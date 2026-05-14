Автор: Дарья Климова

14 мая 2026, 12:05

Рынок новых авто в Узбекистане: частники наступают, цены на вторичке падают

«Монополия трещит по швам»: как частные заводы отнимают рынок у UzAuto в Узбекистане

В Узбекистане зафиксирован резкий рост продаж новых авто и заметное снижение доли главного производителя. Частные бренды усиливают позиции, а на вторичном рынке исчезает наценка за срочность. Почему это важно для россиян - в нашем обзоре.

Российских автолюбителей всегда интересуют перемены на соседних рынках - особенно когда речь идет о резком росте конкуренции и изменении цен. В первом квартале 2026 года в Узбекистане продажи новых автомобилей подскочили на 20,9% по сравнению с прошлым годом, а частные автозаводы впервые начали теснить главного игрока. Это не просто статистика: такие сдвиги могут повлиять на доступность и стоимость машин в регионе, а значит, и на российский рынок.

За три месяца в стране реализовано 91 088 новых легковых авто. Доля UzAuto Motors, еще недавно казавшаяся непоколебимой, снизилась с 82,6% до 79,3%. Причина - активный рост продаж у частных производителей. ADM Jizzakh занял 12% рынка, а BYD Uzbekistan Factory за год работы вышел на 8,6%. Производство легковых машин в целом выросло на 11,8% и достигло 108 769 штук.

Частники против монополии: кто выигрывает

ADM Jizzakh, крупнейший частный завод, уверенно закрепился на втором месте. В тройке лидеров по производству - KIA (7 105 авто, +15,5%), Haval (2 978, +58%) и Chery (1 981, стабильный результат). Особенно выделяется BYD Uzbekistan Factory: за год бренд занял почти десятую часть рынка, что для местных условий - настоящий прорыв.

В топ-10 самых популярных моделей - сразу семь кроссоверов. Лидируют Chevrolet Cobalt, Tracker и Onix, но Kia Sonet и BYD Song Plus уже наступают на пятки. ADM Jizzakh удерживает четыре позиции в десятке, причем все - кроссоверы. Завод активно продвигает гибридные новинки Chery Arrizo 8 Hybrid и Tiggo 8 Hybrid, а в апреле стартовало производство Kia K3 в кузове фастбэк.

Вторичный рынок: наценки исчезают, цены идут вниз

Март принес неожиданный всплеск активности на вторичном рынке: 47,5 тысячи сделок - на 23% больше, чем в феврале. Однако годовой рост скромнее - всего 12%. Продавцы стали реалистичнее оценивать машины: исчезла «наценка за срочность», а цены на подержанные авто пошли вниз. Причина - новые автомобили, особенно Chevrolet Cobalt, теперь доступны без очередей, а оформление через «генеральную доверенность» по-прежнему популярно для экономии на регистрации.

Покупатели все чаще выбирают машины местной сборки с официальной гарантией, а «серый» импорт теряет привлекательность. Искусственный дефицит, который еще недавно диктовал рынок, ушел в прошлое. Теперь важнее условия финансирования - автокредит или рассрочка, а не просто наличие машины в салоне.

Тренды и ожидания: гибриды, электромобили и новые правила игры

Рынок меняется не только количественно, но и качественно. Растет спрос на гибриды и электромобили - потребители готовы пробовать новые технологии, но не спешат полностью отказываться от привычных моторов. Во втором квартале ожидается усиление борьбы в сегменте седанов и кроссоверов до $25 000. Запуск локализованного Kia K3 и расширение линейки гибридов могут серьезно изменить расстановку сил.

Как отмечают эксперты Ассоциации автомобильного бизнеса Узбекистана, рынок переходит от принципа «купить хоть что-нибудь» к выбору по лучшим условиям. Это сигнал и для российских покупателей: конкуренция и доступность новых моделей в регионе могут повлиять на цены и ассортимент в России. Следить за этими изменениями стоит уже сейчас.

Упомянутые марки: KIA, Chevrolet, BYD, Haval, Chery
Похожие материалы Киа, Шевроле, Бид, Хавейл, Чери

