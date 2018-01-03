3 января 2018, 07:56

«Рыбинский танк»: мертворожденный проект

Понятие «Танк Рыбинского завода» или «Рыбинский танк» знакомо любому жителю волжского городка, кто интересуется техникой. Впервые оно упоминается в исследованиях В.Д. Мостовенко «Танки», выпущенных в 1965 году.
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Читаем: «В 1915 году на одном из заводов был разработан проект танка со следующими характеристиками: вес 20 тонн, экипаж 4 человека, вооружение 107-мм пушка и крупнокалиберный пулемет, броня 10-12 мм, мощность двигателя 200 л.с. Представленный в Главное военно-техническое управление (ГВТУ) 10 августа 1916 года,  проект не получил необходимой поддержки… Имеются сведения и о другом проекте, разработанном в то же время: вес 12 т, скорость до 12 км/ч, вооружение 75-мм пушка и пулемет».

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Параллельно были приведены разрезы бронемашины коробчатой формы с пушкой в корме и ходовой частью по типу трактора «Холт». Однако дальнейшие попытки найти оригинальные чертежи в архивах не увенчались успехом. Много «белых пятен» имелось и в описании машины. Один из главных вопросов: на каком именно заводе Рыбинска и кем был составлен проект? Скорее всего речь идет о «Русском Рено», построенном здесь в 1916 году. Несколько позже предприятие стало называться «Рыбинский завод моторостроения», а уже в наши годы - НПО «Сатурн». Вот только отсутствие архивных сведений ставило под сомнение существование проекта. И все же на волне идей об «изобретении танка в России» история о «Рыбинском танке» оказалась популярна. Художник М.И. Петровский даже создал художественную реконструкцию танка, используя имевшиеся описания.

По сути, «Рыбинский танк» являет собой проект среднего танка, разрабатывавшийся в Российской империи в 1915-1917 годах. Ограниченная информация позволяет предположить, танк создавался с использованием агрегатов сельскохозяйственного трактора и во многом опирался на французский опыт создания бронемашин. Создание танка не вышло из стадии проектирования - первоначальный эскиз, предложенный Военному ведомству в конце 1916 года, не имел детального описания и был представлен лишь в общем виде. А вскоре разразились кровавые события 1917 года, которые поставили крест на дальнейших работах.

В пользу версии существования «Рыбинского танка» хотя бы в качестве предложения, говорит и следующая информация. Осенью 1916-го  Председатель комиссии по броневым автомобилям генерал-майор Н.М. Филатов, автор бронеавтомобиля «Гарфорд-Путилов», получил письмо, в котором говорилось: «Технический отдел ГВТУ препровождает, по приказанию Начальника Управления, заявление Акционерного общества «Русский Рено» от 10 августа 1916 года с чертежом бронированного трактора большой мощности»…

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Основной целью создания общества «Русский Рено» являлся лицензионный выпуск автомобилей Renault в России. Юридически компания находилась в Петрограде. В 1916 году на основе государственного кредита был построен второй автомобильный завод – на сей раз в Рыбинске, но под тем же названием «Русский Рено». Пускай он не смог выпустить ни одного автомобиля, а потом был перепрофилирован на производство авиационных двигателей, его мощностей было вполне достаточно для реализации проектов боевых машин на гусеничном шасси.

Комиссия по броневым автомобилям рассмотрела заявление общества 19 августа 1916 года. В протоколе заседания значилось следующее: «Заявление фирмы, чертеж и личное объяснение председателя фирмы дают следующие сведения: трактор гусеничной системы приспособлен для езды без дорог. Вес трактора около 12 тонн, скорость около 12 км/час. Вооружение — одна 75-мм пушка и один пулемет. Более подробных сведений в настоящий момент не имеется, и Петроградское отделение Фирмы запросило о них Правление в Париже»…

История проекта боевой машины по-французски началась 1 декабря 1915 года, когда полковник Этьен направил главнокомандующему французских войск письмо с предложением о постройке «бронированных повозок, обеспечивающих продвижение пехоты». По сути, речь шла о танках сопровождения. Этьен предлагал строить на основе трактора «Холт» боевые машины весом 12 тонн, защищенные броней толщиной 15-20 мм и вооруженные 37-мм пушкой и 2 пулеметами. Экипаж «танка» составлял 4 человека. Ожидая официальной поддержки от Военного министерства, 20 декабря 1915 года Этьен встретился в Париже с Луи Рено и предложил ему заняться производством подобной машины, но знаменитый конструктор не проявил к танку особого интереса (лишь в 1917 году Рено все же занялся танками и создал знаменитый Renault FT-17).

