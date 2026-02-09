Какие бренды и модели электрокаров с пробегом выбирали россияне в 2025 году и почему рынок удивил экспертов

9 февраля 2026, 10:47
Рынок подержанных электромобилей в России: рекордные продажи и новые лидеры 2025
Вышло исследование: в 2025 году россияне приобрели рекордное количество подержанных электромобилей, и рынок удивил не только цифрами, но и расстановкой сил среди брендов. Какие марки оказались в топе, почему Nissan удержал лидерство, а китайские и американские производители усилили позиции - мало кто ожидал таких перемен. Что это значит для будущего рынка и какие тенденции стоит учитывать - разбираемся в деталях.
По итогам 2025 года российский рынок подержанных электромобилей продемонстрировал беспрецедентный рост, о чем свидетельствуют свежие данные агентства «АВТОСТАТ». За двенадцать месяцев россияне приобрели 15,2 тысячи электрокаров с пробегом - это на четверть больше, чем годом ранее, и такой результат стал абсолютным рекордом для страны. Эксперты отмечают, что интерес к электромобилям на вторичном рынке продолжает набирать обороты, несмотря на все сложности с инфраструктурой и сервисом.
Японский Nissan вновь подтвердил статус безусловного лидера: на его долю пришлось 5,2 тысячи проданных машин, что составляет более трети всех сделок. Китайский Zeekr уверенно закрепился на втором месте, заняв 14,5% рынка с результатом в 2,2 тысячи автомобилей. Американская Tesla замыкает тройку лидеров, ее доля - 1,8 тысячи проданных электрокаров. В сумме эти три бренда контролируют свыше 60% сегмента, что говорит о высокой концентрации спроса на определенные марки.
Любопытно, что вторичный рынок электромобилей в России становится все более разнообразным: в 2025 году здесь были представлены уже более 80 брендов. Для сравнения, еще в 2021 году их было менее 35, а в 2023 - около 60. Такая динамика свидетельствует о растущем интересе к электрокарам разных производителей и расширении выбора для покупателей.
Среди моделей абсолютным фаворитом остается Nissan Leaf - за год было реализовано 5,1 тысячи таких машин. Zeekr 001 и Tesla Model 3 также вошли в число самых востребованных, их показатели составили 1,5 и 0,8 тысячи соответственно. Эти цифры подтверждают, что российские автолюбители все чаще делают ставку на проверенные временем и технологиями решения, а также не боятся экспериментировать с новыми брендами.
Как сообщает «АВТОСТАТ», столь заметный рост продаж подержанных электромобилей связан не только с расширением модельного ряда, но и с изменением отношения россиян к экологичному транспорту. Все больше людей рассматривают электрокары как реальную альтернативу традиционным автомобилям, особенно в крупных городах, где развивается сеть зарядных станций и появляются новые сервисы по обслуживанию таких машин.
Интерес к подержанным электромобилям в России растет не только за счет доступности, но и благодаря появлению новых брендов и моделей. Это создает здоровую конкуренцию и стимулирует развитие инфраструктуры, что в перспективе может привести к еще большему увеличению доли электрокаров на дорогах страны.
К слову, ранее мы подробно рассматривали, как изменился импорт легковых автомобилей в Россию в начале 2026 года. Тогда рынок столкнулся с заметным снижением объемов ввоза, а структура поставок претерпела серьезные изменения из-за новых правил и экономических факторов. Подробнее о том, какие бренды сохранили свои позиции, а кто оказался в числе аутсайдеров, можно узнать в материале по ссылке.
