Почему продажи грузовиков и спецтехники в России рухнули в 2025 году и что будет дальше

Рынок коммерческого транспорта и спецтехники в 2025: резкое падение спроса и новые вызовы

Российский рынок коммерческого транспорта и спецтехники пережил в 2025 году настоящий обвал. Спрос на тяжелые грузовики и строительную технику снизился более чем наполовину. Какие причины привели к такому результату, кто сохранил позиции и что ждет отрасль в ближайшем будущем - разбираемся в деталях. Мало кто ожидал столь резкой коррекции.

Как сообщает abiznews, компания «Русбизнесавто» подвела итоги 2025 года на рынке коммерческого транспорта и спецтехники в России. Аналитики компании тщательно изучили динамику спроса и сопоставили свежие данные с результатами предыдущего года. Итоги оказались тревожными: спрос на ключевые категории техники заметно просел, а отдельные сегменты показали рекордное падение.

Особенно ощутимо пострадал рынок тяжелых грузовиков (HCV) массой свыше 16 тонн - здесь спрос рухнул сразу на 54,1%. Не намного лучше ситуация и в сегменте машин от 3,5 тонн: минус 51,9%. Китайские бренды продолжают удерживать около половины рынка, но даже их позиции не спасли от общего спада. Прицепы, полуприцепы и цистерны также не избежали снижения - минус 54,9% по сравнению с прошлым годом.

Дорожно-строительная техника оказалась в схожей ситуации. Продажи гусеничных экскаваторов сократились на 51,7%, экскаваторов-погрузчиков - на 62,6%, фронтальных погрузчиков - на 54,5%, мини-погрузчиков - на 52%, дорожных катков - на 57,6%, а автогрейдеров - на 44,3%. Эксперты «Русбизнесавто» отмечают, что столь масштабное падение не наблюдалось даже в кризисные годы.

Генеральный директор «Русбизнесавто» Игорь Гнатышин объясняет: 2025 год стал для отрасли настоящим испытанием. Сокращение инвестиций, дорогие кредиты и избыток техники на складах вынудили компании пересматривать стратегии. В этих условиях выживали те, кто сумел быстро адаптироваться и сохранить контроль над бизнес-процессами. По словам Гнатышина, «Русбизнесавто» выполнила все поставленные задачи, несмотря на сложную конъюнктуру.

В сегменте грузовиков массой свыше 16 тонн лидируют КАМАЗ (31,1%), SITRAK (16,4%), SHACMAN (10,3%), FAW (9,4%) и MAZ (6,7%). Однако даже эти бренды не избежали падения: спрос на их продукцию снизился более чем наполовину. Китайские производители заняли 52,2% рынка, но и они столкнулись с сокращением продаж. В категории грузовиков от 3,5 тонн лидируют КАМАЗ (29,8%), SITRAK (12,8%), SHACMAN (8%), ГАЗ (7,9%) и FAW (7,4%). Здесь доля китайских марок составляет 45,5%.

2025 год стал для рынка грузовиков временем жесткой коррекции. После бурного роста в 2023–2024 годах продажи новых машин буквально обвалились. Тем не менее, КАМАЗ сохранил лидерство, а китайские бренды укрепили свои позиции, несмотря на общее снижение.

Сегмент прицепов и полуприцепов также переживает непростые времена. Спрос упал на 54,9%, а производители вынуждены переходить к технологической адаптации и импортозамещению. Волатильность последних лет заставила компании искать новые решения и оптимизировать бизнес-процессы.

В дорожной и строительной технике наметились новые тренды: электрификация, внедрение гибридных технологий, автоматизация и дистанционное управление через облачные сервисы и 5G. На фоне падения продаж растет интерес к вторичному рынку, лизингу и восстановлению техники. Это позволяет компаниям снижать издержки и поддерживать парк в рабочем состоянии.

В 2026 году эксперты прогнозируют усиление конкуренции, которая сместится в сторону качества сервиса, сроков поставки и доступности запчастей. Повышение утилизационного сбора на импортную технику даст преимущество отечественным производителям, но и они столкнутся с ростом издержек. Компании, способные повысить уровень локализации, смогут минимизировать дополнительные расходы и укрепить свои позиции на рынке. Для иностранных брендов ценовая конкуренция станет еще сложнее, а российские игроки получат шанс увеличить свою долю.

По мнению Игоря Гнатышина, 2025 год станет для отрасли временем стабилизации. Рынок будет вынужден адаптироваться к новым условиям, перестроить цепочки поставок и изменить подходы к конкуренции и эффективности бизнеса. В ближайшие годы именно гибкость и способность быстро реагировать на изменения станут ключевыми факторами успеха.