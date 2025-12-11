Продажи грузовиков рухнули: что ждет автосервисы и владельцев техники в 2026 году?

11 декабря 2025, 16:21
Рынок грузовиков в России: итоги 2025 года и прогнозы экспертов
Рынок грузовиков в России: итоги 2025 года и прогнозы экспертов
Рынок коммерческого транспорта переживает спад. Продажи грузовиков сильно упали. Эксперты оценивают текущую ситуацию. Они дают прогнозы на будущее. Что ждет отрасль в новом году? Последствия могут быть неожиданными.
Российский рынок коммерческой техники в 2025 году демонстрирует серьезное падение. Согласно свежим данным аналитического агентства «Автостат», продажи в октябре показали отрицательную динамику по сравнению с прошлым годом во всех ключевых сегментах - от легких фургонов до тяжелых тягачей. Эксперты отрасли проанализировали цифры и поделились своим видением того, как этот спад отразится на сфере сервисного обслуживания и рынке запчастей в ближайшем будущем.
Тяжеловесы теряют позиции
Сегмент тяжелых грузовиков (HCV) полной массой свыше 16 тонн в октябре сократился на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя и показал рост относительно сентября. Всего было продано 5 тысяч машин. Лидерство на рынке делят отечественный КАМАЗ и китайский Sitrak, на которые в сумме пришлась почти половина всех продаж. В пятерку также вошли FAW, Shacman и белорусский МАЗ. Самой популярной моделью стал тягач Sitrak C7H. Общие итоги за десять месяцев выглядят неутешительно: рынок просел на 57%, реализовано всего 37,9 тысячи единиц техники.
Не лучше обстоят дела и в классе среднетоннажных грузовиков (MCV). Здесь падение в октябре составило 45% в годовом исчислении, а общий уровень продаж, по мнению аналитиков, находится на минимальных значениях, сравнимых с кризисным 2022 годом. Две трети рынка занимают российские ГАЗ и КАМАЗ, за которыми следуют китайские бренды JAC, Dongfeng и Foton. За десять месяцев продажи в этом сегменте упали на 46%.
Легкий коммерческий транспорт под давлением
Рынок легких коммерческих автомобилей (LCV) также испытал снижение, хотя и не такое резкое. В октябре продажи упали на 28% по сравнению с прошлым годом, составив 9,3 тысячи машин. Здесь традиционно доминируют отечественные производители: ГАЗ контролирует половину рынка, за ним следуют Lada и УАЗ. В пятерку вошел и Sollers. Самой востребованной моделью остается «ГАЗель Next». С начала года сегмент LCV сократился на 20%, было продано 71 тысяча автомобилей.
Как спад продаж ударит по автосервисам
Снижение продаж новой техники неизбежно скажется на рынке послепродажного обслуживания, но этот эффект будет отложенным. Как сообщает издание «Движок» со ссылкой на участников рынка, в первую очередь могут пострадать дилерские сервисные центры, которые лишатся потока гарантийных машин. В то же время независимые СТО, наоборот, могут получить больше клиентов. Владельцы будут дольше эксплуатировать имеющуюся технику, а значит, спрос на сложный ремонт и восстановление узлов стареющего автопарка будет только расти.
Эксперты отмечают, что потребность в запчастях зависит не только от возраста, но и от интенсивности эксплуатации транспорта. Показательным стал пример с китайскими грузовиками, спрос на комплектующие для которых возник очень быстро после их массового появления на рынке. Текущее сокращение продаж коммерческих авто во многом связано с общим снижением спроса на логистические услуги, что ведет к уменьшению пробегов и, как следствие, к более редким визитам на сервис.
Прогнозы на 2026 год: сдержанный оптимизм
Заглядывая в будущее, специалисты пока осторожны в своих прогнозах. Большинство сходится во мнении, что ситуация на рынке запчастей и сервиса в 2026 году будет во многом зависеть от общего состояния экономики и ключевых отраслей, использующих коммерческий транспорт. Ожидается, что спрос на грузоперевозки, а с ним и на обслуживание техники, вряд ли покажет взрывной рост. Скорее всего, показатели останутся на уровне 2025 года.
