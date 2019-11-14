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14 ноября 2019, 21:45

Рынок падает, а кривая продаж Lada из года в год тянется вверх

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Фото: Lada
За последние 7 лет доля «АвтоВАЗа» на отечественном авторынке увеличилась на 2,3%. На первый взгляд, немного, однако с учетом мощной конкуренции, царящей на российском фронте продаж новых автомобилей, это маленький, но успех.
Рынок падает а кривая продаж Lada из года в год тянется вверх

LadaФото:

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Согласно данным АЕБ, продублированных тольяттинским автогигантом, в 2012 году малолитражки марки Lada покупались в 19,5% случаев от общего числа покупателей легковушек. На сегодняшний день этот процент составляет 21,8%. Примерно то же показатели и в классе «легковых/легковых и коммерческих моделей» -18,3%/20,6% (+2,3%).

Дном за истекший период времени можно считать 2014 год. Тогда доля «АвтоВАЗа» упала до 16,1% и 15,5% соответственно. Причины падения, в принципе, понятны: нестабильный рубль, устаревший модельный ряд Lada, агрессия со стороны прямых иностранных конкурентов и т.п.

Отправной точкой роста продаж можно считать 2016-й, когда удалось достичь цифр 19,6% и 18,7% соответственно. Слагаемые позитива известны – в продажу поступили «Весты», которые довольно быстро были приняты потребительской аудиторией.

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В 2017 и 2018-м годах Lada добавляла ежегодно чуть менее 1%, а в период с прошлого года и по ноябрь текущего увеличение составило 1% и 0,8% соответственно. Суммарные итоги 2019-го, понятное дело, будут оглашены в 2020-м, но у руководства «АвтоВАЗа» почти нет сомнений, что они окажутся неплохими. Тем более что в дилерские салоны начинаются массовые поставки Lada Vesta с автоматической коробкой передач – модификации, которую россияне ожидали давно.  

Напомним, что в период с января по октябрь текущего года включительно автомобили Lada разошлись тиражом 295 437 ед., что на 1% выше АППГ. Ближайшие конкуренты - корейцы - реализовали на сто с лишним тысяч машин меньше. В модельном ряду лидер - Lada Granta (за 10 месяцев - 108 686 ед.). Второе место у Lada Vesta - 91 798 ед. И там, и там зарегистрирован рост продаж в отношении аналогичного периода прошлого года.


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Отзывы по теме
Сделано для России: ТОП-5 седанов с высоким клиренсом
Очень востребованная информация, покупайте луноходы там клиренс от 300мм) ) )
Алеша Попович
Самые дешёвые в эксплуатации машины из России
Всего 67 900 рублей в год тратит владелец лады весты , правда в Англии nissan tertano . 2003 г.в. стоит 56941 рублей , 2,2 дизель или 695 ono. Вот сижу и думаю зачем мне веста за 450, когда за эти деньги можно купить 3 пежо 207 с роботом
Бородач
Бренд Lada наращивает обороты
Когда начнёте дивиденды выплачивать, раз всё так ОК-ейно? Каждый год собрание акционеров "решает" и в этом году не выплачивать.
Бывший работник АвтоВАЗа
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Рынок падает, а кривая продаж Lada из года в год тянется вверх
{{model_v2_no_show_6176}} Согласно данным АЕБ, продублированных тольяттинским автогигантом, в 2012 году малолитражки марки Lada покупались в 19,5% случаев от общего числа покупателей легковушек. На сегодняшний день этот процент составляет 21,8%. Примерно то же показатели и в классе «легковых/легковых и коммерческих моделей» -18,3%/20,6% (+2,3%). Дном за истекший период времени можно считать 2014 год. Тогда доля «АвтоВАЗа» упала до 16,1% и 15,5% соответственно. Причины падения, в принципе, понятны: нестабильный рубль, устаревший модельный ряд Lada, агрессия со стороны прямых иностранных конкурентов и т.п. Отправной точкой роста продаж можно считать 2016-й, когда удалось достичь цифр 19,6% и 18,7% соответственно. Слагаемые позитива известны – в продажу поступили «Весты», которые довольно быстро были приняты потребительской аудиторией.{{material_113215}} В 2017 и 2018-м годах Lada добавляла ежегодно чуть менее 1%, а в период с прошлого года и по ноябрь текущего увеличение составило 1% и 0,8% соответственно. Суммарные итоги 2019-го, понятное дело, будут оглашены в 2020-м, но у руководства «АвтоВАЗа» почти нет сомнений, что они окажутся неплохими. Тем более что в дилерские салоны начинаются массовые поставки Lada Vesta с автоматической коробкой передач – модификации, которую россияне ожидали давно.  Напомним, что в период с января по октябрь текущего года включительно автомобили Lada разошлись тиражом 295 437 ед., что на 1% выше АППГ. Ближайшие конкуренты - корейцы - реализовали на сто с лишним тысяч машин меньше. В модельном ряду лидер - Lada Granta (за 10 месяцев - 108 686 ед.). Второе место у Lada Vesta - 91 798 ед. И там, и там зарегистрирован рост продаж в отношении аналогичного периода прошлого года.
2019-11-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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