножья. Кто победил – сейчас доподлинно неизвестно. Известно, однако, то, что на финише Арнольд обнаружил на своём танке пехотинца, вцепившегося в башню. Оказалось, что он и ещё двое солдат сидели на броне, о чём будущий Конан, конечно, не знал. Те двое свалились по пути, но этому удалось удержаться до конца. Арнольд поехал назад, подобрав по пути свалившихся (никто из них особо не пострадал). Наверху гонщика уже ждали три офицера. Поорав на Шварценеггера, они расхохотались. Наказание было выбрано оригинальное. Арнольд получил приказ поставить танк в грязь, вылезти через аварийный люк в днище, выползти из-по машины, залезть в люк на башне и повторить всё снова. Это нужно было сделать 50 раз. После таких упражнений в танке оказалось несколько килограммов грязи, которые по возращению на базу Железному Арни пришлось убирать.
Уволился из армии Шварценеггер досрочно. В Австрии солдат должен был прослужить, минимум, 9 месяцев. Танкисты служили гораздо больше: целых 3 года, так как их обучение обходилось государству дорого. Однако, иногда из танковых войск позволяли уйти раньше, как правило – по семейным обстоятельствам. Арнольд написал рапорт с просьбой о досрочном увольнении, указав в нём, что собирается продолжать спортивную карьеру. К рапорту были приложены журналы с его фотографиями и письмо от владельца спортивного журнала, предлагающему Шварценеггеру работу тренером. Рапорт сперва проигнорировали, и он валялся у начальства несколько месяцев. Но в конечном итоге один из командиров вызвал к себе Арнольда и сказал следующее: "Так как ваше нахождение здесь, как бы это сказать, представляет определённую опасность для окружающих, мы решили удовлетворить ваш рапорт и отпустить вас досрочно. Нам не нужно, чтобы вы и дальше продолжали крушить наши танки".
В 2002-м году Арнольд нашёл тот самый M-47, который водил в армии и выкупил его у правительства Австрии. Рядом с ранчо Шварценеггера была построена специальная трасса для покатушек на боевой машине.
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