В то же время аналитики «Автостата» видят предпосылки для небольшого восстановительного роста. Их базовый сценарий предполагает увеличение продаж новых грузовиков примерно на 10%. Однако станет ли этот прогноз реальностью, покажет только время. Пока же рынку предстоит адаптироваться к новым условиям, где фокус смещается с продажи новой техники на поддержание в рабочем состоянии существующего парка.
Похожие материалы ФАВ, ДонгФенг, ДжАК, Фотон, Соллерс
-
11.12.2025, 16:47
Рынок автоинструмента 2025: что показали на выставке MITEX в Москве
В Москве прошла выставка MITEX 2025. Производители показали много новинок. Рынок инструмента сильно меняется. Автолюбители все чаще чинят машины сами. Что теперь нужно для ремонта авто?Читать далее
-
11.12.2025, 16:29
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Российский авторынок преподнес сюрпризы. Некоторые кроссоверы показали резкий рост. Их популярность стремительно набирает обороты. Успех моделей оказался неожиданным. Разбираемся в причинах такого спроса.Читать далее
-
11.12.2025, 16:16
Executive Flagship 1952 года: роскошный автодом, опередивший свое время и конкурентов
В 1952 году появился автодом, который удивил даже самых искушенных. Его создали для тех, кто мечтал о максимальном комфорте в пути. Внутри было все, что только можно представить. Цена поражала, но и возможности были уникальны. О таком доме мечтали многие, но позволить могли единицы.Читать далее
-
11.12.2025, 16:12
StartVOLT предложил новую светотехнику для китайских грузовиков
Бренд StartVOLT расширил свой ассортимент. Появилась новая светотехника для грузовиков. Она подходит для популярных китайских моделей. Владельцам стоит обратить на это внимание. Цены на компоненты уже объявлены.Читать далее
-
11.12.2025, 15:39
Rivian готовит собственный ИИ-ассистент и бросает вызов автопилоту Tesla FSD
Rivian официально вступает в гонку автономных технологий. Компания анонсирует ИИ-ассистента и систему автопилота. Rivian обещает сделать автономию доступной для всех. Tesla FSD получает серьезного конкурента. Читать далее
-
11.12.2025, 15:37
Российский рынок LCV: ГАЗ теряет позиции, Largus и NN набирают обороты
Рынок легких коммерческих авто в России резко меняется. Лидеры теряют долю, а новые модели выходят вперед. Интрига сохраняется до последнего. Кто станет новым фаворитом?Читать далее
-
11.12.2025, 15:27
Почему китайские электромобили захватили рынок и что будет дальше в мире BEV
Китайские электромобили сегодня на пике популярности. Их считают доступными и массовыми. Многие уверены, что они вытеснят западные бренды. Но ситуация может измениться быстрее, чем кажется. Что ждет рынок электрокаров в ближайшие годы – читайте в материале.Читать далее
-
11.12.2025, 15:24
Владивостокский порт и граница Приморья побили рекорд по ввозу иномарок
В Приморье зафиксирован небывалый рост импорта иномарок. Владивостокский порт и граница работают на пределе. Спрос на подержанные авто удивил даже экспертов. Что ждет рынок дальше?Читать далее
-
11.12.2025, 15:13
Эпоха клонов: автопроизводители забыли про дизайн в погоне за прибылью
Автомобильные бренды теряют свою уникальность. Производители создают почти одинаковые машины. Они делают это для сокращения расходов. Но что это значит для покупателей? Узнайте, как маркетинг убивает дизайн. Эта тенденция набирает обороты.Читать далее
-
11.12.2025, 15:13
Этот уникальный кемпер превращает фургон в роскошные апартаменты с продуманной эргономикой
