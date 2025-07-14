Рынок автомобилей в июле: спрос стабилизируется, но роста пока нет
Сегмент легковых автомобилей остается основным драйвером рынка. При этом снижение продаж в июле оказалось умеренным, а общий объем регистраций за месяц может превысить 100 тысяч машин – примерно на уровне апреля текущего года. Это говорит о том, что покупательская активность, хоть и не растет, но и не падает стремительно. Сезонный фактор и солидные скидки на некоторые модели позволяют поддерживать интерес со стороны потребителей, особенно в бюджетном сегменте.
Особую тревогу вызывает сегмент грузовых автомобилей полной массой свыше 3,5 тонн. На минувшей неделе прошла 1 081 регистрация – снижение на 7% к предыдущей неделе и сразу на 57% к аналогичному периоду прошлого года. Спрос продолжает находиться на низком уровне, хотя наблюдается некоторая стабилизация. Июльские показатели могут немного превысить средние значения мая и июня, но до уровня первого квартала 2024 года этому сегменту пока далеко. Главное препятствие – высокая ключевая ставка и дорогой лизинг.
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Как сидеть за рулем, чтобы не уставать. Автоинструктор раскрыл секреты правильной посадки
Правильная посадка за рулем – это не просто вопрос удобства, а важный аспект безопасности. На нее влияют анатомические особенности каждого человека (рост, длина рук и ног, телосложение), но есть универсальные рекомендации, позволяющие подобрать оптимальное положение для любого водителя. Читать далее
-
14.07.2025, 08:35
«Урал» показал двухосный вахтовый автобус для суровых дорог
На международной промышленной выставке «Иннопром-2025» автомобильный завод «Урал» представил новую версию вахтового автобуса «Берлога», построенного на базе двухосного шасси Урал-80 с полным приводом 4х4. Ранее подобные модели выпускались только на трехосных платформах – как капотных, так и бескапотных.Читать далее
-
14.07.2025, 08:16
Evolute готовит доступный гибрид дешевле 2,5 млн рублей
Компания Evolute анонсировала выход новой модели с гибридной силовой установкой. Как сообщил управляющий партнер компании Андрей Резников, автомобиль будет относиться к С-классу и станет более доступным по сравнению с уже известным российским покупателям кроссовером Evolute i-Space.Читать далее
-
14.07.2025, 07:55
В Москве белую разметку меняют на желтую
В Москве впервые начали на постоянной основе использовать желтую разметку для разделения встречных потоков движения. Пилотный проект реализован на Чагинской улице в Юго-Восточном административном округе – на участке, ранее известном частыми авариями, связанными с нарушением правил обгона.Читать далее
-
14.07.2025, 00:22
Автомобиль напрокат от Калининграда до Камчатки: что выбрать и сколько стоит?
Путешествовать по России на автомобиле невероятно интересно. Летний отпуск – отличная возможность прочувствовать масштаб родной страны и осмотреть достопримечательности: природные, исторические и культурные. Вместо изнурительной дороги через всю страну на своей машине можно прилететь в нужный город и взять автомобиль на месте.Читать далее
-
13.07.2025, 10:55
Ученые придумали, как сделать шины в 10 раз прочнее
Ученые из Гарвардской школы инженерии (SEAS) заявили о прорыве в обработке натурального каучука. С помощью изменения традиционного процесса вулканизации им удалось сделать материал в 10 раз прочнее. Особое значение открытие имеет для автомобильной промышленности, где каучук используется для изготовления покрышек, а также уплотнителей, прокладок и патрубков ключевых узлов и агрегатов.Читать далее
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