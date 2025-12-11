Продажи грузовиков рухнули: что ждет автосервисы и владельцев техники в 2026 году?

Рынок грузовиков в России: итоги 2025 года и прогнозы экспертов

Рынок коммерческого транспорта переживает спад. Продажи грузовиков сильно упали. Эксперты оценивают текущую ситуацию. Они дают прогнозы на будущее. Что ждет отрасль в новом году? Последствия могут быть неожиданными.

Российский рынок коммерческой техники в 2025 году демонстрирует серьезное падение. Согласно свежим данным аналитического агентства «Автостат», продажи в октябре показали отрицательную динамику по сравнению с прошлым годом во всех ключевых сегментах - от легких фургонов до тяжелых тягачей. Эксперты отрасли проанализировали цифры и поделились своим видением того, как этот спад отразится на сфере сервисного обслуживания и рынке запчастей в ближайшем будущем.

Тяжеловесы теряют позиции

Сегмент тяжелых грузовиков (HCV) полной массой свыше 16 тонн в октябре сократился на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя и показал рост относительно сентября. Всего было продано 5 тысяч машин. Лидерство на рынке делят отечественный КАМАЗ и китайский Sitrak, на которые в сумме пришлась почти половина всех продаж. В пятерку также вошли FAW, Shacman и белорусский МАЗ. Самой популярной моделью стал тягач Sitrak C7H. Общие итоги за десять месяцев выглядят неутешительно: рынок просел на 57%, реализовано всего 37,9 тысячи единиц техники.

Не лучше обстоят дела и в классе среднетоннажных грузовиков (MCV). Здесь падение в октябре составило 45% в годовом исчислении, а общий уровень продаж, по мнению аналитиков, находится на минимальных значениях, сравнимых с кризисным 2022 годом. Две трети рынка занимают российские ГАЗ и КАМАЗ, за которыми следуют китайские бренды JAC, Dongfeng и Foton. За десять месяцев продажи в этом сегменте упали на 46%.

Легкий коммерческий транспорт под давлением

Рынок легких коммерческих автомобилей (LCV) также испытал снижение, хотя и не такое резкое. В октябре продажи упали на 28% по сравнению с прошлым годом, составив 9,3 тысячи машин. Здесь традиционно доминируют отечественные производители: ГАЗ контролирует половину рынка, за ним следуют Lada и УАЗ. В пятерку вошел и Sollers. Самой востребованной моделью остается «ГАЗель Next». С начала года сегмент LCV сократился на 20%, было продано 71 тысяча автомобилей.

Как спад продаж ударит по автосервисам

Снижение продаж новой техники неизбежно скажется на рынке послепродажного обслуживания, но этот эффект будет отложенным. Как сообщает издание «Движок» со ссылкой на участников рынка, в первую очередь могут пострадать дилерские сервисные центры, которые лишатся потока гарантийных машин. В то же время независимые СТО, наоборот, могут получить больше клиентов. Владельцы будут дольше эксплуатировать имеющуюся технику, а значит, спрос на сложный ремонт и восстановление узлов стареющего автопарка будет только расти.

Эксперты отмечают, что потребность в запчастях зависит не только от возраста, но и от интенсивности эксплуатации транспорта. Показательным стал пример с китайскими грузовиками, спрос на комплектующие для которых возник очень быстро после их массового появления на рынке. Текущее сокращение продаж коммерческих авто во многом связано с общим снижением спроса на логистические услуги, что ведет к уменьшению пробегов и, как следствие, к более редким визитам на сервис.

Прогнозы на 2026 год: сдержанный оптимизм

Заглядывая в будущее, специалисты пока осторожны в своих прогнозах. Большинство сходится во мнении, что ситуация на рынке запчастей и сервиса в 2026 году будет во многом зависеть от общего состояния экономики и ключевых отраслей, использующих коммерческий транспорт. Ожидается, что спрос на грузоперевозки, а с ним и на обслуживание техники, вряд ли покажет взрывной рост. Скорее всего, показатели останутся на уровне 2025 года.

В то же время аналитики «Автостата» видят предпосылки для небольшого восстановительного роста. Их базовый сценарий предполагает увеличение продаж новых грузовиков примерно на 10%. Однако станет ли этот прогноз реальностью, покажет только время. Пока же рынку предстоит адаптироваться к новым условиям, где фокус смещается с продажи новой техники на поддержание в рабочем состоянии существующего парка.