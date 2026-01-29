Вышло исследование: китайские бренды впервые обошли отечественные по объему затрат

29 января 2026, 14:47
Рынок подержанных авто в России: рекордные траты и новые лидеры
В декабре 2025 года россияне потратили на подержанные автомобили рекордные 751,6 млрд рублей, а за весь год - 7,25 трлн. Какие сегменты и бренды оказались в плюсе, кто теряет позиции и почему рынок меняет структуру - в нашем материале.
Российский рынок легковых автомобилей с пробегом завершил 2025 год на высокой ноте: по данным совместного исследования Газпромбанк Автолизинг и агентства «АВТОСТАТ», в декабре объем потраченных средств на покупку подержанных машин достиг 751,6 млрд рублей. Это на 22,4% больше, чем годом ранее, и лишь незначительно уступает ноябрьскому результату. За весь 2025 год финансовая емкость вторичного рынка впервые превысила 7,25 трлн рублей, что стало новым историческим максимумом.
В декабре россияне приобрели 574,2 тысячи автомобилей с пробегом. Несмотря на общий рост затрат, динамика по возрастным категориям оказалась неоднородной. Наибольший прирост показали «свежие» машины - возрастом до 5 лет: на них потратили 283 млрд рублей, что на 1,8% больше, чем месяцем ранее. Их доля в структуре расходов выросла до 37,6%. В то же время траты на автомобили 5–9 лет снизились на 2,5% (217,9 млрд рублей), а на старые машины (от 10 лет) - на 0,8% (250,7 млрд рублей). Однако по количеству проданных автомобилей по-прежнему лидируют именно «старички»: 378,5 тысячи единиц, или 66% рынка.
Интересно, что впервые за долгое время отечественные марки уступили по объему затрат китайским брендам. В декабре на покупку подержанных автомобилей из КНР россияне потратили 56,7 млрд рублей, тогда как на отечественные - 55,6 млрд. Доля «китайцев» в финансовой емкости рынка выросла до 7,5%, а у российских марок снизилась до 7,4%. При этом наибольшие суммы по-прежнему уходят на европейские (278,5 млрд рублей, 37,1% рынка) и японские (219,5 млрд, 29,2%) автомобили. Корейские бренды заняли 14% (105,6 млрд), а американские - 4,5% (34 млрд рублей).
Сегменты и возраст: кто в выигрыше
Рынок подержанных авто в России продолжает смещаться в сторону более молодых машин. Если еще несколько лет назад основная масса сделок приходилась на автомобили старше 10 лет, то теперь все больше покупателей выбирают машины до 5 лет. Это связано не только с желанием получить более современный и надежный транспорт, но и с ростом предложения относительно новых автомобилей на вторичном рынке.
Впрочем, по количеству проданных машин «старые» авто по-прежнему вне конкуренции. В декабре их доля составила 66% всех сделок. Автомобили 5–9 лет заняли 18,6% (106,7 тыс. штук), а самые «молодые» - 15,5% (88,9 тыс.). Такая структура объясняется как доступностью, так и привычками российских покупателей, которые часто предпочитают проверенные временем модели.
Китайцы наступают: новые тренды на рынке
Одним из главных событий декабря стало заметное усиление позиций китайских брендов. На фоне снижения интереса к отечественным маркам и стагнации европейских и японских производителей, именно «китайцы» смогли нарастить свою долю в финансовой емкости рынка. За месяц их показатель вырос на 3,2%, а по объему затрат они впервые обошли российские автомобили.
Однако по количеству проданных машин китайские бренды пока отстают: в декабре было реализовано лишь 29,5 тыс. подержанных авто из КНР. Для сравнения, японских машин продано 151,2 тыс., отечественных - 136,9 тыс., европейских - 133,5 тыс. Тем не менее, динамика очевидна: китайские автомобили становятся все более востребованными, особенно среди тех, кто ищет относительно свежие и технологичные модели.
Кроссоверы и внедорожники: безусловные фавориты
Сегмент SUV продолжает удерживать лидерство по объему затрат на вторичном рынке. В декабре на кроссоверы и внедорожники с пробегом россияне потратили 409,5 млрд рублей - это 54,5% всех расходов. Доля сегмента не изменилась по сравнению с ноябрем, что говорит о стабильном спросе на такие автомобили.
Второе место по финансовой емкости занимает В-класс (93,7 млрд рублей, 12,5%), а третье и четвертое - С- и D-классы (68,8 и 66,8 млрд соответственно). При этом по количеству проданных машин лидирует именно В-класс: 186,9 тыс. единиц против 173,9 тыс. у SUV. Вместе эти два сегмента формируют почти две трети всего рынка подержанных авто в России.
В целом, 2025 год стал для российского рынка подержанных автомобилей временем новых рекордов и заметных изменений в структуре спроса. Рост финансовой емкости, усиление позиций китайских брендов и смещение интереса к более молодым и технологичным моделям - все это формирует новые тренды, которые, вероятно, сохранятся и в ближайшие годы. Как показывает практика, покупатели все чаще делают ставку на качество, надежность и современные технологии, что отражается и на распределении затрат между сегментами и брендами.
