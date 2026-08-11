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Автор: Дарья Климова

11 августа 2026, 06:56

Рынок новых авто в России: ждать ли снижения цен осенью 2026

Рынок новых авто в России: ждать ли снижения цен осенью 2026

Стабильность вместо дефицита: стоит ли ждать падения цен на авто до нового года

Рынок новых авто в России: ждать ли снижения цен осенью 2026

Продажи новых машин в июле снова выросли и превысили показатель в 100 тысяч. Покупатели ждут перемен на рынке. Эксперты делятся прогнозами на осень. Не спешите с решением о покупке.

Продажи новых машин в июле снова выросли и превысили показатель в 100 тысяч. Покупатели ждут перемен на рынке. Эксперты делятся прогнозами на осень. Не спешите с решением о покупке.

В июле 2026 года российский рынок новых автомобилей продемонстрировал впечатляющие результаты: реализовано 122 тысячи машин, а объем продаж уже пятый месяц подряд превышает 100 тысяч. Однако высокая активность не гарантирует, что стоимость автомобилей снизится в столь популярные месяцы.

Аналитики «Автостата» прогнозируют, что до конца года ежемесячные продажи будут держаться на уровне 115 тысяч. Речь идет о стабильности, а не о переизбытке машин, который мог бы привести к заметному удешевлению. Наоборот, эксперты отмечают, что сейчас на рынке наблюдается своеобразная пауза в ценообразовании, а не предпосылки для обвала цен.

Борис Беленький из CARCRAFT GROUP считает, что в ближайшие месяцы значительных изменений в прайс-листах ждать не стоит. Продажи продолжаются, но это не означает, что дилеры будут массово снижать стоимость. Более того, статистика не раскрывает деталей: неизвестно, сколько машин куплено в кредит, какие скидки реально предоставляются и каковы запасы на складах. Поэтому даже рекордные показатели не приводят к дефициту или переизбытку автомобилей.

Тем не менее, отсутствие ажиотажа на рынке меняет подход к переговорам с дилерами. Теперь покупатели могут рассчитывать на скидки и бонусы, особенно если речь идет о машинах, которые уже находятся на складе. Однако важно помнить, что рекламируемые скидки не всегда означают реальную экономию: к цене могут добавить дополнительные услуги, страхование и оборудование. Перед подписанием договора стоит внимательно изучить итоговую сумму, а также условия покупки в кредит и стоимость всех сопутствующих опций.

Особое внимание стоит уделить сделкам по трейд-ину. Эксперты советуют заранее получить независимую оценку своего автомобиля, чтобы не потерять при обмене. Иногда дилеры назначают крупные бонусы, но при этом занижают стоимость сдаваемой машины. Наибольшие возможности для торговли обычно предоставляют автомобили прошлогоднего выпуска, а также модели в редких цветах или специфических комплектациях. Вместо денежных скидок дилеры могут предлагать зимние шины, каско или сервисные пакеты — их ценность стоит оценивать с учетом общей суммы транзакции.

Если покупка не срочная, а планируется через несколько месяцев, ожидание осени может увеличить выбор модели, но не обязательно приведет к снижению цены. По мнению экспертов, прайс-листы останутся примерно на прежнем уровне, а разница будет проявляться лишь в специальных предложениях и акциях. Поэтому тем, кто рассчитывает на выгодную покупку, стоит рассматривать конкретные предложения, а не ориентироваться на календарные сроки.

При выборе новых марок важна не только цена, но и будущие расходы на обслуживание, содержание и стоимость запасных частей. Более выгодным может оказаться аналог с проверенной платформой и понятными условиями эксплуатации.

В итоге, если автомобиль нужен в ближайшее время, ждать резкого падения цен не стоит. Лучше искать выгодные предложения среди складских машин и внимательно анализировать все условия сделки. Ожидание осени оправдано только ради расширения ассортимента, но не как способ сэкономить.

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