Разочарованный Этьен обратился в фирму «Шнейдер», где впоследствии был разработан танк CA-1 «Шнейдер».

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Проект Этьена пролежал без дела до середины 1916 года, когда, очевидно, Луи Рено, у которого остались наброски Этьена, решил попытаться продвинуть этот танк в России через филиал своей фирмы. Российское военное ведомство начало «зондировать» военные предприятия союзников на предмет закупки не только бронеавтомобилей, но и танков. На этом фоне предложение «Русского Рено» выглядело весьма заманчиво. Правда, по причине своей непроработанности не вызвало активного интереса ГВТУ.

ГВТУ переадресовало предложение «Русского Рено» Комиссии по броневым автомобилям, которая  отложила свое заключение о «бронированном тракторе» до получения более подробных сведений. Они, видимо, так и не поступили, и в ворохе проблем военного времени о предложении забыли и ГВТУ, и «Русский Рено». Вместо этого весной 1917-го была достигнута договоренность о поставке в Россию 390 французских танков CA-1 «Шнейдер», но после более детальной оценки их боевых возможностей в сентябре был сделан выбор в пользу легких Renault FT-17. События 1917 года, развал армии и общая дезорганизация власти не дали этим планам воплотиться в жизнь.

Сегодня очевидно одно: так называемый «танк Рыбинского завода», будучи построен, был бы вполне адекватной для своего времени машиной. По большинству параметров (бронирование, вооружение, скорость) танк соответствовал  машинам, применявшимся в годы Первой мировой войны. Есть основания предполагать, что 200-сильный двигатель обеспечивал бы машине даже большую подвижность, нежели 12 км/ч. Но его наброски, видимо, исчезли из поля зрения инженеров и не оказали никакого влияния на дальнейшее танкостроение в СССР. Остались лишь упоминания о том, что «Рыбинский танк» существовал в эскизах или даже в проекте.

Источник - газета "В городе"

