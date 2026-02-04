Вышло исследование: почему продажи новых легковых автомобилей в Беларуси резко сократились и кто оказался в выигрыше на фоне кризиса

4 февраля 2026, 22:45
Рынок новых авто в Беларуси: январское падение на 40% и неожиданный рост местных брендов
Вышло исследование: в январе 2026 года рынок новых легковых автомобилей в Беларуси обрушился на 40%. Однако местные производители не только удержались, но и усилили свои позиции. Что изменилось и какие последствия ждут покупателей — в материале.
Ситуация на автомобильном рынке Беларуси в начале 2026 года стала тревожным сигналом для всех, кто следит за тенденциями в странах СНГ. Резкое сокращение продаж новых легковых автомобилей сразу на 40% по сравнению с прошлым январем не только отражает внутренние проблемы, но и может стать индикатором для российского рынка. Особенно на фоне того, что местные бренды, вопреки общему спаду, смогли не просто выстоять, а занять более половины рынка.
По данным автомобильной ассоциации «БАА», в январе 2026 года в Беларуси было реализовано всего 3 508 новых легковых автомобилей. Это почти на две тысячи машин меньше, чем годом ранее. Причем падение затронуло практически все популярные марки, за исключением продукции местного производства — BELGEE и Geely. Их совокупная доля в январе достигла рекордных 52,8% от всех продаж, что стало настоящим прорывом для белорусского автопрома.
Интересно, что еще год назад местные производители занимали лишь 27% рынка, а теперь их доля выросла до 58%. Такой скачок объясняется не только снижением конкуренции, но и изменением структуры импорта. Ввоз автомобилей из России, который традиционно занимал значительную часть рынка, сократился в четыре раза. Теперь российские машины занимают лишь 15% от общего объема продаж, тогда как в январе 2025 года этот показатель составлял 38%.
Особенно заметно просели продажи LADA — в 3,6 раза за год. А легковые автомобили китайских марок, собранные в России, практически исчезли из белорусских автосалонов. Это связано с изменениями в логистике, ужесточением правил ввоза и снижением интереса к российским автомобилям на фоне роста локального производства.
Еще одна важная тенденция — увеличение доли физических лиц среди покупателей новых автомобилей. Если раньше основными клиентами были юридические лица, то теперь соотношение продаж между компаниями и частниками составляет 5 к 3. Для сравнения: год назад этот показатель был 10 к 1. Более того, физические лица обеспечили 56% всего импорта новых легковых автомобилей в январе 2026 года. Это говорит о том, что все больше белорусов предпочитают самостоятельно ввозить машины для личного пользования, обходя официальных дилеров.
Однако такой рост активности частных импортеров вызывает обеспокоенность у участников рынка. По мнению представителей «БАА» и руководства СЗАО «БЕЛДЖИ», значительная часть автомобилей, ввозимых физлицами, впоследствии перепродается. В связи с этим обсуждается инициатива о введении запрета на продажу таких машин в течение года после ввоза. Кроме того, ведется работа по ограничению неофициального импорта автомобилей Geely, чтобы поддержать официальных производителей и дилеров.
Импорт новых легковых автомобилей из других стран, помимо России, также снизился — с 35% до 27% рынка. Тем не менее, в топ-15 самых продаваемых марок по-прежнему остаются одиннадцать брендов, которые поставляются из-за пределов ЕАЭС. Это говорит о том, что белорусский рынок сохраняет определенную диверсификацию, несмотря на общее падение продаж.
С 1 января 2026 года «БАА» публикует статистику на основе данных электронных паспортов транспортных средств, что позволяет более точно отслеживать динамику рынка и выявлять новые тренды. В условиях, когда официальные дилеры теряют позиции, а частные импортеры наращивают обороты, ситуация становится все более напряженной.
Для российских автолюбителей эти изменения могут стать предвестником схожих процессов на внутреннем рынке. Снижение доли российских автомобилей в соседней стране, рост влияния местных брендов и активизация частных импортеров — все это может отразиться и на ситуации в России. Особенно если учесть, что многие тенденции в Беларуси появляются раньше, чем в других странах региона.
