Рынок автомобилей в июле: спрос стабилизируется, но роста пока нет

14.07.2025, 00:22

Автомобиль напрокат от Калининграда до Камчатки: что выбрать и сколько стоит?

Путешествовать по России на автомобиле невероятно интересно. Летний отпуск – отличная возможность прочувствовать масштаб родной страны и осмотреть достопримечательности: природные, исторические и культурные. Вместо изнурительной дороги через всю страну на своей машине можно прилететь в нужный город и взять автомобиль на месте.Читать далее