Рынок кемперов стремительно меняется. Некоторые компании предлагают стандартные решения, другие делают ставку на индивидуальность. Rocky Mountain Builds создает только уникальные проекты. Каждый фургон становится отражением характера владельца. Как им удается сочетать комфорт, стиль и функциональность – читайте в нашем материале.Читать далее
Похожие материалы ФАВ, ДонгФенг, ДжАК, Фотон, Соллерс
-
11.12.2025, 16:47
Рынок автоинструмента 2025: что показали на выставке MITEX в Москве
В Москве прошла выставка MITEX 2025. Производители показали много новинок. Рынок инструмента сильно меняется. Автолюбители все чаще чинят машины сами. Что теперь нужно для ремонта авто?Читать далее
-
11.12.2025, 16:29
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Российский авторынок преподнес сюрпризы. Некоторые кроссоверы показали резкий рост. Их популярность стремительно набирает обороты. Успех моделей оказался неожиданным. Разбираемся в причинах такого спроса.Читать далее
-
11.12.2025, 16:16
Executive Flagship 1952 года: роскошный автодом, опередивший свое время и конкурентов
В 1952 году появился автодом, который удивил даже самых искушенных. Его создали для тех, кто мечтал о максимальном комфорте в пути. Внутри было все, что только можно представить. Цена поражала, но и возможности были уникальны. О таком доме мечтали многие, но позволить могли единицы.Читать далее
-
11.12.2025, 16:12
StartVOLT предложил новую светотехнику для китайских грузовиков
Бренд StartVOLT расширил свой ассортимент. Появилась новая светотехника для грузовиков. Она подходит для популярных китайских моделей. Владельцам стоит обратить на это внимание. Цены на компоненты уже объявлены.Читать далее
-
11.12.2025, 15:39
Rivian готовит собственный ИИ-ассистент и бросает вызов автопилоту Tesla FSD
Rivian официально вступает в гонку автономных технологий. Компания анонсирует ИИ-ассистента и систему автопилота. Rivian обещает сделать автономию доступной для всех. Tesla FSD получает серьезного конкурента. Читать далее
-
11.12.2025, 15:37
Российский рынок LCV: ГАЗ теряет позиции, Largus и NN набирают обороты
Рынок легких коммерческих авто в России резко меняется. Лидеры теряют долю, а новые модели выходят вперед. Интрига сохраняется до последнего. Кто станет новым фаворитом?Читать далее
-
11.12.2025, 15:27
Почему китайские электромобили захватили рынок и что будет дальше в мире BEV
Китайские электромобили сегодня на пике популярности. Их считают доступными и массовыми. Многие уверены, что они вытеснят западные бренды. Но ситуация может измениться быстрее, чем кажется. Что ждет рынок электрокаров в ближайшие годы – читайте в материале.Читать далее
-
11.12.2025, 15:24
Владивостокский порт и граница Приморья побили рекорд по ввозу иномарок
В Приморье зафиксирован небывалый рост импорта иномарок. Владивостокский порт и граница работают на пределе. Спрос на подержанные авто удивил даже экспертов. Что ждет рынок дальше?Читать далее
-
11.12.2025, 15:13
Эпоха клонов: автопроизводители забыли про дизайн в погоне за прибылью
Автомобильные бренды теряют свою уникальность. Производители создают почти одинаковые машины. Они делают это для сокращения расходов. Но что это значит для покупателей? Узнайте, как маркетинг убивает дизайн. Эта тенденция набирает обороты.Читать далее
-
11.12.2025, 15:13
Этот уникальный кемпер превращает фургон в роскошные апартаменты с продуманной эргономикой
Рынок кемперов стремительно меняется. Некоторые компании предлагают стандартные решения, другие делают ставку на индивидуальность. Rocky Mountain Builds создает только уникальные проекты. Каждый фургон становится отражением характера владельца. Как им удается сочетать комфорт, стиль и функциональность – читайте в нашем материале.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве