«Рыбинский танк»: мертворожденный проект
Читаем: «В 1915 году на одном из заводов был разработан проект танка со следующими характеристиками: вес 20 тонн, экипаж 4 человека, вооружение 107-мм пушка и крупнокалиберный пулемет, броня 10-12 мм, мощность двигателя 200 л.с. Представленный в Главное военно-техническое управление (ГВТУ) 10 августа 1916 года, проект не получил необходимой поддержки… Имеются сведения и о другом проекте, разработанном в то же время: вес 12 т, скорость до 12 км/ч, вооружение 75-мм пушка и пулемет».
По сути, «Рыбинский танк» являет собой проект среднего танка, разрабатывавшийся в Российской империи в 1915-1917 годах. Ограниченная информация позволяет предположить, танк создавался с использованием агрегатов сельскохозяйственного трактора и во многом опирался на французский опыт создания бронемашин. Создание танка не вышло из стадии проектирования - первоначальный эскиз, предложенный Военному ведомству в конце 1916 года, не имел детального описания и был представлен лишь в общем виде. А вскоре разразились кровавые события 1917 года, которые поставили крест на дальнейших работах.
В пользу версии существования «Рыбинского танка» хотя бы в качестве предложения, говорит и следующая информация. Осенью 1916-го Председатель комиссии по броневым автомобилям генерал-майор Н.М. Филатов, автор бронеавтомобиля «Гарфорд-Путилов», получил письмо, в котором говорилось: «Технический отдел ГВТУ препровождает, по приказанию Начальника Управления, заявление Акционерного общества «Русский Рено» от 10 августа 1916 года с чертежом бронированного трактора большой мощности»…
Комиссия по броневым автомобилям рассмотрела заявление общества 19 августа 1916 года. В протоколе заседания значилось следующее: «Заявление фирмы, чертеж и личное объяснение председателя фирмы дают следующие сведения: трактор гусеничной системы приспособлен для езды без дорог. Вес трактора около 12 тонн, скорость около 12 км/час. Вооружение — одна 75-мм пушка и один пулемет. Более подробных сведений в настоящий момент не имеется, и Петроградское отделение Фирмы запросило о них Правление в Париже»…
История проекта боевой машины по-французски началась 1 декабря 1915 года, когда полковник Этьен направил главнокомандующему французских войск письмо с предложением о постройке «бронированных повозок, обеспечивающих продвижение пехоты». По сути, речь шла о танках сопровождения. Этьен предлагал строить на основе трактора «Холт» боевые машины весом 12 тонн, защищенные броней толщиной 15-20 мм и вооруженные 37-мм пушкой и 2 пулеметами. Экипаж «танка» составлял 4 человека. Ожидая официальной поддержки от Военного министерства, 20 декабря 1915 года Этьен встретился в Париже с Луи Рено и предложил ему заняться производством подобной машины, но знаменитый конструктор не проявил к танку особого интереса (лишь в 1917 году Рено все же занялся танками и создал знаменитый Renault FT-17).
Разочарованный Этьен обратился в фирму «Шнейдер», где впоследствии был разработан танк CA-1 «Шнейдер».
ГВТУ переадресовало предложение «Русского Рено» Комиссии по броневым автомобилям, которая отложила свое заключение о «бронированном тракторе» до получения более подробных сведений. Они, видимо, так и не поступили, и в ворохе проблем военного времени о предложении забыли и ГВТУ, и «Русский Рено». Вместо этого весной 1917-го была достигнута договоренность о поставке в Россию 390 французских танков CA-1 «Шнейдер», но после более детальной оценки их боевых возможностей в сентябре был сделан выбор в пользу легких Renault FT-17. События 1917 года, развал армии и общая дезорганизация власти не дали этим планам воплотиться в жизнь.
Сегодня очевидно одно: так называемый «танк Рыбинского завода», будучи построен, был бы вполне адекватной для своего времени машиной. По большинству параметров (бронирование, вооружение, скорость) танк соответствовал машинам, применявшимся в годы Первой мировой войны. Есть основания предполагать, что 200-сильный двигатель обеспечивал бы машине даже большую подвижность, нежели 12 км/ч. Но его наброски, видимо, исчезли из поля зрения инженеров и не оказали никакого влияния на дальнейшее танкостроение в СССР. Остались лишь упоминания о том, что «Рыбинский танк» существовал в эскизах или даже в проекте.
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