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5
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«Рыбинский танк»: мертворожденный проект
Читаем: «В 1915 году на одном из заводов был разработан проект танка со следующими характеристиками: вес 20 тонн, экипаж 4 человека, вооружение 107-мм пушка и крупнокалиберный пулемет, броня 10-12 мм, мощность двигателя 200 л.с. Представленный в Главное военно-техническое управление (ГВТУ) 10 августа 1916 года,  проект не получил необходимой поддержки… Имеются сведения и о другом проекте, разработанном в то же время: вес 12 т, скорость до 12 км/ч, вооружение 75-мм пушка и пулемет».{{material_121838}} Параллельно были приведены разрезы бронемашины коробчатой формы с пушкой в корме и ходовой частью по типу трактора «Холт». Однако дальнейшие попытки найти оригинальные чертежи в архивах не увенчались успехом. Много «белых пятен» имелось и в описании машины. Один из главных вопросов: на каком именно заводе Рыбинска и кем был составлен проект? Скорее всего речь идет о «Русском Рено», построенном здесь в 1916 году. Несколько позже предприятие стало называться «Рыбинский завод моторостроения», а уже в наши годы - НПО «Сатурн». Вот только отсутствие архивных сведений ставило под сомнение существование проекта. И все же на волне идей об «изобретении танка в России» история о «Рыбинском танке» оказалась популярна. Художник М.И. Петровский даже создал художественную реконструкцию танка, используя имевшиеся описания.По сути, «Рыбинский танк» являет собой проект среднего танка, разрабатывавшийся в Российской империи в 1915-1917 годах. Ограниченная информация позволяет предположить, танк создавался с использованием агрегатов сельскохозяйственного трактора и во многом опирался на французский опыт создания бронемашин. Создание танка не вышло из стадии проектирования - первоначальный эскиз, предложенный Военному ведомству в конце 1916 года, не имел детального описания и был представлен лишь в общем виде. А вскоре разразились кровавые события 1917 года, которые поставили крест на дальнейших работах.В пользу версии существования «Рыбинского танка» хотя бы в качестве предложения, говорит и следующая информация. Осенью 1916-го  Председатель комиссии по броневым автомобилям генерал-майор Н.М. Филатов, автор бронеавтомобиля «Гарфорд-Путилов», получил письмо, в котором говорилось: «Технический отдел ГВТУ препровождает, по приказанию Начальника Управления, заявление Акционерного общества «Русский Рено» от 10 августа 1916 года с чертежом бронированного трактора большой мощности»…{{material_118508}} Основной целью создания общества «Русский Рено» являлся лицензионный выпуск автомобилей Renault в России. Юридически компания находилась в Петрограде. В 1916 году на основе государственного кредита был построен второй автомобильный завод – на сей раз в Рыбинске, но под тем же названием «Русский Рено». Пускай он не смог выпустить ни одного автомобиля, а потом был перепрофилирован на производство авиационных двигателей, его мощностей было вполне достаточно для реализации проектов боевых машин на гусеничном шасси.Комиссия по броневым автомобилям рассмотрела заявление общества 19 августа 1916 года. В протоколе заседания значилось следующее: «Заявление фирмы, чертеж и личное объяснение председателя фирмы дают следующие сведения: трактор гусеничной системы приспособлен для езды без дорог. Вес трактора около 12 тонн, скорость около 12 км/час. Вооружение — одна 75-мм пушка и один пулемет. Более подробных сведений в настоящий момент не имеется, и Петроградское отделение Фирмы запросило о них Правление в Париже»… История проекта боевой машины по-французски началась 1 декабря 1915 года, когда полковник Этьен направил главнокомандующему французских войск письмо с предложением о постройке «бронированных повозок, обеспечивающих продвижение пехоты». По сути, речь шла о танках сопровождения. Этьен предлагал строить на основе трактора «Холт» боевые машины весом 12 тонн, защищенные броней толщиной 15-20 мм и вооруженные 37-мм пушкой и 2 пулеметами. Экипаж «танка» составлял 4 человека. Ожидая официальной поддержки от Военного министерства, 20 декабря 1915 года Этьен встретился в Париже с Луи Рено и предложил ему заняться производством подобной машины, но знаменитый конструктор не проявил к танку особого интереса (лишь в 1917 году Рено все же занялся танками и создал знаменитый Renault FT-17). Разочарованный Этьен обратился в фирму «Шнейдер», где впоследствии был разработан танк CA-1 «Шнейдер».{{material_114145}} Проект Этьена пролежал без дела до середины 1916 года, когда, очевидно, Луи Рено, у которого остались наброски Этьена, решил попытаться продвинуть этот танк в России через филиал своей фирмы. Российское военное ведомство начало «зондировать» военные предприятия союзников на предмет закупки не только бронеавтомобилей, но и танков. На этом фоне предложение «Русского Рено» выглядело весьма заманчиво. Правда, по причине своей непроработанности не вызвало активного интереса ГВТУ.ГВТУ переадресовало предложение «Русского Рено» Комиссии по броневым автомобилям, которая  отложила свое заключение о «бронированном тракторе» до получения более подробных сведений. Они, видимо, так и не поступили, и в ворохе проблем военного времени о предложении забыли и ГВТУ, и «Русский Рено». Вместо этого весной 1917-го была достигнута договоренность о поставке в Россию 390 французских танков CA-1 «Шнейдер», но после более детальной оценки их боевых возможностей в сентябре был сделан выбор в пользу легких Renault FT-17. События 1917 года, развал армии и общая дезорганизация власти не дали этим планам воплотиться в жизнь.Сегодня очевидно одно: так называемый «танк Рыбинского завода», будучи построен, был бы вполне адекватной для своего времени машиной. По большинству параметров (бронирование, вооружение, скорость) танк соответствовал  машинам, применявшимся в годы Первой мировой войны. Есть основания предполагать, что 200-сильный двигатель обеспечивал бы машине даже большую подвижность, нежели 12 км/ч. Но его наброски, видимо, исчезли из поля зрения инженеров и не оказали никакого влияния на дальнейшее танкостроение в СССР. Остались лишь упоминания о том, что «Рыбинский танк» существовал в эскизах или даже в проекте.
2018-01-03
Автор: Источник - газета "В городе"
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