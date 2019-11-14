Рынок падает, а кривая продаж Lada из года в год тянется вверх
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Дном за истекший период времени можно считать 2014 год. Тогда доля «АвтоВАЗа» упала до 16,1% и 15,5% соответственно. Причины падения, в принципе, понятны: нестабильный рубль, устаревший модельный ряд Lada, агрессия со стороны прямых иностранных конкурентов и т.п.
Отправной точкой роста продаж можно считать 2016-й, когда удалось достичь цифр 19,6% и 18,7% соответственно. Слагаемые позитива известны – в продажу поступили «Весты», которые довольно быстро были приняты потребительской аудиторией.
Напомним, что в период с января по октябрь текущего года включительно автомобили Lada разошлись тиражом 295 437 ед., что на 1% выше АППГ. Ближайшие конкуренты - корейцы - реализовали на сто с лишним тысяч машин меньше. В модельном ряду лидер - Lada Granta (за 10 месяцев - 108 686 ед.). Второе место у Lada Vesta - 91 798 ед. И там, и там зарегистрирован рост продаж в отношении аналогичного периода прошлого года.
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