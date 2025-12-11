Гаражный ремонт снова в моде: какой инструмент теперь нужен автовладельцам

Рынок автоинструмента 2025: что показали на выставке MITEX в Москве

В Москве прошла выставка MITEX 2025. Производители показали много новинок. Рынок инструмента сильно меняется. Автолюбители все чаще чинят машины сами. Что теперь нужно для ремонта авто?

В середине ноября в столичном «Крокус Экспо» прошла 18-я международная выставка инструмента MITEX 2025. Мероприятие показало, что рынок оборудования для ремонта и обслуживания автомобилей жив и активно подстраивается под новые реалии. Главные тренды очевидны: россияне все чаще предпочитают ремонтировать машины самостоятельно, а производители отвечают на этот спрос расширением ассортимента и выпуском новых аккумуляторных устройств.

Как сообщает издание «Движок», выставка собрала ведущих игроков рынка, которые поделились своими наблюдениями и планами. Общая картина такова: парк машин в стране стареет, доля «китайцев» растет, а значит, потребность в качественном специнструменте никуда не денется. При этом покупатели стали более экономными, что заставляет бренды искать баланс между ценой и качеством.

Новинки для гаража и СТО

Среди участников выставки выделился бренд Airline, представивший более 300 наименований специнструмента. Компания также показала оборудование для автосервисов, включая трансмиссионные стойки и кантователи. В Airline отмечают, что спрос на их продукцию стабилен, так как без хорошего инструмента современный автомобиль не починить.

Компания GoodKing привезла наборы с шуруповертами на разных аккумуляторных базах, а также перфораторы и сабельные пилы. Представители бренда заметили, что потребители сейчас ищут товары по минимальной цене, смещая спрос в бюджетный сегмент. Впрочем, в компании не ожидают серьезного спада и планируют расширять ассортимент в следующем году.

Бренд «АвтоДело» продемонстрировал обновленную линейку специнструмента. Специалисты компании констатировали снижение продаж на рынке в целом до 20-30% в 2025 году. По их наблюдениям, покупатели все чаще уходят на маркетплейсы и предпочитают покупать две-три нужные позиции вместо дорогих наборов.

Аккумуляторы против проводов

Одной из ключевых тенденций выставки стал акцент на аккумуляторный инструмент. Бренд «Зубр» показал новые гайковерты линеек «Профессионал» и «Мастер». Модели для СТО развивают крутящий момент до 1000 Нм, что позволяет работать даже с колесами среднетоннажных грузовиков. Устройства оснащены бесщеточными моторами и умными режимами, например, для деликатного закручивания гаек не по резьбе.

Компания STAVR сделала ставку на универсальность: их аккумуляторные гайковерты работают на единой платформе 18V-UNI-M, совместимой с батареями Makita LXT 18V. По мнению представителей STAVR, будущее именно за аккумуляторными устройствами, так как они стали доступнее и удобнее сетевых аналогов. Важным фактором успеха они считают наличие быстрых зарядных устройств, которые пока предлагают немногие.

Бренд PIT также привез линейку 20-вольтовых гайковертов, анонсировав скорый выход мощной модели на 900 Нм. Интересным решением для автоэлектриков стал адаптер для подключения паяльника к аккумулятору, что делает работу в труднодоступных местах гораздо удобнее.

Инструмент на любой кошелек

Отвечая на запрос рынка, многие компании расширяют бюджетные линейки. Бренд AVS представил серию Just Trend - товары «первой цены», сохраняющие при этом достойное качество. В компании видят перспективы в росте сегмента DIY (сделай сам) и отмечают, что инструмент все чаще закупают организации со своими автопарками для обслуживания техники своими силами.

Бренды Rexant и Kranz также активно работают с массовым потребителем. Rexant пополнил ассортимент динамометрическими ключами, домкратами и съемниками. Kranz показал многофункциональный слесарный инструмент, пневматику и даже автомобильные минимойки. Представители обоих брендов подтверждают, что продажи смещаются в интернет, а классическая розница теряет объемы.

В целом, выставка MITEX 2025 показала, что рынок специнструмента не стагнирует, а трансформируется. Производители активно осваивают онлайн-каналы продаж и расширяют ассортимент, ориентируясь на растущую армию автолюбителей, готовых самостоятельно обслуживать свои автомобили.